“Somos muy optimistas”: un destino turístico estrella prevé romper un nuevo récord este año

POSADAS.- El Parque Nacional Iguazú, el más visitado del país, cerró el año pasado con un crecimiento de 20% en la afluencia de visitantes (1.532.230) respecto a 2024. Así, alcanzó un total de turistas.

Un 39,8% de ellos fueron argentinos (excluyendo a los misioneros) y un 34,7%, extranjeros. De estos últimos, los principales fueron brasileños (21,4%), estadounidenses (11,6%), españoles (4,7%), franceses (4%) y alemanes (3,6%).

“La verdad que somos muy optimistas para este 2026, y no tenemos dudas de que vamos a superar la marca de 2019″, dijo a LA NACION, Roberto Enríquez, titular de Iguazú Argentina SA, la empresa concesionaria del parque desde hace 25 años.

2019 fue el año récord para las Cataratas, cuando se alcanzó un máximo de 1.635.000 visitantes, en un crecimiento sostenido de varios años que luego se vio interrumpido por la pandemia del Covid.

En ese entonces, el parque se cerró por casi un año y se llegaron a ver escenas de película, como yaguaretés deambulando por los senderos, centros de interpretación y zonas gastronómicas.

El año pasado, visitaron las Cataratas 1.525.000 personas

Para sostener el manejo de tantos turistas, que generan en ciertas épocas del año cuellos de botellas en las áreas más concurridas, como la Garganta del Diablo, el concesionario viene realizando inversiones para aumentar la capacidad operativa del parque.

Ayer anunciaron la llegada de tres locomotoras eléctricas importadas de China. Estas tres máquinas, pintadas de verde para armonizar con la selva, se fabricaron en la firma Hunan Shaoli Group Electric Co. Ltd. y pasarán a servir al Tren Ecológico de la Selva.

Las locomotoras, que estarán operativas a fin de mes, tienen una velocidad de 10 kilómetros por hora y funcionan con una batería de plomo-ácido de 192V y 560Ah, con cargadores trifásicos de 380V.

“Cumplen con los más altos estándares de seguridad y eficiencia para operar en entornos naturales protegidos. Su incorporación representa un avance en la reducción de emisiones y la mejora de las experiencias, propias de un turismo que satisface necesidades sin comprometer el futuro, equilibrando lo económico, social y ambiental”, destacan voceros del concesionario.

Las locomotoras eléctricas, pintadas de verde, para respetar el entorno selvático.

Como en todo punto turístico de movimiento masivo, y al igual que está ocurriendo en Europa, se está debatiendo cada vez más la forma de lograr la mejor explotación turística sin afectar el entorno natural. Todo un desafío en un lugar que este año podría recibir una cifra cercana a los 2 millones de personas.

El recorrido del Tren de la Selva comienza en la Estación Central, cerca del acceso al parque, pasa por la Estación Cataratas y llega hasta la de la Garganta del Diablo, el lugar donde se generan más demoras en épocas de temporada alta.

“Estas inversiones hacen que los servicios y la calidad de la visita sea reconocida por argentinos y extranjeros como un destino único elegible”, explica Enríquez, quien destacó a LA NACION que las inversiones que tiene el Parque Nacional Iguazú superan a las de su vecino brasileño, el Parque do Iguaçu.

Cataratas recibió anteayer al primer visitante del año; se trata de la familia Cortez Barrera, compuesta por seis integrantes provenientes de Río Negro y Colombia

Ya el año pasado, el concesionario se dedicó a ampliar las zonas gastronómicas y los baños, además de refaccionar las pasarelas que se habían destruido parcialmente por una crecida histórica del río Iguazú en 2023.

Consultado sobre las causas del crecimiento logrado en 2025, Enríquez sostuvo: “Lo atribuimos, entre otros aspectos, a que la economía en el país es cada vez más estable, con una continua baja de la inflación y un tipo de cambio estable que hace más previsible la decisión del turista, sumado a las inversiones que estamos haciendo en el área Cataratas”.

Vuelos desde Lima

Otra novedad importante para las Cataratas fue el regreso de un vuelo internacional al aeropuerto Carlos Krause, que se había interrumpido en la pandemia.

El 1° de diciembre pasado llegó el primer vuelo de Flybondi de Lima, considerado un “hub” en América Latina por el que se espera el ingreso de visitantes de todo el mundo. Iguazú no tenía conexión internacional desde que Air Europa suspendió la frecuencia con Madrid en la pandemia.

“Queremos el mercado de los europeos y asiáticos, es muy importante para nosotros y trabajamos para eso”, dijo ese día el gobernador Hugo Passalacqua.

A su lado, el gerente de Aeropuertos Argentina para la región, Estanislao Alemán, anunció inversiones por seis millones de dólares para inaugurar una zona de preembarque internacional nueva y dos mangas que llevarán a 4 el total.

“No esperamos a que lleguen los pasajeros para invertir, tenemos que hacerlo antes”, dijo a LA NACIÓN.

El Krause es considerado el 6° aeropuerto del país por tráfico de pasajeros.

El aeropuerto finalizó 2025 con 1,7 millones de pasajeros, un nuevo máximo para esta aeroestación.