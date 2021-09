Seis cosas que hay que saber sobre los niños y los barbijos cuando se viaja en avión

WASHINGTON.– En medio de la pandemia, cuando su hijo estaba por cumplir dos años, Chris Hassan empezó a escuchar historias de familias con chicos que eran bajadas de los aviones antes del despegue porque sus hijos pequeños no aguantaban usar barbijo. “La verdad que el tema nos estresaba mucho”, dice Hassan, que vive en Brasil y escribe sobre viajes en familia para el sitio web Upgraded Points.

El uso obligatorio del barbijo –ahora respaldado por una normativa de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA)– sigue siendo causa de ansiedad entre los padres con hijos pequeños. Los menores de 2 años no tienen que usarlo, ni deberían hacerlo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Pero a partir de los dos años, la historia cambia.

“Cualquier mayor de 2 años, ¡zas!, tiene que usar barbijo”, dice Hassan, que ya ha tenido que escribir sobre esas reglas, tanto en las aerolíneas norteamericanas como de otros países.

Más de un año después de la implementación del barbijo en los aviones, las familias siguen teniendo problemas por el tema. Ahora que Europa y muchos países se preparan para la reapertura de sus fronteras y se acerca la temporada de viajes por las Fiestas, quienes no han viajado en avión durante la pandemia tal vez no estén al tanto de la normativa. A continuación, lo que hay que saber.

¿Cuál es la regla sobre los chicos y el uso de barbijo en los aviones?

Según la normativa de la TSA, que está en vigor desde enero, a partir de los 2 años toda persona debe usar barbijo en aeropuertos, aviones, trenes y otras formas de transporte.

La norma estipula que el barbijo puede retirarse brevemente para comer, beber y tomar medicación, pero advierte que “no está permitido quitarse el barbijo para comer y beber durante un tiempo prolongado; entre bocados y entre sorbos, la boca y la nariz deben permanecer cubiertas”.

En muchas aerolíneas internacionales, la edad a partir de la cual el barbijo es obligatorio difiere. Air France, por ejemplo, lo exige a partir de los 11 años, mientras que en Lufthansa es a partir de los 6. Pero si el vuelo en cuestión es hacia o desde los Estados Unidos, se aplica la estricta regla de la TSA, a partir de los 2 años.

“Si la edad límite que establece la TSA es menor que la establecida por la aerolínea internacional, se aplica la norma de la TSA y el niño debe usar barbijo”, informó al ser consultada Lisa Farbstein, vocera del organismo.

Eso implica que los turistas que viajan bajo normas menos estrictas por otros países deberán preparar a sus hijos pequeños para el uso de barbijo al momento de volar a Estados Unidos, sobre todo a partir de noviembre, cuando se espera una apertura generalizada de las fronteras.

¿Quién es la autoridad responsable de hacer cumplir la norma?

Como el barbijo es obligatorio en el interior de los aeropuertos y a bordo de los aviones, el personal de las aerolíneas es el encargado de recordárselo a los pasajeros durante todo el proceso del viaje.

“En los mostradores y puertas de embarque tenemos barbijos disponibles para quienes los necesiten. También hay barbijos a bordo del avión para quien los solicite”, dice Sarah Jantz, vocera de American Airlines.

Ya a bordo, los encargados de interactuar con los pasajeros y recordarles no quitarse el barbijo son las azafatas y ayudantes de cabina.

¿Los chicos tienen que usar algún tipo de barbijo especial?

Para los niños se indica el mismo tipo de barbijo que para los adultos, pero de un tamaño apropiado para el tamaño de la cara del menor. En Estados Unidos, suelen usarse barbijos de tipo quirúrgico y tapabocas de tela, que cubren la nariz y la boca y se ajustan bien a los costados de la cara. Lo que está prohibido es el uso de bandanas, bufandas, pañuelos y tapabocas con válvulas.

¿Hay alguna excepción en el caso de los chicos?

La normativa de la TSA norteamericana exceptúa del uso de barbijo a los pasajeros “con ciertas discapacidades”. Desde los CDC, por su parte, señalan que la normativa no abarca “a personas discapacitadas para quienes el uso de barbijo solo entraña una dificultad”. Pero el organismo aclara que el asma probablemente no está incluido dentro de esas excepciones.

