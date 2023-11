Ante la gravedad de la situación, la Municipalidad declaró la emergencia hídrica; la provincia de Córdoba arrastra tres años de sequías

Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.– La extrema sequía atraviesa la provincia de Córdoba desde hace tres años. Una consecuencia son los incendios y, otra, la sequía. En este contexto, la Municipalidad de Villa Carlos Paz declaró la emergencia hídrica. Entre las más perjudicadas están las localidades del sur del Valle de Punilla que se abastecen del río San Antonio. Por el momento la situación no afecta a la ciudad de Córdoba, aunque también hay otras zonas complicadas, como el Valle de Paravachasca.

El río San Antonio, sin agua Mario Sar

El “alerta rojo” decretado por el municipio restringe el agua solo para consumo humano, prohibiéndose cualquier otro uso como el riego de parques y jardines, llenado de piletas, lavado de veredas y patios y lavado de autos.

El dique San Roque todavía no se vio afectado Mario Sar

Como el río San Antonio no alcanza para abastecer la planta de Cuesta Blanca que es la que sirve a la zona, la Municipalidad de Villa Carlos Paz autorizó a captar agua desde Los Chorrillos y, aunque es “filtrada y clorada adecuadamente” las características no son las habituales. Por eso la Cooperativa San Roque, encargada del servicio, advirtió que es “agua corriente no apta para consumo humano”.

Al dique San Roque lo nutren fundamentalmente dos ríos grandes, el San Antonio y el Cosquín que reciben agua de otras corrientes que tienen como “gran almacén” las propias sierras, ya que no hay diques aguas arriba. Una situación similar atraviesa el Valle de Paravachasca, servido por el río Anisacate, que tiene como ciudad cabecera Alta Gracia.

La bajante del río San Antonio afectó a las actividades que se hacen en sus aguas Mario Sar

El subsecretario de Agua y Sanamiento de Villa Carlos Paz, Roberto Cotti, sostuvo que las inversiones realizadas les permite “maniobrar el sistema de alertas de diferentes formas; estamos repartiendo la pobreza”. La referencia es a que la instalación de válvulas en diferentes lugares determina la gestión de la presión del agua. Según sus datos, el consumo de agua está 40% por debajo del habitual.

Cambio climático

Santiago Reyna, docente de Hidráulica de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó a LA NACION que Villa Carlos Paz no toma agua del dique San Roque, sino del río San Antonio que llega a la planta de Cuesta Blanca. “Los mayores inconvenientes hoy están en zonas que reciben el agua de embalses naturales, como son las propias sierras –dijo–. Villa Carlos Paz es una ciudad con mucha población y hay poco volumen; lo mismo corre para las localidades intermedias y, en otra región, en Alta Gracia”.

El río San Antonio, seco Mario Sar

Insistió en que, por el momento, la ciudad capital no está en riesgo porque el dique San Roque es “enorme”. Llegado el caso, “hay muchos pasos para recorrer, como disminuir el consumo, pasar a distintos niveles de alerta” aunque reconoce que “no es fácil recortar el consumo humano”.

Lanchas y botes de paseo, sobre la tierra seca Mario Sar

El experto subrayó que se está en presencia de un “evento anómalo” producto de que la provincia viene de una sequía “prolongada de tres años” que tiene como base el calentamiento global. En esta región las lluvias son, habitualmente, entre este mes y marzo, pero las registradas hasta ahora son débiles para la necesidad existente.

Marcelo García y Nicolás Guillén, integrantes del Proyecto Matteo –una iniciativa educativa y científica que tiene como eje las observaciones meteorológicas– señalan en su último reporte que hay un “déficit marcado en los caudales aportados” por los principales tributarios al lago San Roque, una situación que definieron como “muy preocupante” principalmente para todas las localidades de la cuenca, entre ellas Villa Carlos Paz, Cosquín, Tanti.

La provincia de Córdoba arrastra tres años de sequías Mario Sar

Dieron cuenta de que se acumulan “más de 180 días con precipitaciones diarias menores a 15 milímetros en la cuenca de aporte”. La última lluvia significativa que generó crecidas fue el 5 de mayo pasado, según registros de la red oficial de mediciones de la Subgerencia de la Región Semiárida del Instituto Nacional del Agua.

El dique San Roque todavía no se vio afectado Mario Sar

“Este prolongado déficit de precipitación –dijeron– ha generado un impacto marcado en la disponibilidad de agua en las fuentes que abastecen a nuestras vertientes, arroyos y ríos. Si bien este retraso en el inicio del periodo húmedo en la cuenca de aporte es una situación extraordinaria, existen antecedentes que nos llevan a evaluar si esto responde a una tendencia debido a la variabilidad y cambio climático que retrasa el inicio de la temporada de lluvia en comparación con los valores históricos”.

La bajante del Río San Antonio afecta a las localidades del sur del Valle de Punilla Mario Sar

En diálogo con LA NACION, García ratificó que la misma realidad atraviesa la zona de Paravachasca. Respecto del dique San Roque, precisó que el embalse está “muy cercano a la situación normal” debido al manejo que se realiza de los caudales para distintos usos como agua potable, energía o riego.

Sin embargo, al domingo último, el ingreso de agua era del orden de 200 litros por segundo sumado el aporte de todos sus tributarios, un volumen que “preocupa” porque “muchas de las plantas de tratamiento de agua potable estarían trabajando por debajo de su capacidad”.

Por el análisis de la tendencia climática, García indicó que es “probable” que este mes presente lluvia “por debajo de la media histórica”, situación se iría revirtiendo durante la temporada de verano.