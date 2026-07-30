Encontraron muerta a una cordobesa de 18 años en Punta del Este: vivía en Uruguay

Una adolescente cordobesa de 18 años fue hallada muerta en las últimas horas en la parada 5 de Playa Mansa, Punta del Este. Su familia había denunciado ante la Policía local que desconocía el paradero de la joven luego de que saliera de su departamento ubicado en Maldonado. Hacía tiempo que la víctima residía en Uruguay con parte de sus allegados.

Pepa Almendra Vergara di Benedetto era intensamente buscada desde la tarde del lunes 27 de julio luego de que sus seres queridos dejaran de tener contacto con ella. Según las autoridades policiales uruguayas, la adolescente había sido vista por última vez cuando se dirigía a una biblioteca en el centro de Maldonado.

Era cordobesa y hace un tiempo vivía en Uruguay: fue hallada muerta en una playa de Punta del Este. captura de redes

A partir de ese momento, familiares y fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia privadas y del Ministerio del Interior, además de recorridas por distintos puntos de la costa.

Las imágenes obtenidas por los investigadores permitieron reconstruir parte del recorrido de la joven. Un chofer de ómnibus informó a la Policía que la había transportado y aportó detalles sobre sus desplazamientos. Posteriormente, grabaciones la ubicaron en las inmediaciones del hotel Enjoy Punta del Este, informó el medio cordobés El Doce TV.

Otras tomas registradas por cámaras de edificios sobre la rambla de Playa Mansa mostraron a Almendra caminando por esa zona. El rastro visual se interrumpía a la altura de la parada 5, lugar donde se concentró el operativo, y donde finalmente efectivos de la Prefectura de Maldonado la encontraron. El cuerpo, entre unos arbustos, “tenía indicios de autoeliminación”, detalló el parte policial primario, indicó el diario uruguayo El País.

De acuerdo con las pericias iniciales de los forenses, el fallecimiento se habría producido relativamente poco tiempo antes de que el cuerpo fuera encontrado. El caso permanece bajo investigación. Las autoridades no descartaban ninguna hipótesis.

Era cordobesa y hace un tiempo vivía en Uruguay: fue hallada muerta en una playa de Punta del Este. captura de redes

En declaraciones a Montevideo Portal, una tía de la adolescente cuestionó la lectura que hicieron las fuerzas de seguridad sobre lo que transmitía la última grabación de la joven con vida: “La Policía nos decía que en las imágenes parecía que estaba delirando, pero a nosotros eso no nos cierra”.

Pepa Almendra era cordobesa y había vivido en San Javier, en el valle de Traslasierra, junto a su madre y su abuela. Llevaba varios años radicada en Uruguay, donde estudiaba y compartía tiempo con amigos. La tía de la joven la recordó como una persona reservada: “Era de esas personas que uno nunca piensa que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería, pero no sabemos qué pasó”.