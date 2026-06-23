“Si uno hace esto, puede cambiar los resultados”: el programa que logra que chicos de Chaco mejoren en lectura y comprensión

Un estudio sobre la implementación del programa “Aprendo Leyendo”, aplicado desde el año pasado en escuelas de la provincia del Chaco, mostró avances en la comprensión lectora de los alumnos de esa provincia.

Los resultados muestran que, en primer grado, los estudiantes que participaron del programa superaron al grupo que no había participado en las nueve habilidades evaluadas, con diferencias estadísticamente significativas. El avance más marcado se observó en comprensión lectora con más del doble de rendimiento: el grupo que ya estaba trabajando bajo los lineamientos del programa alcanzó un 61,7% de respuestas correctas, frente al 29,9% del grupo sin intervención.

También se registraron mejoras en lectura de palabras (54,8% contra 37,4%), identificación de sonido inicial (45,9% frente a 29,2%) y conocimiento del sonido de las letras (44,3% frente a 30,6%).

Se observó en comprensión lectora más del doble de rendimiento: el grupo trabajando bajo los lineamientos del programa alcanzó un 61,7% de respuestas correctas, frente al 29,9% del grupo sin intervención

El estudio muestral buscó medir el impacto del programa “Aprendo Leyendo”, implementado en junio de 2025 como política de alfabetización para primer, segundo y tercer grado en todo el sistema educativo provincial. Comparó el desempeño de estudiantes de primer y segundo grado en dos momentos –un grupo de control correspondiente a 2024, sin intervención, y un grupo de 2025 que ya había trabajado con el programa– en nueve habilidades. Estas son comprensión lectora, comprensión oral, identificación de sonido inicial, conocimiento del sonido de las letras sin tiempo, conocimiento del sonido de las letras con tiempo, lectura de palabras, lectura de oraciones, lectura de textos y lectura de pseudopalabras. La muestra incluyó a 400 alumnos de primer grado y 250 de segundo.

El programa, concluye el informe, produjo “un efecto significativo en el perfil de habilidades lectoras” de ambos grados por lo que respaldan su implementación como herramienta de intervención en la alfabetización inicial.

La investigación fue encabezada por la lingüista Florencia Salvarezza, del Laboratorio Haskins y la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, y se basó en evaluaciones realizadas con pruebas EGRA (Early Grade Reading Assessment), la herramienta técnica validada por la Secretaría de Educación de la Nación para medir la lectura en los primeros años de escolaridad para que las provincias cuenten con estándares metodológicos compartidos que sean comparables entre las evaluaciones jurisdiccionales. El análisis estadístico estuvo a cargo de Juan Pablo Barreyro, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental (Ciipme-Conicet).

“Lo más importante de estos resultados es ver la diferencia que hay en los aprendizajes de los chicos cuando se enseña de modo sistemático y estructurado”, marcó Salvarezza. quien señaló que los datos permiten observar con claridad el impacto del cambio en la forma de enseñar frente al método constructivista con el que antes se enseñaba en Chaco.

Lla lingüista Florencia Salvarezza asesoró el plan de alfabetización de Chaco Fabian Marelli

La investigadora también subrayó que el momento en que se implementa el programa resulta clave. “No da lo mismo cuando los chicos empiezan desde primer grado con un programa estructurado donde todos aprenden, se los sigue uno a uno, se enseñan las letras, sus sonidos, y se practica la lectura y la escritura. Los resultados son más impactantes”, marcó.

En segundo grado, según difundieron, el programa mostró efectos significativos en cinco de las habilidades evaluadas: conocimiento del sonido de las letras con tiempo (51,6% contra 31,6%) y sin tiempo (71,0% frente a 48,6%), lectura de palabras (53,8% contra 36,4%), lectura de textos (42,3% frente a 29,9%) y lectura de pseudopalabras (49,4% contra 36,8%).

En comprensión lectora, el grupo intervenido alcanzó un 72,8% de respuestas correctas, frente al 66,7% del grupo de control. Comprensión oral es la única habilidad en donde el grupo de control obtuvo mejor porcentaje de respuestas correctas (61,5%) que el intervenido (55,5%). Al respecto, Salvarezza dijo que están analizando hipótesis ya que recibieron los resultados el viernes pasado.

Más allá de los resultados puntuales, Salvarezza destacó que la experiencia muestra que los cambios son posibles. “Es una decisión política basada en evidencia de la investigación en el mundo y de distintas experiencias. No es algo raro, no es algo nuevo. Los países que tienen buenos sistemas educativos enseñan a leer y a escribir de modo estructurado”, sostuvo, en referencia a la implementación del programa en Chaco.

“Si uno hace esto, puede cambiar los resultados para los chicos que empezaron primer grado inmediatamente, y para otros niveles se puede ir trabajando de modos más remediales, pero hay que tomar la decisión y hacerlo”, opinó.

La ministra de Educación provincial, Sofía Naidenoff Gob de Chaco

“Cuando asumimos los datos de fluidez mostraron una realidad dura: un alumno de segundo grado arrancaba leyendo apenas 16 palabras por minuto. Hoy, un chico de primer grado termina el año leyendo 36 palabras por minuto: más del doble de lo que antes leía un chico un año mayor. Y los de segundo grado ya alcanzan las 64 palabras por minuto. Son alrededor de 77.000 chicos en 860 escuelas, con materiales que llegaron uno a uno a cada alumno, incluidas las comunidades moqoit, wichí y qom!“, dijo Sofía Naidenoff, ministra de Educación de Chaco.

Salvarezza también puso el foco en el diseño de las políticas de alfabetización y señaló que muchos planes educativos presentados son de difícil monitoreo. “Un plan no puede ser solo una declaración de principios, que es lo que la mayoría de los planes fueron en su momento cuando se presentaron. Hay que definir que lean qué, cómo, cuánto y la forma de medir los avances de lectura. Ningún plan de alfabetización de los que se presentó originariamente tenía objetivos medibles”, sostuvo.

Entre los aspectos claves para mejorar los resultados mencionó la necesidad de contar con buenos materiales, formación docente y evaluaciones constantes dentro del aula.

“El Chaco es un buen ejemplo de regiones con condiciones socioeconómicas difíciles y bajos resultados educativos donde, sin embargo, al cambiar lo que se hace en el aula, cambian los resultados”, afirmó.