Un feroz incendio consumió un sector de quinchos del Club Náutico de Olivos

Un incendio feroz sacudió este sábado el complejo de quinchos del Club Náutico de Olivos. Pese a que se propagaron llamas de gran altura, el hecho se redujo a daños materiales y no hubo que lamentar víctimas fatales. El fuego fue reducido gracias al accionar del pelotón de Bomberos Voluntarios de Vicente López.

Según pudo saber LA NACION, el incendio no se propagó más allá de la zona de quinchos.

Así fue el momento más álgido del incendio

Además de la intervención de los Bomberos Voluntarios de Vicente López también fueron de la partida el personal de la Prefectura. Las imágenes del incendio registrado en el norte del conurbano bonaerense se viralizaron rápidamente en redes sociales, dando muestra del tamaño de las llamas y generando incertidumbre entre los vecinos.

Pese a que aún no se aclaró cuál fue el origen del episodio, la fuerte ventosidad que se registró durante el sábado a la noche benefició a la expansión de las llamas.

🚨 Feroz incendio en la zona de quinchos del Club Náutico de Olivos



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El Club Náutico de Olivos celebró en 2021 su centenario, marcando un siglo de historia ligada a la navegación a vela y siendo cuna de grandes deportistas que representaron al país en competencias nacionales e internacionales.

Según consta en su página web, “más allá de lo deportivo, el Club Náutico ha cultivado un fuerte sentido de comunidad, siendo un lugar de encuentro para familias y amigos. Sus instalaciones, ubicadas a orillas del Río de la Plata, ofrecen un entorno ideal para disfrutar de actividades al aire libre, eventos sociales y momentos de recreación”.

Así quedaron los restos del establecimiento luego del avance de las llamas

Otro incendio en el agua

Otro impactante incendio se registró este viernes en un ferry que se trasladaba por el mar Egeo, frente a la isla griega de Mykonos, y por el que 29 personas debieron ser evacuadas, aunque sin heridos ni víctimas fatales.

El episodio ocurrió a las 8.57 hora local (2.57 en el país) en el ‘Blue Carrier 2′ cuando, por motivos que aún se investigaban, el fuego se desató al interior de la embarcación.

A bordo del vehículo, que transportaba 166 camiones y 29 autos, viajaban 28 tripulantes y un conductor. Según informó la empresa a cargo, Attica Ferries, todos se hallaban en “buen estado de salud” luego del siniestro.

El incendio en el ferry

La compañía señaló que el incendio se produjo mientras el ‘Blue Carrier 2′ navegaba “en la zona marítima al norte de Mykonos, realizando una ruta programada”.

“Se activaron de inmediato los procedimientos de seguridad del buque para extinguir el fuego y se informó a las autoridades competentes. Se llevó a cabo una evacuación organizada del buque de acuerdo con los procedimientos para garantizar la seguridad de las personas a bordo”, consignó.

Posteriormente, informó que contrató a empresas especializadas para que “tomen todas las medidas necesarias en materia de protección del medio ambiente y gestión del estado del buque”.

Por su parte, la Federación Marítima Panhelénica, principal sindicato que agrupa a los marítimos griegos, indicó en un comunicado que las causas del incendio serán investigadas y felicitó a las personas que iban a bordo por haber apagado las llamas.