Todos los santos para rezar en agosto en la Argentina, día por día

Durante agosto son varios los santos, santas y mártires que se conmemoran en el calendario litúrgico. Por ese motivo, resulta importante conocer a qué figura rezarle cada día de agosto.

Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.

El santoral detalla a qué santo rezarle cada día (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Uno por uno: a qué santo rezarle cada día de agosto

Este es el santoral del octavo mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de agosto por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

1 de agosto: San Alfonso María de Ligorio.

2 de agosto: San Eusebio de Vercelli, San Pedro Fabro, Nuestra Señora de los Ángeles y San Juan de Ríeti.

4 de agosto: San Juan María Vianney.

5 de agosto: Nuestra Señora de las Nieves.

6 de agosto: San Agapito.

7 de agosto: San Cayetano, San Sixto II y San Severo.

San Cayetano, patrono del pan y el trabajo, tiene su fiesta el 7 de agosto RICARDO PRISTUPLUK

8 de agosto: Santo Domingo de Guzmán y San Ciriaco de Roma.

9 de agosto: Santa Edith Stein y San Oswaldo.

10 de agosto: San Lorenzo (mátir).

11 de agosto: Santa Clara de Asís y San Equicio de Valeria.

12 de agosto: Santa Hilaria (entre otros mártires menores).

13 de agosto: San Hipólito y San Casiano.

14 de agosto: San Maximiliano María Kolbe.

15 de agosto: Asunción de la Virgen María.

16 de agosto: San Roque y San Esteban de Hungría.

17 de agosto: San Mamés / San Jacinto.

18 de agosto: Santa Elena y Santa Juana de Chantal.

20 de agosto: San Bernardo.

24 de agosto: San Bartolomé Apóstol.

25 de agosto: San Luis IX de Francia y San José de Calasanz.

27 de agosto: Santa Juana Francisca de Chantal y Santa Mónica

28 de agosto: San Agustín de Hipona.

30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Santa Rosa de Lima es la primera santa del territorio americano y patrona de América

31 de agosto: San Ramón Nonato.

Los santos más destacados del mes de agosto

Entre todas estas santidades, hay algunos que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona.

San Cayetano : se trata del patrono del pan y del trabajo. Es uno de los santos más venerados de la Argentina, donde cada año miles de fieles peregrinan al Santuario de Liniers (Buenos Aires) para pedir su ayuda. También es venerado en Paraguay, Uruguay y Perú.

La marcha de San Cayetano avanza por Av. Rivadavia - Fuente: Prensa ATE Nacional

Santa Rosa de Lima : es la primera santa americana y patrona de América, Filipinas y Perú. En la Argentina incluso se le atribuye la famosa “Tormenta de Santa Rosa”, puesto que suele ocurrir alrededor de la fecha de su fiesta.

: es la primera santa americana y patrona de América, Filipinas y Perú. En la Argentina incluso se le atribuye la famosa “Tormenta de Santa Rosa”, puesto que suele ocurrir alrededor de la fecha de su fiesta. San Roque : es muy popular en zonas rurales e interiores del país. Es invocado como protector contra enfermedades, epidemias y pestes.

: es muy popular en zonas rurales e interiores del país. Es invocado como protector contra enfermedades, epidemias y pestes. San Ramón Nonato : es el patrono de las embarazadas y protector de la maternidad. En el norte argentino (especialmente en Catamarca y Salta) se le rinde gran culto.

El 15 de agosto se celebra el día de la Asunción de la Virgen María al cielo ACI Prensa

Además, en el octavo mes del año se conmemora la Asunción de la Virgen María el 15 de agosto. Es una de las festividades marianas más importantes del calendario, celebrada con procesiones en toda América Latina y Europa.