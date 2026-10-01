Qué pasó en Constitución: ¿funcionan los trenes de la línea Roca y el subte C tras el foco de incendio en una escalera mecánica?

La estación de trenes de Constitución mantiene en estado de alerta a los pasajeros debido al inicio de un incendio en la parte baja de las escaleras mecánicas. De hecho, la estación fue evacuada en forma preventiva por la presencia de humo.

Desde Trenes Argentinos informaron que los servicios de trenes de la línea Roca funcionan con cronograma habitual. Asimismo, desde Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) informaron a LA NACION que la línea C de subtes no sufre afectaciones y se desarrolla con normalidad.

Cierran la estacion Constitucion por un incendio en las escaleras

Debido a la presencia de fuego, se activó el protocolo preventivo y se clausuró el ingreso a la estación Constitución desde la calle Brasil. De acuerdo a los registros del SAME, se informó el traslado de un paciente por inhalación de humo y, por el momento, no hay lesionados de gravedad por el siniestro.

El comunicado de Trenes Argentinos tras el incendio

Trenes Argentinos comunica que a las 8:50 se produjo un principio de incendio en el subsuelo de la estación Plaza Constitución. Como consecuencia, uno de los ingresos de la calle Brasil se encuentra clausurado.

Personal especializado de bomberos extinguió el fuego y trabaja en la zona afectada. Las causas son materia de investigación.

El servicio de trenes no sufre afectaciones y se desarrolla según sus cronogramas habituales.

Qué pasó en la estación Constitución

Poco antes de las 9 de la mañana de este jueves 1 de octubre se registró la presencia de fuego y una columna de humo debajo de una escalera mecánica de la estación de trenes de Constitución, más precisamente en el sector cercano al ingreso por la calle Brasil.

Inmediatamente, tres dotaciones de bomberos llegaron la lugar y lograron controlar y apagar el fuego, aunque como medida preventiva se dispuso la evacuación de la estación.

Por eso, la salida principal que da a la calle Brasil permanece cerrada, aunque sí están disponibles los ingresos por Hornos y Lima, y una vez controlado el foco, se habilitó nuevamente el pasillo de combinación en el subsuelo.