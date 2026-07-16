Seguridad, conducta y transporte: las recomendaciones de Cancillería para los argentinos que viajan a la final del Mundial

Con búsquedas de vuelos y alojamiento en Nueva York y alrededores que se dispararon hasta un 6000% en las plataformas tras el pase al partido final del Mundial 2026, se espera que miles de argentinos viajen estos días hacia Estados Unidos para alentar a la selección albiceleste. Frente a esa previsión, la Cancillería acaba de difundir una guía con recomendaciones durante la estadía para el encuentro contra España.

El partido, que será a las 16 (hora argentina), se jugará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey –MetLife Stadium– en el municipio de East Rutherford, con unos 82.500 asistentes. La guía oficial, de cinco páginas y disponible acá, incluye la información necesaria para moverse en ese estado sin dificultades, normas de seguridad a tener en cuenta, la conducta recomendada dentro del estadio para los que consigan entrada y también adónde recurrir de ser necesario obtener allí asistencia consular.

Cancillería difundió hoy una guía para los argentinos que viajen a la final del Mundial en Estados Unidos

“El área Nueva York–Nueva Jersey es una de las más transitadas del mundo. Durante el Mundial FIFA 2026, se prevé una demanda extraordinaria en transporte, alojamiento y servicios. Se recomienda organización anticipada, uso de transporte público y estricto cumplimiento de las normas locales", es la recomendación general del Gobierno argentino desde que arrancó el torneo y que se está reforzando para la Final del domingo.

A partir de eso, seis son las recomendaciones especiales para los que vayan a viajar estos días, dada la suba de la demanda de pasajes y entradas desde ayer:

Planificar con anticipación transporte y alojamiento .

. Utilizar únicamente canales oficiales para compra de entradas .

. Llegar con suficiente antelación al estadio .

. Prever demoras significativas en días de partido.

Seguir los canales oficiales de FIFA y las autoridades locales.

y las autoridades locales. Mantener siempre documentación personal a mano.

En el caso de una emergencia, como robo o pérdida de documentación, incidentes o detención, entre otros motivos, la Cancillería solicita comunicarse de inmediato con la guardia consular al teléfono +1 (646) 283-5892 fuera del horario de atención habitual.

Los datos del Consulado General y el Centro de Promoción de la República Argentina más cercano están ubicados en la ciudad de Nueva York (12 West 56th Street, Manhattan). Esa delegación diplomática funciona normalmente de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 17, de manera presencial o telefónica (de 9 a 13) en el +1 212 603-0400. Fuera de esos horarios o durante el fin de semana, indican comunicarse al número de emergencias.

El código de conducta del estadio está disponible online en español Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El código de conducta del estadio está disponible acá en español. Si bien se permite el consumo de alcohol, como se pudo ver en el resto de los partidos jugados en Estados Unidos, los visitantes extranjeros “que aparenten 40 años o menos” deberán mostrar el pasaporte para poder comprar bebidas dentro del MetLife, de acuerdo con la legislación estadual. “No se permite introducir ni sacar del estadio ningún tipo de alcohol”, se lee, por ejemplo, en las normas on line.

Las buenas normas de comportamiento para los asistentes durante el partido incluyen, también, “permitir que cada uno sea libre de apoyar a su equipo o artista, manteniendo al mismo tiempo el respeto y la cortesía hacia los demás espectadores, los árbitros, los aficionados del equipo contrario y los jugadores”. No se permitira el ingreso con bolsos que no sean transparentes (tamaño máximo de 30 cm por 15 cm).

“La reventa de entradas en inmediaciones del estadio está prohibida”, recuerdan las autoridades argentinas, junto con la previsión de que habrán “controles de seguridad estrictos” en los accesos.

Con el pase de semifinales del seleccionado nacional, se disparon las búsquedas de pasajes y alojamiento en Nueva York. La empresa Despegar dio a conocer en las últimas horas que, apenas terminó el partido de la Argentina con Inglaterra, la plataforma registró un aumento del 6000% en los ingresos para encontrar aéreos hacia Nueva York, con respecto al movimiento en los últimos 15 días.

En tanto, Aerolíneas Argentinas informó ayer a la noche, durante los festejos en distintos puntos del país por la victoria albiceleste en la semifinal, que sumó dos vuelos especiales entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Con pasajes que salieron a la venta a las 22 de ayer, apenas una hora después del anuncio, los dos Airbus A330 (con capacidad para trasladar unos 300 pasajeros cada uno, de acuerdo con la configuración) saldrán mañana a las 21.30 y arribarán sin escala a las 9 en la Gran Manzana. Se suman a los dos vuelos diarios a Miami hasta este sábado a la noche.

Las propuestas aéreas de ida y vuelta, de acuerdo con lo informado por Despegar, oscilan en $4 millones por persona, con una escala en ambos tramos y solo una mochila como equipaje. Los vuelos desde Atlanta, ida y vuelta, están en unos $982.000 por pasajero, mientras que los que necesiten viajar desde Miami, el valor de ida y vuelta para ese tramo interno es de unos $600.000 por persona. En ambos casos, también sin mandar equipaje a la bodega, solo de mano y una mochila.