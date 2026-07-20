Tecnópolis en las vacaciones de invierno 2026: todas las actividades gratis del 20 de julio al 2 de agosto

El inicio de las vacaciones de invierno 2026 trae consigo una nutrida agenda de eventos para los más niños. Desde el 20 de julio al 2 de agosto, habrá actividades recreativas en Tecnópolis. El complejo ubicado en la avenida Juan Bautista de la Salle 4500 tendrá entrada libre y gratuita para sus más variados eventos orientados para la diversión de la familia.

Tecnópolis abrirá sus puertas en las vacaciones de invierno Ministerio de Cultura.

El cronograma incluirá espectáculos, actividades recreativas, experiencias culturales, metegol, básquet, talleres de pintura, entre otros divertimentos que estarán segmentados en cada una de las jornadas de las vacaciones de invierno.

Entre los artistas destacados, que estarán presentes durante las dos semanas que dura el receso escolar, se encuentran: Cazurros, Desenchufados, AguaFiestas, Ensamble Urbano, Enrulate con Brian, Galaxias, Compañía del Revés, Clari Ceschin y Jungla.

Actividades para las vacaciones de invierno Gentileza

Cabe destacar que el complejo estará abierto todos los días, de 13 a 17, la entrada es sin costo pero con reserva previa en la página oficial y en caso de lluvia, el parque estará cerrado.

Agenda de actividades en Tecnópolis para las vacaciones de invierno

Semana del lunes 20 al domingo 26 de julio

Día Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 Domingo 26 13.30 Galaxias: Buu Band Desenchufados Cazurros Desenchufados Ensamble Urbano Galaxias: Caperucita Chamameceada 14.30 Desenchufados Ensamble Urbano Ensamble Urbano Enrulate con Brian Compañía del Revés (Dulcinea) Galaxias: María Elena Walsh Chamameceada

15.30 Cazurros Cazurros Cazurros Cazurros Desenchufados Enrulate con Brian Chamameceada

Semana del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto

Día Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31 Sábado 1 Domingo 2 13.30 AguaFiestas AguaFiestas Enrulate con Brian AguaFiestas Ensamble Urbano Clari Ceschin Compañía del Revés (Dulcinea) 14.30 Desenchufados Ensamble Urbano Ensamble Urbano Ensamble Urbano Compañía del Revés (Dulcinea) Jungla Enrulate con Brian 15.30 Cazurros Enrulate con Brian AguaFiestas Enrulate con Brian Desenchufados Desenchufados Cazurros

Robotia, Gigantes y más títulos. Proyecciones a las 13.30 y 15.30 h todos los días .

. Taller de ajedrez para niños. Todos los días .

. Metegol, básquet y actividades deportivas. Todos los días.

juegos inflables para los niños. Todos los días.

Feria Gustar. De viernes a domingo.

Cómo llegar a Tecnópolis

El sitio oficial de Tecnópolis brindó información adicional sobre cómo llegar al predio con movilidad propia o, bien, con el transporte público.

Ingresos peatonal y vehicular

Av. Juan Bautista de la Salle 4500

En colectivo

Av. General Paz y Av. San Martín: 25, 57, 78, 87, 105, 123, 168 y 169.

Av. General Paz y Constituyentes: 21, 28, 111, 112, 117, 127, 140, 142, 175 y 176.

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