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Servicios de feriado y fin de semana largo: así funcionan los bancos, supermercados y transportes este lunes 17 de agosto
Varias actividades se encuentran restringidas o limitadas durante la jornada; cuáles se brindan con normalidad
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LA NACION
El fin de semana extendido de agosto culmina con un feriado nacional, y por ello, es importante saber cómo funcionan los servicios este lunes 17 de agosto, específicamente los bancos, supermercados y transporte público.
El calendario oficial de feriados indica que este lunes está catalogado como feriado nacional trasladable, y se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
En la jornada, entonces, habrá algunas actividades restringidas, según el rubro. A continuación figura el detalle de los servicios limitados y aquellos que no tendrán cambios,
Así funcionan los bancos, supermercados y transportes este lunes 17 de agosto
- Administración pública: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas durante la jornada.
- Colectivos: funcionarán con frecuencia de días feriados.
- Subte y Premetro: tendrán el horario de domingo, lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea.
- Trenes: en los feriados, todas las líneas funcionan con cronograma de domingo, lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios.
- Supermercados: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.
- Bancos: las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos, y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.
- Escuelas: cerradas.
- Estacionamiento en CABA: está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.
- Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.
Todos los feriados que quedan en 2026
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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