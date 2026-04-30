LA NACION

Siete personas fueron internadas en Mendoza por una intoxicación con monóxido de carbono

El accidente sucedió en la localidad de Las Heras; hay tres niños y un bebé entre las personas afectadas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tres niños y un bebé fueron internados por una intoxicación con monóxido de carbono
Tres niños y un bebé fueron internados por una intoxicación con monóxido de carbonoGentileza

Siete personas, entre ellas tres niños y un bebé, fueron internadas hoy tras intoxicarse con monóxido de carbono en la localidad mendocina de Las Heras.

Según reportó Cadena3, en la vivienda no se detectó una fuga, pero las fuentes presentes reportaron que había un fuerte olor a combustible.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Sztajnszrajber: “La vida es demasiado corta para que todo tenga que servir”
    1

    “La vida es demasiado corta para que todo tenga que rendir”. Darío Sztajnszrajber: por qué la obsesión con la utilidad puede estar arruinando nuestra forma de vivir

  2. La Anmat prohibió el uso y la venta de un medicamento para bajar de peso
    2

    La Anmat prohibió el uso y la venta de un medicamento “innovador” para bajar de peso

  3. Qué son las chaquetas amarillas y por qué representan un riesgo para las personas
    3

    Avispas chaquetas amarillas: qué son, por qué pican y en qué casos pueden ser mortales

  4. El Gobierno cambió el sistema para donar sangre e introdujo nuevos criterios
    4

    No más donación por reposición: el Gobierno cambió el sistema para donar sangre e introdujo nuevos criterios