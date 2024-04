Tenía 35 años: con la presencia de los médicos acusados, empezó el juicio por la muerte de Alejandro Cohn

Escuchar

El juicio oral por el fallecimiento de Alejandro Cohn se lleva adelante en la sala ubicada en el segundo entrepiso de los Tribunales de San Isidro, situado en Ituzaingó 340. Allí estuvieron presentes, durante la primera audiencia, ocho de los médicos imputados a excepción de Carla Setti, que seguirá el debate en forma remota.

Los profesionales están acusados de homicidio culposo por el fallecimiento del joven que ingresó a la guardia del hospital municipal Melchor Posse de San Isidro el 29 de julio de 2015 y dos días después falleció en el hospital Italiano de la ciudad. Tenía muerte cerebral, la clavícula fracturada, dos fracturas de columnas y otras lesiones inexplicables.

‎Alejandro Cohn (izq.) y su hermano, el cineasta Mariano (der.); ambos tenían una relación muy cercana

En la investigación, durante la etapa de instrucción, se comprobó que los libros de emergencia habían sido adulterados o desaparecidos, como el que registra todo lo que sucede en el Shock Room; tampoco se encontraron las imágenes de las cámaras de seguridad y segmentos clave de la historia clínica de Cohn, hermano del reconocido cineasta, Mariano.

Hoy, durante las tres horas aproximadas que duró el primer encuentro, Facundo Ocampo, titular del Juzgado Correccional N°4 de San Isidro, certificó la presencia de los acusados y llevó adelante la rutina habitual al inicio de cada juicio, una forma de organizar lo que vendrá. El debate continuará el jueves, a las 9. Se prevé que a fin de mayo haya una sentencia.

En las diferentes líneas de acusación de la fiscalía, a cargo de Diego Molina Pico, se leyeron las imputaciones a los médicos, acusados de homicidio culposo, por haber participado en alguna de las instancias desde que Alejandro ingreso a hospital municipal por la guardia hasta la unidad de terapia intensiva. La acusación en general es similar en todos los casos, pero presenta matices en particular referidos a la intervención de cada uno de los imputados.

Molina Pico, además, solicitó un nuevo peritaje sobre los registros informáticos del hospital para hallar o no elementos que puedan ser incorporados a la causa. La fiscalía busca dar con los segmentos de la historia clínica del paciente que desaparecieron, por ejemplo, radiografías y otros estudios médicos. Ocampo accedió a que el peritaje lo realice Gendarmería Nacional.

El juez también hizo lugar al pedido de inspección ocular en el Hospital Municipal Melchor Posse, en todas las áreas donde pudo haber pasado Alejandro en julio de 2015. Se realizará en alguna instancia determinada del juicio, cuando lo amerite la situación.

El abogado de la familia Cohn, Juan Carlos García Dietze, adhirió a los pedidos de la fiscalía. “Lo que pretendemos probar en el debate son las responsabilidades que tuvieron cada uno de los imputados en la muerte de Alejandro, un chico sano de 35 años que entró caminando al hospital y terminó con muerte cerebral y con esas lesiones inexplicables”, dijo el abogado. Las defensas, en tanto, pidieron en la primera audiencia la absolución de los acusados.

Además de Setti están imputados los médicos Darío Ricardo Campos, Marina Vogelin, Maximiliano Ragazzoli, Martín Montagna, Ana Sánchez, Marcelo Toro Solano, María Quiroga y Soledad Seijo.

La denuncia

El 26 de agosto de 2015, casi un mes después de la muerte de Alejandro, Mario Cohn presentó la denuncia en un juzgado penal. Los acusados interpusieron distintos recursos planteando la nulidad de las actuaciones de las fiscalías, todas rechazadas por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires. Cuatro años después, el 17 de julio de 2019, se ordenó la elevación a juicio oral.

Durante la etapa de instrucción se allanó el hospital Melchor Posse y se comprobó que la historia clínica de Alejandro Cohn no tenía continuidad. La investigación pudo comprobar que habían desaparecido los libros de guardia, de enfermería, las imágenes de la historia clínica, las radiografías, las tomografías y las imágenes de las cámaras de vigilancia. Además, en la epicrisis, el documento que se elabora antes del traslado de un paciente, no se mencionan las lesiones que luego se comprobaron en el Italiano.

Un sumario administrativo iniciado por el Municipio en 2017 para saber qué pasó con el libro de Shock Room arrojó resultado negativo. Un segundo decreto municipal ordenó la reubicación del personal que participó de la atención de Alejandro en diferentes hospitales.

Las irregularidades y argumentos poco sólidos acompañaron los nueve años que duró la investigación. En el programa Lanata sin Filtro, del 4 de agosto de 2017, el ex secretario de Salud de San Isidro, Juan Viaggio, decía: “Lo que se presume en un paciente que ingresa con 39 de temperatura, que tiene vómitos y con un deterioro sensorio es que está haciendo meningitis, esa es la hipótesis que se maneja”. La teoría fue desmentida por el Dr. Sergio Giannasi, Jefe de Terapia Intensiva Hospital Italiano, quien recibió al paciente y confirmó que no tenía meningitis. Otra funcionaria del área de Salud defendió la idea del accidente de tránsito, algo que fue descartado en la investigación y por los testigos.

Viaggio no atendió las consultas de este medio. Tampoco Gustavo Posse, ex intendente de San Isidro, quien prefirió no dar declaraciones. El fiscal del caso, Diego Molina Pico, pidió que ambos sean incorporados como testigos, pero el juez Facundo Ocampo, titular del Juzgado Correccional N°4 de San Isidro, no hizo lugar a la demanda en esta instancia. La idea de los Cohn y de su abogado es solicitar la declaración de Viaggio y Posse una vez comenzado el debate que está previsto terminar el 30 de mayo después de unas 15 audiencias.

Tres de los nueve médicos imputados continúan trabajando en el Melchor Posse. La nueva gestión municipal informó que inició una investigación para “analizar el desempeño de esos tres médicos y, en caso de encontrar evidencias claras o irregularidades en su accionar, estarán a disposición de la justicia”.

Temas Mariano Cohn