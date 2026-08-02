Sin tregua: debieron evacuar a 200 turistas en la cordillera ante un inesperado temporal de viento blanco y nieve

MENDOZA.- En medio del temporal extremo de nieve que vive desde hace dos semanas la provincia de Mendoza, con “ventanas climáticas” que permiten la circulación de turistas por la alta montaña, se registró este sábado una riesgosa inclemencia en la zona. Un fuerte viento blanco y precipitaciones intensas obligaron a las autoridades a evacuar a más de 200 visitantes en el tradicional e histórico sector de Puente del Inca.

De hecho, con un operativo especial “preventivo”, las fuerzas de seguridad se encargaron de trasladar rápidamente a las personas a la localidad de Penitentes para estar a salvo. En este sitio, sobre todo en las inmediaciones del centro de esquí Penitentes Park hubo mayor movimiento del habitual, donde miles de turistas disfrutaban de una jornada en contacto con la nieve.

Los turistas fueron trasladados hasta Penitentes

A raíz de las severas características del tiempo en la cordillera mendocina que se observaron en el área fronteriza se decidió activar un protocolo de emergencia, en horas de la tarde, para evitar incluso que sucedan situaciones similares a las ocurridas días atrás en la montaña catamarqueña, cuando hubo que rescatar a unos 200 turistas en camionetas, que habían quedados atrapados en la nieve en el camino al Balcón del Pissis. Hubo personas atendidas por hipotensión, ansiedad e hipotermia.

“Sector de Puente del Inca, viento blanco y temporal ingresando, se recomienda el barrido de los turistas”, fue la primera comunicación oficial de la Gendarmería Nacional. “Coordina con el jefe del Escuadrón 27 Uspallata, comandante principal Zarza, a efectos de bajar la cantidad de 200 personas que se encuentran en Puente del Inca, debido al fuerte viento blanco y temporal con precipitaciones níveas, y por seguridad de los visitantes se opta por hacer barrido hasta Penitentes”, reportaron las autoridades.

El temporal en Puente del Inca

Desde el inicio del evento climático extremo en tierra cuyana, a mediados de julio, un total superior a las 300 personas han tenido que ser evacuadas en las principales localidades de la alta montaña, sobre todo Las Cuevas, en el límite con Chile, así como en Puente del Inca, Penitentes, Horcones, Punta de Vacas y el parque de nieve Los Puquios.

Temporal y operativo

La compleja situación climática de este sábado comenzó a advertirse en horas del mediodía, cuando miles de personas ya habían sido autorizadas a subir hacia las áreas más cercanas a la frontera, desde la localidad montañosa de Uspallata. Mientras disfrutaban de la nieve y el paisaje en Puente del Inca, el emblemático e histórico enclave de los cerros mendocinos, hubo una voz de alerta. El ingreso de un temporal con precipitaciones níveas y la presencia de viento blanco, que empezaba a percibirse con fuerza, activó a las autoridades a sacar a los visitantes del lugar. El operativo estuvo liderado por los servicios de emergencia y agentes de la Gendarmería, quienes se encargaron de guiar a los turistas hasta Puente del Inca, ubicado a unos 10 kilómetros de distancia.

Los caminos deben despejarse diariamente por la acumulación de nieve

Por su parte, el Paso Internacional Cristo Redentor se mantiene clausurado e intransitable, bajo constantes nevadas en el área fronteriza, en la zona de Las Cuevas. De hecho, máquinas de Vialidad Nacional trabajan diariamente para despejar la ruta, e intentan dejar al menos una “brecha sanitaria”.

Frente a este escenario, cientos de camiones que se encuentran varados en otros sitios de la provincia están emprendiendo viajes hacia el sur del país, para tomar otros pasos, como el Cardenal Samoré o Pino Hachado, en Neuquén, aunque se demoran hasta 4 días para cruzar a Chile. De acuerdo con las previsiones oficiales de ambas naciones, recién a mitad de la próxima semana podría acompañar el buen tiempo y restablecerse la operatividad del principal cruce terrestre de la Argentina.