El coronavirus se está imponiendo a otras infecciones respiratorias: se están detectando hasta tres veces menos enfermedades como la influenza, la bronquiolitis y la neumonía

Como lo hizo el virus de la gripe A H1N1 en la pandemia de 2009, el nuevo coronavirus busca imponerse por sobre sus otros "competidores" en la circulación viral comunitaria de esta temporada de frío. Por ahora, se están detectando hasta tres veces menos casos de las demás infecciones respiratorias, como influenza, neumonía o bronquiolitis, con respecto del año pasado.

"Las cifras de enfermedades por virus respiratorios hasta la semana pasada indican que el nuevo coronavirus está causando este año el 83-85% de todas esas infecciones en la población y que, el resto, se divide entre todos los demás virus", dijo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez e integrante del comité asesor nacional para Covid-19. "Influenza y adenovirus es lo que más se está detectando y los hospitales pediátricos están casi sin internaciones."

Todos los años, para esta fecha, es común ver cómo se llenan las guardias de pacientes por los síntomas respiratorios. Este año, el virus SARS-CoV-2, que causa Covid-19, compite por imponerse en los diagnósticos. Los especialistas coinciden en que el aislamiento (sobre todo de los chicos), el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del barbijo y el aumento de la demanda de las vacunas contra la gripe y la neumonía también podrían influir, de acuerdo con la experiencia de hace 11 años.

Será muy parecido al 2009. Cuando hay un virus pandémico, opaca al resto Eduardo López

El nuevo coronavirus, según recordó, tiene una capacidad de transmisión mayor que el virus de la gripe, pero menor que el sarampión. "Con este virus pandémico librado al azar, una persona infectada puede contagiar a 2 o 3, mientras que con la gripe ese número es de 1 o 2 y con el sarampión, de 8 a 10. Y el riesgo de contagio a contactos estrechos en reuniones sin distanciamiento social (2 metros o más) durante más de 15 minutos es del 35%", explicó López.

El Ministerio de Salud de la Nación da cuenta hoy que, hasta el 23 de mayo, las provincias notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud hasta un 75% menos casos por infecciones respiratorias que hace un año.

Los datos muestran un descenso, con respecto de 2019, del 52,4% en el caso de la enfermedad tipo influenza (ETI), del 57,5% para la neumonía, del 74,5% para la bronquiolitis en menores de 2 años y, según estimó LA NACION al comparar los registros de 2019 y 2020, del 41,6% para el grupo de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) que demanda internación. Y, entre todas, según observan las autoridades sanitarias, los casos de IRAG son los que más cayeron desde marzo pasado, cuando se detectó el primer caso de Covi-19 en el país: el año pasado hubo 16.621 y, este, 6920.

El nuevo coronavirus tiene una capacidad de transmisión mayor que el virus de la gripe, pero menor que el sarampión. Fuente: LA NACION

"Este año, tenemos la particularidad de que este descenso no tiene que ver solo con la interferencia o competencia viral como en 2009 , sino también con el comportamiento humano con el aprendizaje de los cuidados individuales, el aislamiento y el distanciamiento. Esas medidas también son útiles para no adquirir los otros virus y eso ayuda a que disminuyan los contagios. Además, los chicos no están en el colegio, donde contraen los virus que transmiten a los hermanos y los abuelos y, tampoco, van a las guarderías, lo que reduce la transmisión del VSR", opinó Elsa Baumeister, jefa del Servicio de Virosis Respiratorias de Anlis-Malbrán . Esto, como dijo, también pasa en Chile, Brasil, Uruguay, Europa y Estados Unidos.

Hasta la primera semana de marzo, se analizaban unas 496 muestras semanales. En adelante, y hasta mediados de mayo, aumentó a 8474 muestras por semana: el 96,6% para el virus SARS-CoV-2 y el 3,3% para el resto de los virus respiratorios. El 89% de los resultados positivos totales lo era para Covid-19, el 5% para adenovirus, el 3% para influenza, el 2% para parainfluenza y el 1% para VSR.

"El número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 es unas 10 veces superior al del resto de los virus respiratorios y esta diferencia es más pronunciada en las últimas semanas", había informado hace tres semanas la cartera sanitaria nacional.

En la zona roja de Covid

¿Y cuál es el panorama en las jurisdicciones con mayor concentración de casos de Covid-19? El Ministerio de Salud bonaerense informó que, hasta finales de mayo, las ETI disminuyeron un 39,5% con respecto de 2019, mientras que hay un 44% menos casos de neumonía, un 77% menos bronquiolitis infantiles y un 27% menos de casos de IRAG.

"En las últimas semanas aumentaron las consultas por otras enfermedades respiratorias de temporada que no sean Covid-19", observó Juan Riera, director provincial de Hospitales de la provincia. "Hay demanda en los hospitales por neumonía grave adquirida en la comunidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se descompensa, crisis asmáticas graves e infecciones respiratorias agudas bajas, que se están viendo menos en los chicos que el año pasado porque no hay escuela y tienen menos contacto", resumió el funcionario.

A la vez, Riera indicó que se está observando una "competencia" de Covid-19 con el resto de las enfermedades respiratorias que está aumentando, según agregó.

Por su parte, el Ministerio de Salud porteño informa que, hasta finales de mayo, se diagnosticó una quinta parte menos de infecciones respiratorias que el año pasado para todos los virus sin incluir el nuevo coronavirus (302 versus 1625 casos). Entre las 10.189 muestras con un resultado positivo para una infección respiratoria, el 96,9% era Covid-19, seguido de lejos por el resto de los virus (1,7% adenovirus; 0,7% influenza; 0,4% parainfluenza y 0,1% VSR).

En el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el área de Epidemiología elabora semanalmente un boletín con los datos más importantes para la institución. Hasta ahora, no hubo ninguna internación infantil por bronquiolitis y los números hablan, de acuerdo con Ángela Gentile, responsable de ese informe, de una "disminución drástica de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG)".

Para la infectóloga, una causa de esta disminución de esas infecciones es que los chicos están en cuarentena, lo que reduce los contagios. "Por otro -continúa-, cuando aparece un virus pandémico ocupa el nicho ecológico de ese ecosistema y se dificulta la transmisibilidad de otros virus respiratorios."

Lo mismo sucedió en la pandemia de 2009, cuando el virus de la gripe A H1N1 ocupó el nicho de circulación del VSR y la limitó. "Ahora, con el nuevo coronavirus, eso se debe a la cuarentena. Con la gripe A, fue la suspensión de las clases con el adelantamiento de las vacaciones de invierno -recordó Gentile-. Cuánto pesó más, en ese momento, el cierre de las escuelas o la circulación del virus pandémico es algo que no estuvo tan estudiado."