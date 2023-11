escuchar

Esta tarde, el cielo sobre la Ciudad y el resto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue cubierto por una sorpresiva tormenta, por la cual el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo de nivel amarillo para las provincias de Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Córdoba y Santa Fe.

Según el informe del organismo meteteológico, esas zonas se verán afectadas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, precisó el organismo meteorológico.

Fuerte tormenta en la ciudad de Buenos Aires Hernán Zenteno - LA NACION

En concreto, las áreas afectadas son el este de Buenos Aires, el centro y sur de Misiones, el noreste de Corrientes y gran parte de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. A su vez, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

El organismo nacional aconsejó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la caída de granizo.

El nivel amarillo implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, indicó el SMN.

#TrenRoca servicios con demoras desde Constitución //



Y gracias a TODOS los que nunca terminaron de resolver,colocación y reparación de techos de esta estación abandonada ,Constitución 😒 @DiegoGiuliano @MindeTransporte @MInfraPBA 👏🏻👏🏻👏🏻



Diluvio en Constitución como afuera pic.twitter.com/PEvmzDQyLv — Solo Tránsito↗ (@solotransito) November 15, 2023

En las redes sociales se difundieron video que mostraban cómo llovía dentro de la Estación Constitución del Ferrocarril Roca sobre los andenes, los trenes y las personas que esperaban a ingresar a las formaciones.

En algunos de las grabaciones, se ve a los pasajeros que corrían para evitar mojarse de la imprevista lluvia que azotó la ciudad de Buenos Aires. Pese a ello, y el agua que se acumuló en algunos rincones de la estación, según pudo saber LA NACION no hubo inconvenientes ni demoras excesivas en la salida y llegada de los trenes.

De la misma forma, tampoco se registró ninguna persona herida que tuviera que ser atendida por algún golpe, resbalón o inclemencias del tiempo.

Con información de Télam

LA NACION