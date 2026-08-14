Servicios de feriado y fin de semana largo: así funcionan los bancos, supermercados y transportes este lunes 17 de agosto

El fin de semana extendido de agosto culmina con un feriado nacional, y por ello, es importante saber cómo funcionan los servicios este lunes 17 de agosto, específicamente los bancos, supermercados y transporte público.

Los supermercados abren sus puertas durante el feriado Daniel Basualdo

El calendario oficial de feriados indica que este lunes está catalogado como feriado nacional trasladable, y se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

En la jornada, entonces, habrá algunas actividades restringidas, según el rubro. A continuación figura el detalle de los servicios limitados y aquellos que no tendrán cambios,

Así funcionan los bancos, supermercados y transportes este lunes 17 de agosto

Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas durante la jornada.

: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán durante la jornada. Colectivos : funcionarán con frecuencia de días feriados .

: funcionarán con . Subte y Premetro : tendrán el horario de domingo , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea.

y : tendrán el , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea. Trenes : en los feriados, todas las líneas funcionan con cronograma de domingo , lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios.

: en los feriados, todas las líneas funcionan con , lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios. Supermercados : funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.

: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público. Bancos : las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos , y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.

: las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas , y estarán disponibles las herramientas online como el , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia. Escuelas : cerradas.

: cerradas. Estacionamiento en CABA : está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.

: está donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy. Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.

Los cajeros estrán disponibles el 17 de agosto Juan Roballo - Shutterstock

Todos los feriados que quedan en 2026

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).