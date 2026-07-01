Tensión en el Conicet: científicos, técnicos y empleados protestaron por los ajustes y problemas con la obra social

En medio de un fuerte despliegue policial, científicos y técnicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) junto con miembros de ATE-Conicet volvieron a protestar hoy contra el proceso de ajuste que, denuncian, afecta no solo a ese organismo, sino a todo el sector.

La concentración se agrupó detrás de la organización “Conicet en lucha”, que plantea que se vive un “cientificidio”. Se refirieron, sobre todo, a los efectos de la caída presupuestaria registrada en los últimos tres años. Los manifestantes plantearon que la inversión del Tesoro en este sector es menor que la de 2001.

Los manifestantes se concentraron frente al Polo Científico de Palermo, en la esquina de Santa Fe y Godoy Cruz. Luego, como medida de presión y para dar mayor visibilidad al reclamo, cortaron un carril de la avenida pasadas las 11. Cuando intentaron avanzar, la Policía de la Ciudad envolvió la protesta para evitar un mayor impacto sobre Santa Fe, lo que derivó en algunos incidentes.

En la convocatoria que publicaron hace unos días, previa a la reunión prevista para hoy del directorio del Conicet, señalaron que intención de la movilización era la de frenar las “bajas masivas en la obra social (disfuncional desde hace 2 años) y el inminente despido de 379 personas altamente calificadas”. Se referían a la no renovación de una prórroga para becarios posdoctorales que están a la espera de la efectivización de su postulación en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (Cicyt) 2025.

“Son aspirantes que, de acuerdo con información del directorio del Conicet, obtendrán la plaza recién en 2028”, afirmó Agustín Ormazábal, científico que participó en la protesta. Explicó que es usual que las becas posdoctorales, en el caso de quienes son postulantes a la Cicyt, reciban prórrogas hasta que se oficialice su nombramiento. “Pero en una charla informal que ATE tuvo con autoridades nos enteramos de que no la van a dar”, describió.

Desde el Conicet, comentaron a LA NACION que “eso implicaría una erogación de cientos de miles de millones de pesos que el organismo no tiene presupuestados y, además, legalmente no es posible crear o prorrogar becas sin la correspondiente partida presupuestaria”. Sobre por qué se demora la efectivización de los postulantes a la Cicyt, no hubo respuesta.

Por otro lado, los manifestantes denunciaron que “centenares de trabajadores del Conicet (especialmente, quienes perciben becas doctorales y posdoctorales) se encuentran sin cobertura médica debido a la baja de su obra social (Unión Personal)”, señalaron en el comunicado.

Decenas de manifestantes se concentraron frente al Polo Científico Cortesía

Al respecto, desde el Conicet dijeron que distintos usuarios de la obra social habían reportado deficiencias en el servicio. “Se hicieron los reclamos a Unión Personal y luego se dio la opción a los becarios de continuar o poder optar por otra, cobrando esa asignación”, describieron.

Sin embargo, los manifestantes denunciaron que la “propuesta” para abordar la problemática “que decidió el directorio del Conicet fue ofrecer la renuncia voluntaria a la obra social a cambio de 90.000 pesos para que cada quien gestione su cobertura médica. Un monto insuficiente que condena a quienes padecen enfermedades preexistentes o poseen familiares a cargo”.

Durante la movilización sobresalían pancartas, camisetas y hasta muñecos inflables de la “estrella culona”, la curiosa especie marina descubierta durante la expedición del Conicet del año pasado que fue furor por streaming, con mensajes como “Por un Conicet democrático y de los trabajadores”, “No al Cientificidio” o “Conicet en lucha”. Exigían tener un diálogo con Daniel Salamone, actual presidente del organismo.

Para las 14, la protesta había vuelto a concretarse sobre la calle Godoy Cruz, a unas cuadras de Santa Fe. En asamblea, decidieron dispersarse y convocaron a una nueva manifestación para el 15 de julio, cuando el directorio del Conicet volverá a reunirse.