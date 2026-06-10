“Somos el Tim Payne de la yerba”, dijo uno de los ganadores del Mundial de la Yerba Mate tras la sorpresa de ser reconocidos

Ubicado en Avenida de Mayo 853 en la Ciudad de Buenos Aires, El Museo del Mate, declarado como sitio de interés cultural por el Gobierno, fue la sede del primer Mundial de Yerba Mate, un concurso muy esperado por los países de la región.

El encuentro, que se desarrolló los días 6, 7 y 8 de junio cuenta con alrededor de 160 muestras de distintos tipos de yerbas que provienen de diferentes países, entre ellos Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Entre los diferentes concursantes, con diferentes historias sobre su producto y cómo llegaron hasta allí, Del Cebador, una marca de yerba uruguaya, acaparó las miradas del jurado.

“Nosotros sabemos el producto que tenemos, hace ya 30 años que existe El cebador”, relató Rodrigo Giuria Murguía en diálogo con LA NACION, luego de ser premiado con la medalla “gran oro” y un reconocimiento a la excelencia en la categoría de padrón uruguayo.

En este marco, relató: “No sabíamos qué iba a pasar y claramente ganamos el oro, con nuestros dos productos, del cebador clásico y del cebador intenso”.

“Entiendo que en nuestro rubro, que es el padrón uruguayo, tenemos una excelente yerba, pero bueno, siempre está bueno darle a los profesionales de la de las catas y de los que buscan características, ponerse a consideración”, sumó.

En relación a los demás concursantes, Giuria Murguía manifestó: “Creo que en Padrón uruguayo fuimos los únicos dos que pasamos, o por lo menos marcas uruguayas fuimos los únicos dos gran oro en nuestra versión clásica y el intenso”.

(@delcebadorarg)

La historia de El Cebador

La reconocida yerba uruguaya sin palo cuenta con una larga trayectoria, ya que fabrican hace mas de 30 años una producción de Molinos Puritas, una marca de alimentos de Uruguay. “Molinos Puritas detecta que en el mercado uruguayo hacía falta una yerba como la nuestra”, recordó.

Tras años de incursionar en el mercado uruguayo, decidieron adentrarse en la Argentina: “Nos subimos a la tendencia que hay acá en Argentina por este tipo de consumo. Entonces decidimos cruzar el charco”.

Desde diciembre de 2025, la marca desembarcó en territorio argentino: “Acá en Argentina somos el Tim Payne de la yerba, como estamos recién desembarcados, estamos en ese proceso”, sostuvo entre risas, en un claro guiño con el contexto por el Mundial que predomina esta semana y el furor que desató el defensor neozelandés que hizo famoso un argentino.

En cuanto a los productos, desde la marca sostienen que se caracterizan por la calidad. “Nos caracterizamos, de hecho el primer eslogan fue sin yuyos, sin nervios, sin acidez, pero no atentando contra la durabilidad del sabor. Entonces se podría decir que es una yerba bastante amena”, relató.

La evaluación del jurado

El Mundial de Yerba Mate Juan Carlos Crdenas / Comunicacion Institucional Senado.-

A la hora de evaluar, la yerba era sometida a tres instancias: visual, aromática, y luego el sabor. “Ellos iban puntuando según su real saber y entender”, destacó el concursante. Para poder probar el sabor de la yerba, el jurado realizaba una infusión de la yerba y, por último, preparaban un auténtico mate.

“En base a todo eso, primero a la vista, después al olfato y después al gusto en dos formas, en el tipo de infusión y después con el mate, iban puntuando y ahí calificaban”, repasó.