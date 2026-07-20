Tecnópolis en las vacaciones de invierno 2026: todas las actividades gratis del 20 de julio al 2 de agosto
El reconocido parque abre sus puertas con una variada oferta de espectáculos; al detalle, conocé el organigrama para las dos semanas de receso escolar
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El inicio de las vacaciones de invierno 2026 trae consigo una nutrida agenda de eventos para los más niños. Desde el 20 de julio al 2 de agosto, habrá actividades recreativas en Tecnópolis. El complejo ubicado en la avenida Juan Bautista de la Salle 4500 tendrá entrada libre y gratuita para sus más variados eventos orientados para la diversión de la familia.
El cronograma incluirá espectáculos, actividades recreativas, experiencias culturales, metegol, básquet, talleres de pintura, entre otros divertimentos que estarán segmentados en cada una de las jornadas de las vacaciones de invierno.
Entre los artistas destacados, que estarán presentes durante las dos semanas que dura el receso escolar, se encuentran: Cazurros, Desenchufados, AguaFiestas, Ensamble Urbano, Enrulate con Brian, Galaxias, Compañía del Revés, Clari Ceschin y Jungla.
Cabe destacar que el complejo estará abierto todos los días, de 13 a 17, la entrada es sin costo pero con reserva previa en la página oficial y en caso de lluvia, el parque estará cerrado.
Agenda de actividades en Tecnópolis para las vacaciones de invierno
Semana del lunes 20 al domingo 26 de julio
|Día
|Lunes 20
|Martes 21
|Miércoles 22
|Jueves 23
|Viernes 24
|Sábado 25
|Domingo 26
13.30
Galaxias: Buu Band
Desenchufados
Cazurros
Desenchufados
Ensamble Urbano
Galaxias: Caperucita
Chamameceada
14.30
Desenchufados
Ensamble Urbano
Ensamble Urbano
Enrulate con Brian
Compañía del Revés (Dulcinea)
Galaxias: María Elena Walsh
Chamameceada
15.30
Cazurros
Cazurros
Cazurros
Cazurros
Desenchufados
Enrulate con Brian
Chamameceada
Semana del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto
|Día
|Lunes 27
|Martes 28
|Miércoles 29
|Jueves 30
|Viernes 31
|Sábado 1
|Domingo 2
13.30
AguaFiestas
AguaFiestas
Enrulate con Brian
AguaFiestas
Ensamble Urbano
Clari Ceschin
Compañía del Revés (Dulcinea)
14.30
Desenchufados
Ensamble Urbano
Ensamble Urbano
Ensamble Urbano
Compañía del Revés (Dulcinea)
Jungla
Enrulate con Brian
15.30
Cazurros
Enrulate con Brian
AguaFiestas
Enrulate con Brian
Desenchufados
Desenchufados
Cazurros
- Robotia, Gigantes y más títulos. Proyecciones a las 13.30 y 15.30 h todos los días.
- Taller de ajedrez para niños. Todos los días.
- Metegol, básquet y actividades deportivas. Todos los días.
- juegos inflables para los niños. Todos los días.
- Feria Gustar. De viernes a domingo.
Cómo llegar a Tecnópolis
El sitio oficial de Tecnópolis brindó información adicional sobre cómo llegar al predio con movilidad propia o, bien, con el transporte público.
Ingresos peatonal y vehicular
- Av. Juan Bautista de la Salle 4500
En colectivo
- Av. General Paz y Av. San Martín: 25, 57, 78, 87, 105, 123, 168 y 169.
- Av. General Paz y Constituyentes: 21, 28, 111, 112, 117, 127, 140, 142, 175 y 176.
En tren
- Línea Mitre – Ramal José León Suárez. Bajarse en estación Migueletes y luego empalmar con colectivo por avenida General Paz.
- Línea Belgrano Norte. Estación Padilla y luego empalmar con colectivo por avenida General Paz.
- Línea Mitre – Ramal Mitre. Estación Juan B. Justo y luego empalmar con colectivo por avenida General Paz.
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