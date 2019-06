Su papá despreció el regalo, y en Twitter hubo un escrache masivo

Las peores respuestas de los padres cuando reciben un regalo Crédito: Pixabay

"Le regalé una Nespresso a mi viejo por el día del padre y me dijo '¿Por dos cafés que me hago por día vos te pensás que voy a hacer todo este show? Dejáme tranquilo con el café instantáneo'. La volví a meter en la caja y me fui. No sean como mi viejo".

Pensar un regalo para el Día del Padre puede ser una tarea difícil, pero más compleja es la sensación cuando el obsequio es despreciada por el homenajeado.

Un hijo expuso en Twitter su decepción luego de que su padre despreció el regalo, que por cierto, no era barato. Rápidamente, se sumaron las experiencias de otros usuarios que no acertaron con el gusto o interés del agasajado y recibieron una respuesta insólita.

Otra hija recordó la tajante respuesta de su papá: "Yo le regale un vino carísimo y me respondió: con el precio de este vino me compro 10 en el chino".

Muchas historias coinciden, algunos hijos se lo toman con humor y otros con evidente enojo por la reacción de los padres que, en varias ocasiones, no usan el regalo que le compraron.

"Yo descubrí a mi papá mirándose al espejo y diciendo ´esta camisa de mierda, es lo peor que me pasó en mi vida' con una que yo le había regalado hacía re poco tiempo. Suspendí regalos por un par de años je", sostuvo una usuaria en otra publicación.

Luego, una mujer contó lo que su padre hizo con el regalo que le compró junto a su hermano: "Mi papá había recibido una de esas plumas que son carísimas bañadas en oro y no se qué, la compramos entre mi hermano y yo. Un día estaba con él y un asociado suyo, el tipo le dijo 'qué linda' y se la regaló. Enfrente de mi hermano. Nunca más le regalamos nada".