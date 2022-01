¿Sudáfrica o Reino Unido? La curva del Covid en Córdoba, el primer distrito del país en el que ómicron circuló

CÓRDOBA.– La provincia de Córdoba fue la primera en tener un brote importante de la variante ómicron del coronavirus a comienzos de diciembre, por lo que los expertos siguen la evolución de la curva para tratar de predecir el comportamiento de la cepa en el resto del país. Un análisis de LA NACION Data sobre los casos desde la aparición, el 9 de diciembre, hasta el 10 de este mes, muestra que las cifras más altas de contagios en este territorio fueron entre el 3 y el 6 pasados, con entre 12.000 y 16.500 por día, después se registra un achatamiento y la positividad (cantidad de tests positivos sobre el total realizados) sigue en torno del 70%.

Los expertos señalan que para analizar la evolución de la curva de la cepa ómicron hay dos escenarios posibles: uno es el de Sudáfrica, donde los casos bajaron rápida y pronunciadamente; el otro, el del Reino Unido, donde la curva recién empieza a caer. Por el momento, se parece a la segunda: en la provincia dejaron de subir, pero no descienden de manera notoria.

“Vemos que la velocidad de aumento (de casos) está disminuyendo”, dijo sobre Córdoba la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el lunes pasado. “Lo que estamos siguiendo es la provincia que empezó primero con ómicron. Tomó una medida de disminuir la circulación masiva, no generó ninguna recesión económica ni medida extrema, sino por siete días disminuyó la circulación y los eventos masivos”, continuó. Y añadió que en el país habrá un “número alto, pero cuándo cada curva de cada provincia empiece a bajar va a ser una señal interesante. La gente se está vacunando más”.

El análisis de LA NACION Data se hizo con la base abierta de datos del Ministerio de Salud de la Nación, por lo que puede haber alguna discrepancia con respecto de los partes oficiales que cada día emite la cartera sanitaria. Se tomaron los casos atendidos y cargados en establecimientos de Córdoba en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Siisa); los datos están por fecha de diagnóstico y no por fecha de reporte e incluyen solo los detectados por testeos, no los confirmados por nexo epidemiológico.

Mientras que previo a la aparición de ómicron la positividad en Córdoba rondaba el 4% o el 5%, seis días después de la irrupción de la nueva cepa esa cifra se duplicó –alcanzó el 11% el 15 de diciembre– y siguió creciendo vertiginosamente.

A comienzos de este año, se movió en torno del 60% y durante la segunda semana de este mes, se ubicó en torno del 70%. El máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es del 10%.

En lo que hace a casos, hasta el 9 de diciembre, cuando se detectan los primeros de ómicron sumaban entre 60 y 142 por días. Desde entonces, la suba fue exponencial con un pico de 16.520 el 3 de este mes.

El comienzo

Los primeros nueve casos se detectaron el 9 de diciembre en Colonia Caroya y Jesús María, dos ciudades contiguas a 55 kilómetros de Córdoba Capital. El paciente cero fue un hombre que llegó de Dubai con un PCR negativo, tuvo algunos síntomas, otra vez dio negativo, pero finalmente resultó positivo en un último testeo.

Una semana después –la del 14 de diciembre, cuando había entre 450 y 100 contagios diarios– una serie de fiestas de egresados abrieron el camino a la expansión de la ómicron y a su circulación comunitaria. Entre el 20 y el 24 de ese mes ya se detectaban entre 2179 y 6585 contagios. Dos días después superaban los 10.000, para marcar un récord a comienzos de este año. El volumen de testeos se fue multiplicando en un ritmo similar al de los contagios.

Según el informe epidemiológico que semanalmente presenta el Ministerio de Salud de Córdoba, la primera semana de este año (hasta el 8) la evolución de casos registra una disminución respecto de la anterior, mientras que la de internaciones y fallecimientos se mantiene en ascenso.

De los 974 persona internadas con coronavirus al miércoles pasado, 52% no cuenta con ninguna vacuna

La semana con mayor cantidad de casos en la provincia fue la última de 2021, con 69.885; en la primera de este año hubo 6408 menos, lo que representa una baja del 9,1%. El número o ritmo de reproducción promedio de casos nuevos (RO), principal indicador epidemiológico, finalizó la semana en 1,18, inferior a la de la anterior.

Estimaciones

Para Jorge Geffner, miembro del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el “achatamiento” de la curva de contagios en Córdoba es “alentador”.

Para Hugo Pizzi, epidemiólogo y asesor del gobierno cordobés, “no se pueden sacar conclusiones” respecto de cómo seguirá la tendencia. Su preocupación está puesta en la cantidad de gente no vacunada: “Hay 170.600 personas que no tienen ninguna dosis en Córdoba; 200.000 tienen una y 1.140.000 tienen que completar las tres. No van a bajar los casos si no hay más gente vacunada”, dice a LA NACION.

De los 974 casos internados al miércoles pasado, 52% no cuenta con ninguna vacuna; el 8% presenta solo una dosis y 36%, dos. El restante 4% tiene la dosis de refuerzo. El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, insistió en que la vacunación es la principal estrategia de “contención” de la pandemia. Con la incorporación de farmacias, Córdoba tiene capacidad para colocar 70.000 vacunas diarias.

Marta Cohen, la patóloga argentina radicada en el Reino Unido, señala que allí los contagios bajaron 23,3%: “Primero se redujeron los casos; después, las internaciones, y al final, las muertes. Los casos empezaron a bajar en Londres, pero no en el resto del país en las primeras semanas, ahora ya también se da en todos lados. Una clave es que acá el 63% de las personas están vacunadas con tercera dosis, más que en la Argentina, pero hay que pensar que en Sudáfrica no había tantos vacunados y también cayeron los contagios”.

Ante LA NACION, agrega que el mismo patrón podría seguirse acá; especifica que las muertes recién empezarán a ser menos unas dos semanas después de que desciendan los casos.