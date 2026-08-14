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Servicios de feriado y fin de semana largo: así funcionan los bancos, supermercados y transportes este lunes 17 de agosto

Varias actividades se encuentran restringidas o limitadas durante la jornada; cuáles se brindan con normalidad

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Así funcionan los bancos, supermercados y transportes este lunes 17 de agosto
Así funcionan los bancos, supermercados y transportes este lunes 17 de agosto

El fin de semana extendido de agosto culmina con un feriado nacional, y por ello, es importante saber cómo funcionan los servicios este lunes 17 de agosto, específicamente los bancos, supermercados y transporte público.

Los supermercados abren sus puertas durante el feriado
Los supermercados abren sus puertas durante el feriadoDaniel Basualdo

El calendario oficial de feriados indica que este lunes está catalogado como feriado nacional trasladable, y se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

En la jornada, entonces, habrá algunas actividades restringidas, según el rubro. A continuación figura el detalle de los servicios limitados y aquellos que no tendrán cambios,

Así funcionan los bancos, supermercados y transportes este lunes 17 de agosto

  • Administración pública: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas durante la jornada.
  • Colectivos: funcionarán con frecuencia de días feriados.
  • Subte Premetro: tendrán el horario de domingo, lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea.
  • Trenes: en los feriados, todas las líneas funcionan con cronograma de domingo, lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios.
  • Supermercados: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.
  • Bancos: las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos, y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.
  • Escuelas: cerradas.
  • Estacionamiento en CABA: está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.
  • Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.
Los cajeros estrán disponibles el 17 de agosto
Los cajeros estrán disponibles el 17 de agostoJuan Roballo - Shutterstock

Todos los feriados que quedan en 2026

Agosto

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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