Escándalo y estafa: una adolescente habría fotografiado las claves de las tarjetas de sus amigas y los gastos ascenderían a más de 15.000 dólares

Compras en pasajes a Nueva York y Chicago, miles de dólares gastados en el sitio de Amazon, entradas para festivales exclusivos de música y hasta la presunta sustracción de un collar de Tiffany & Co. Todos aquellos gastos, y se presume que serían muchos más, habrían sido realizados por una estudiante de un reconocido colegio secundario de Belgrano con las claves de las tarjetas de crédito de sus compañeras de clase.

El hecho trascendió luego de que se filtrasen audios de WhatsApp del grupo de padres, entre ellos uno de la conductora televisiva Yanina Latorre, que se viralizaron por las redes sociales. Allí se la compara con la protagonista de la serie Inventing Anna, que la narra la historia de una influencer que se hace pasar por una magnate para realizar operaciones fraudulentas contra la elite de Nueva York.

De acuerdo con los audios, una estudiante, que sería menor de edad, habría sacado fotos de las tarjetas de crédito de sus compañeras de clase para realizar compras. Según lo trascendido se habría valido de diversas maniobras para engañar a sus amigas y usar las tarjetas con distintos fines: viajes al exterior y en Uber y Cabify, compras en eBay y Mercado Libre, pago de cuotas de gimnasio, ropa de marcas exclusivas y extracciones de dinero en Mar del Plata, Buenos Aires, Bariloche y Punta del Este.

En un audio que correspondería a la autora de los hechos, se disculpa con una de las víctimas: “No me estaría dando la cara para venir y decirte esto, pero a tu tarjeta de crédito le saque una foto. También a la de tu hermana, pero no la usé. Fue una vez que fui a tu casa, ahí le saqué una foto a tu tarjeta y la usé en Uber. Te pido perdón, me siento mal y estoy más que arrepentida. No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entenderlo. Te pido perdón, nada de lo que te diga va a justificar lo que hice”, comienza el audio.

Luego se refiere a los gastos realizados con las tarjetas: “Hoy hice las cuentas de todo lo que te gasté a vos y todo lo que le gasté a las chicas. Tengo un problema enorme y no sé qué se me cruzó por la cabeza, pero voy a tratar de solucionarlo. No solo lastimé al resto, sino que me lastimé a mí, alejando a las personas que más quiero y no se lo merecen”.

En un mensaje que correspondería a Latorre refiere sobre el momento en que las amigas se enteraron de lo sucedido: “Cuando la agarraron dijo que no se dio cuenta, que no sabía. Para la madre primero fue un drama y ahora la justifica y dice que la va a llevar a un psiquiatra. Todas las madres están indignadas, todas quieren que le devuelvan la plata y las cosas”.

La estudiante habría gastado hasta 30.000 pesos en ropa de Zara y carteras de diseño. Estiman que los gastos ascienden a unos US$ 15.000. De acuerdo con lo que surge de las comunicaciones de WhatsApp, la chica habría llevado adelante el accionar durante unos meses sin levantar sospechas hasta que, según se desprende de los audios, habría llevado la maniobra más lejos y habría sustraído un collar con un corazón negro de la marca Tiffany & Co a una compañera, que luego habría usado en reuniones sociales, donde habría sido descubierta.

Otro audio que correspondería a una compañera dice: “Viene pasando hace mucho. Son seis que se enteraron por ahora. Le sacó foto a las tarjetas de todas ellas. A una le gastó mil dólares, compró pasajes, se enteraron hoy que compró también una noche en el Sheraton. No está bien, se pasó. Compró carteras en Zadig. A otra chica le gastó $63.000 con la tarjeta”.