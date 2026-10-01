Tiene 11 años, es fan del ajedrez y se convirtió en la jugadora más joven en lograr el título de “gran maestra femenina”

Una niña prodigio británica se ha convertido en la jugadora de ajedrez más joven de la historia en obtener el título de gran maestra femenina (WGM, por sus siglas en inglés).

Bodhana Sivanandan, de 11 años y originaria del noroeste de Londres, consiguió su tercera y última norma de WGM —una actuación certificada del nivel exigido para el título— mientras representaba a Inglaterra en la 46ª Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda (Uzbekistán), confirmó la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

En declaraciones a la FIDE, Sivanandan expresó su alegría por el logro y afirmó que quiere “seguir haciendo historia”.

Este es el último hito en la extraordinaria trayectoria de la joven ajedrecista, que ya es la campeona femenina de ajedrez más joven de Gran Bretaña y la persona más joven en representar a Inglaterra a nivel internacional en cualquier deporte.

Bodhana Sivanandan asiste a la escuela a tiempo completo mientras juega ajedrez internacional (Getty Images) BBC MUNDO

“Quiero seguir haciendo historia”

Sivanandan, nacida en Harrow (norte de Londres), disputó las 11 rondas en el primer tablero de Inglaterra —posición asignada a la mejor jugadora del equipo— y terminó el torneo con ocho puntos.

Ya había superado el umbral de 2.300 puntos de Elo requerido para el título de gran maestra femenina antes de conseguir su tercera y última norma.

“Me alegra haberlo conseguido, pero quiero seguir adelante y seguir haciendo historia en lugar de detenerme aquí”, dijo el domingo en una entrevista concedida a la FIDE.

Kateryna Lagno, que ha representado tanto a Rusia como a Ucrania, ostentaba anteriormente el récord de la más joven en lograr el título de WGM, en su caso a los 12 años.

La china Hou Yifan también obtuvo el título a los 12 años y sigue siendo la mujer más joven en conseguir el título superior de gran maestra (GM) de categoría absoluta o abierta, logro que alcanzó a los 14 años.

El título de gran maestra femenina es el máximo galardón exclusivo para mujeres al que puede aspirar una jugadora y lo mantiene de por vida.

El éxito de Sivanandan en Samarcanda también le valió su segunda norma de maestro internacional (MI) y la acercó un paso más a este título superior.

Por lo general, los jugadores necesitan tres normas clasificatorias y un Elo de al menos 2400 puntos para convertirse en maestros internacionales.

Sivanandan ya cuenta con dos normas de MI.

El título de maestro internacional, abierto a ambos sexos, tiene un rango superior al de los títulos que ya posee Sivanandan: gran maestra femenina y maestra internacional femenina.

Al hablar con la FIDE sobre su pasión por el juego, añadió: “Me gusta viajar y, como también asisto a la escuela a tiempo completo, el ajedrez se relaciona con muchas asignaturas escolares, por lo que también resulta muy útil en ese aspecto”.

Su padre, Siva, había comentado anteriormente a la BBC que no sabía de dónde provenía el talento de su hija, ya que ni él ni su esposa —ambos ingenieros de formación— son buenos jugadores de ajedrez.

Con solo 11 años, Bodhana Sivanandan ha roto varios récords (Getty Images) BBC MUNDO

La niña prodigio del ajedrez

El ascenso de Sivanandan en el mundo del ajedrez ha sido meteórico: tras aprender a jugar por su cuenta durante el confinamiento por el coronavirus, participó en su primer torneo en el Club de Ajedrez de Harrow en julio de 2021.

Un año después, a los 7 años, ganó las 24 partidas que disputó en el Campeonato Europeo Escolar.

En 2023 se convirtió en la persona más joven en evitar la derrota frente a un gran maestro en una partida oficial durante el Campeonato de Europa de Ajedrez Rápido y Blitz, celebrado en Croacia.

Al año siguiente, con 9 años, fue seleccionada para representar a Inglaterra en la Olimpiada de Ajedrez de Budapest.

La Federación Inglesa de Ajedrez señaló que aquella convocatoria, cuando tenía 9 años, la convirtió en la persona más joven en representar a Inglaterra a nivel internacional en cualquier deporte.

El año pasado, a los 10 años, Sivanandan se convirtió en la jugadora más joven en derrotar a un gran maestro al vencer a Peter Wells en el Campeonato Británico de Ajedrez.

En julio de este año, obtuvo su primera norma de MI en el Abierto de Dole, en Francia, y se convirtió en la niña más joven en lograrlo, con 11 años y cuatro meses de edad.

También derrotó al gran maestro Marc’Andria Maurizzi y se convirtió, hasta donde se sabe, en la mujer más joven en vencer a un jugador con un Elo superior a 2.600 en una partida clásica.