1
Siete personas fueron internadas en Mendoza por una intoxicación con monóxido de carbono
El accidente sucedió en la localidad de Las Heras; hay tres niños y un bebé entre las personas afectadas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Siete personas, entre ellas tres niños y un bebé, fueron internadas hoy tras intoxicarse con monóxido de carbono en la localidad mendocina de Las Heras.
Según reportó Cadena3, en la vivienda no se detectó una fuga, pero las fuentes presentes reportaron que había un fuerte olor a combustible.
Noticia en desarrollo
LA NACION
Más leídas de Sociedad