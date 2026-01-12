Punta del Este: discutió en medio del tránsito, se bajó del auto y amenazó a la gente con una bate de béisbol

Una mujer argentina discutió con un hombre en medio de un importante embotellamiento en Punta del Este, bajó de su vehículo con un bate de béisbol y amenazó con romperle el auto a la persona que la había increpado. El momento del hecho quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales.

La violenta escena tuvo lugar este sábado 10 en la calle 27, una de las arterias más transitadas de la ciudad costera, en pleno período de temporada alta y en un contexto de mucho tránsito, que es habitual durante la primera quincena de enero y que se acentúa, sobre todo, durante el fin de semana, según informó el medio uruguayo Cadena del Mar.

En el marco de una calle con mucho tránsito, una mujer amenazó a otros conductores con un bate

De acuerdo a lo que se puede reconstruir a partir de las imágenes, la mujer conducía una camioneta SUV Audi de color gris, con matrícula argentina, cuando tras una maniobra, fue increpada por un automovilista que venía detrás suyo. “Boluda”, le gritó.

En ese momento, la mujer -cuya identidad no se pudo identificar- detuvo la marcha en medio del tránsito, bajó del vehículo portando un bate de béisbol y se dirigió de manera amenazante hacia los autos que estaban detenidos.

En los registros se escucha a una persona mostrando el estado de agresividad de la mujer. Ante eso, la conductora del Audi responde: “Mirá cómo tiemblo”. A pesar de la tensión generada, el episodio no derivó en personas heridas ni en daños materiales.

El momento de tensión con la mujer argentina en Punta del Este habría surgido tras una discusión con otro conductor

Según se deriva del análisis de la patente del vehículo, la conductora registra un extenso historial de infracciones de tránsito. De acuerdo con información de la base de datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la mujer acumula 37 multas, con una deuda total de $6.647.595,75.

Las faltas corresponden a exceso de velocidad, circulación en zonas restringidas según día u horario, estacionamiento indebido y maniobras consideradas peligrosas.

Otro incidente en Punta del Este

El episodio de violencia de este fin de semana se suma a otros hechos recientes vinculados a siniestros viales protagonizados por vehículos con matrícula argentina en Uruguay durante la temporada de verano. El 27 de diciembre pasado, un motociclista murió tras chocar contra un auto conducido por una ciudadana argentina en la rambla de la playa Brava, en Punta del Este.

El accidente ocurrió por la tarde, a la altura del cruce con la calle Francisca Fajardo, cuando la motocicleta, conducida por un hombre de 44 años, impactó contra la rueda delantera y el parabrisas del automóvil. A partir de un llamado al servicio de emergencias 911, personal policial y una unidad médica acudieron al lugar y constataron la muerte del conductor de la moto.

Trágico accidente en Uruguay

La mujer que manejaba el vehículo, de 34 años, no sufrió lesiones físicas, aunque debió ser asistida por una crisis nerviosa. De acuerdo con la información oficial, el auto tenía activado el airbag del lateral izquierdo debido a la violencia del impacto. En la escena trabajaron efectivos de la Jefatura de Policía de Maldonado, personal de la seccional décima y Policía Científica.

Horas más tarde comenzó a circular en redes sociales un registro de una cámara de seguridad que captó el momento exacto del choque, en el que se observa a la motocicleta desplazándose a alta velocidad al momento del impacto. El abogado de la conductora confirmó que habrá una audiencia ante la Fiscalía de Maldonado, donde el caso será analizado bajo la carátula de homicidio culposo.