Traspaso de líneas de colectivo a la Ciudad: qué pasará con el precio del boleto

Este martes el presidente Javier Milei recibirá en Casa Rosada el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para firmar el traspaso de las 31 líneas de colectivos que dejan de recibir los subsidios por parte del Gobierno nacional. En ese marco, fuentes de la jurisdicción porteña le confirmaron a LA NACION qué pasará con el valor del boleto, que hoy ronda los $371 el valor mínimo.

Según pudo saber este medio, durante el mes de septiembre no está previsto un aumento de la tarifa. De esta manera, el gobierno de la Ciudad le hará frente a los subsidios de las 31 líneas que circulan dentro de su jurisdicción. Además, se hará cargo del programa Red SUBE para que los pasajeros accedan a los descuentos del 50% y 75% en combinaciones de viaje en esas líneas dentro de las dos horas de iniciado el recorrido.

“Vamos a hacer un gran esfuerzo para que la tarifa que paga el pasajero no aumente en este momento. Estaremos subsidiando el 66% del costo del boleto y eso se tiene que ir corrigiendo”, detallaron fuentes desde Uspallata. Sin embargo, advirtieron que asumir ese costo que antes administraba Nación “obliga a postergar algunas inversiones y gastos” destinados para la Ciudad.

“Debido al acuerdo entre las partes se posterga la discusión tarifaria del boleto para más adelante. Tal como vamos, hoy no habría modificación de tarifas ”, insistieron luego con respecto al valor del boleto. No obstante, todavía no está establecida la estructura de costos que antes manejaba Nación.

A su vez, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (Aaeta), confirmó que no hay cambios previstos en el cuadro tarifario de septiembre. Cabe destacar que hasta este martes, el costo total del pasaje mínimo en las líneas traspasadas, según los datos del Gobierno de la Ciudad, es de $863. De ese importe, el pasajero desembolsa hoy unos $371, la Nación aporta un subsidio de $271 y el fisco porteño, los restantes $221.

Boleto Integrado en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicillof, el conflicto es aún mayor por falta de acuerdo con Nación. Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte bonaerense, apuntó contra el Gobierno por la quita del programa de Boleto Integrado: “El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, castigan a los bonaerenses desconectando del sistema solamente a la provincia de Buenos Aires. Estamos en presencia de un nuevo federalismo libertario en el que la provincia es la más perjudicada, en particular los vecinos del segundo y tercer cordón del Conurbano, que son los que más lejos viven y más usan el boleto integrado”.

Fuentes de la Provincia aseguraron a LA NACION que no se aumentará el boleto de colectivo, sin embargo el programa Boleto Integrado, que servía de descuentos para pasajeros que tuvieran viajes con conexión en un plazo de doas horas quedó fuera de funcionamiento desde este lunes. “El Boleto Integrado era para pasajeros que tomaban más de una unidad tuvieran un descuento en la segunda unidad del 50%, y un descuento del 75% en la tercera, en un lapso de dos horas. Eso, a partir de ahora, y solo para la provincia de Buenos Aires, y dejó de existir”, dijo D’Onofrio.

En esa misma línea, sumó: “El Gobierno nacional fija la tarifa, establece las estructuras de costos, hace la liquidación y solo nos indican a quién le tenemos que pagar y el monto que hay que pagarle”.