Las aerolíneas, por su lado, han complicado el proceso para solicitar excepciones y los requerimientos varían de una empresa a otra. “El uso de barbijo es de rigor y por el bien de todos”, dice el sitio web de Delta Airlines, y agrega que los pasajeros que no pueden usar barbijo deben llegar al aeropuerto con más antelación para pasar por un proceso de “habilitación”, que puede llevar más de una hora.

Para solicitar una exención en American Airlines, por ejemplo, los pasajeros deben comunicarse con la aerolínea al menos 72 horas antes de la salida de su vuelo. Para su aprobación, se solicitan certificados médicos y constancia de un hisopado negativo realizado en los tres días previos a la partida. United Airlines tiene un “proceso de varios pasos” que empieza con el envío de un formulario de solicitud al menos siete días antes de la salida y un certificado de hisopado negativo antes de abordar.

Southwest también requiere un “pedido de exención” siete días antes de viajar, acompañado de un certificado médico. A los pasajeros también se les puede requerir una entrevista telefónica con un médico de la aerolínea y haber dado negativo dentro de los tres días anteriores al viaje.

JetBlue dice que es “muy raro” que un pasajero califique para viajar sin barbijo por una cuestión médica y les solicita que se comuniquen con la aerolínea “con suficiente antelación” para recibir las indicaciones correspondientes.

¿Qué pasa si un chico se resiste a usar barbijo en el avión?

Las aerolíneas advierten que a cualquier persona que no use barbijo le pueden negar el embarque, bajarla del avión, someterla a sanciones según la ley federal y hasta prohibirle volar con esa empresa en el futuro. Hubo varios casos de alto perfil de familias enteras que tuvieron que bajarse del avión cuando un niño, en general de 2 o 3 años, no toleraba el barbijo.

Jantz dice que los empleados de American, incluido el personal de cabina, es consciente de que para los padres puede ser difícil que un nene de 2 o 3 años no se quite el barbijo. “Nuestro equipo está preparado para enfrentar esas dificultades”, afirma.

El vocero de Delta, Drake Castañeda, señala que se no han registrado muchas situaciones de niños pequeños que se resistan a usar barbijo, pero agrega que el personal “aborda esas situaciones con flexibilidad humana”, lo que a veces implica tener que recordarles a los padres cuáles son los requisitos para poder viajar.

Derek Dombrowski, vocero de JetBlue, recuerda que muchos miembros de la tripulación son padres y, como tales, son conscientes de que en algunas circunstancias a los niños les cuesta dejarse el barbijo puesto. “Los miembros de la tripulación están autorizados a utilizar su mejor criterio, sin olvidar que su primera responsabilidad es que la experiencia de viaje sea lo más segura posible para todos los pasajeros y tripulantes, y hacer cumplir la norma vigente sobre la obligatoriedad del barbijo a bordo”, explica.

¿Se puede preparar a los chicos para el uso del barbijo en el avión?

La práctica previa es crucial, especialmente con niños pequeños que previamente no han tenido que usar barbijo. Y como la recomendación oficial es que a partir de los 2 años lo necesitan para abordar, la curva de aprendizaje tiene que ser muy acelerada.

Según Jennifer Shu, pediatra de Atlanta y editora médica de HealthyChildren.org, los padres deberían empezar a preparar a los pequeños uno o dos meses antes del viaje y se puede empezar a practicar, de a poco, con niños a partir de los 18 meses.

“Hay que empezar con uno o dos minutos por vez”, dice, y sugiere combinar ese ejercicio con algún otro tipo de actividad, como leerles un cuento o ponerles algún video mientras tienen el barbijo puesto, todo bajo supervisión de los padres.

También es importante que los padres les den algo a sus hijos para que mantengan las manos ocupadas y así no intenten quitarse el barbijo. Para los chicos un poco más grandes, los padres pueden usar incentivos, aunque muchos niños en edad escolar ya están acostumbrados a usar barbijo por períodos prolongados.

Hassan, cuyo hijo ya cumplió tres años, recomienda buscar un barbijo que sea cómodo y que tenga un diseño que al chico le guste o le llame la atención. Su familia también usa barbijo en la vida cotidiana. “Todo es cuestión de práctica”, concluye.

