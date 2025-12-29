Tragedia en Punta del Este. La argentina que chocó contra una moto presentó un carnet de conducir vencido en la Fiscalía

PUNTA DEL ESTE.- La conductora argentina de 34 años que el viernes pasado chocó con su auto contra una moto en la que iba un hombre uruguayo, que falleció en el acto, fue indagada hoy por la Fiscalía de Maldonado. En la audiencia, donde se le prohibió salir del país, la argentina presentó su carnet de conducir, que estaba vencido desde 2023.

Consultado por LA NACION, el abogado uruguayo Alejandro Balbi, quien representa a la mujer, señaló: “De lo que surge del plástico, sí, está vencido, porque dice 2023. Pero a mí me están diciendo ahora que puede estar vigente en el sistema electrónico argentino, no lo sé. Todavía no puedo confirmarlo ni desmentirlo”. Su clienta es argentina, pero vive desde hace varios años en Estados Unidos, indicó. Al momento del incidente se encontraba de vacaciones en casa de una amiga.

Trágico accidente en Uruguay

El hecho tuvo lugar el viernes a plena luz del día, cerca de la parada 33 de La Brava, sobre la avenida principal, Rambla Lorenzo Batlle Pacheco, a pocas cuadras de la playa y del puente de La Barra. En un video que capturó el momento, se puede observar cómo la camioneta argentina esperaba en una calle perpendicular a la avenida con la intención de incorporarse a la vía principal. La esquina no tiene semáforo.

El video muestra después cómo la moto, de marca Yamaha, que circulaba por la arteria principal, chocó contra la camioneta mientras esta cruzaba la avenida. Instantáneamente, el conductor salió eyectado de su vehículo y cayó sobre el boulevard.

El abogado de la familia de la víctima, Sebastián Serrón, también habló hoy con los medios: “Son horas tristes. La familia de nuestro defendido está muy consternada. Era un trabajador que iba a su trabajo y que lamentablemente perdió la vida en un siniestro de estas características", dijo, en diálogo con Canal 10.

La argentina declaró por primera vez ante la Policía el mismo viernes, tras el incidente. “Ella estaba saliendo de la casa de una amiga, donde se estaba quedando, a metros de donde ocurrió el accidente, y se dirigía a José Ignacio, donde iba a visitar a otra amiga. Había llegado hacía tres, cuatro días. Le dio cero alcohol. Tampoco iba rápido”, dice Balbi.

El abogado también destacó que, pese a que todavía no se han terminado los peritajes del gabinete de Accidentología Vial, “en el video se puede ver claramente que la moto iba a una velocidad superior a los 60 kilómetros por hora, que es lo permitido”.

Indicó, a su vez, que su defendida se encuentra actualmente en estado de shock y bajo tratamiento psiquiátrico: “Está muy angustiada”.

La zona donde ocurrió el incidente es considerada problemática, de acuerdo a algunos vecinos consultados. Esto se debe a que, además de no haber semáforos que ayuden a incorporarse a la avenida, la vía tiene a esa altura un desnivel pronunciado. Un grupo de vecinos trabaja actualmente en una propuesta para incluir mayores controles viales en esa y otras intersecciones.