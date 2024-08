Aseguran que el boleto de colectivo en la Ciudad se iría a $1400 sin subsidios

Escuchar

A través de un comunicado, el Gobierno anunció que dejará de subsidiar a las líneas de colectivos que no sean de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del 1° septiembre, con el objetivo de “garantizar el federalismo y la igualdad de condiciones en todos los distritos”. En este marco, Marcelo Pasciuto, director del Grupo DOTA, aseguró que -sin el apoyo financiero otorgado por el Estado- el valor del pasaje podría llegar a $1400 .

“Lo tiene que subsidiar la Provincia o bien el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; si no lo subsidia nadie, el boleto saldrá $1400. Hay negociaciones en el medio y cada uno tira de su cuerda, tanto el gobierno nacional como el de la Ciudad”, dijo el titular de la empresa de transporte que controla 180 líneas en el AMBA.

Sin embargo, en diálogo con Futurock, Pasciuto aseguró que aún “hay mucho por recorrer” y resaltó que representa “un servicio público que tiene que seguir funcionando”. “No es con extorsión; hay mesas de dialogo y todavía faltan 40 días. Hay un tema político detrás de todo esto que ya se resolverá”.

La Red SUBE se mantendrá en las líneas de colectivo de Jurisdicción Nacional y en los trenes. JUAN MABROMATA - AFP

Además, apuntó contra la forma en la manejan los subsidios las empresas. “No todas las empresas tienen la misma inversión; te encontrás con empresas muy desinvertidas que se administraron muy mal, entonces hoy no pueden dar el servicio y se agarran de lo que hay para justificar su inoperancia ”, expresó e insistió: “Nunca invirtieron en nada y ahora quieren que el Estado les pague un colectivo nuevo. El Estado se está regulando, está tratando de subsidiar al pasajero que lo necesita”. En esta línea, se diferenció del resto de las compañías: “Nuestro grupo tiene 12 mil empleados y reinvertimos en el negocio. Si en vez de hacer eso con el subsidio me compraba una casa en Miami, termino no andando. Toda la plata está puesta en el transporte, en la Argentina y en el trabajo”.

“Nunca compartí las medidas de fuerza y los paros porque somos un servicio público; se tiene que negociar, pero también se tiene que dar. Nuestras líneas van a funcionar normalmente con el servicio regular”, dijo.

La medida anunciada por el Gobierno alcanza a 31 líneas de colectivos que realizan su recorrido dentro del perímetro de la ciudad y el conurbano bonaerense. Además, también dejarán de solventar la Red SUBE que, según los datos brindados por el Gobierno, representaba un gasto mensual estimado en $1500 millones para el programa de descuentos en el valor de la tarifa al momento de realizar, al menos, una combinación de transporte público dentro de un lapso de dos horas.

La gestión de Javier Milei indicó que “ la Nación mantendrá el programa Red SUBE en las líneas de colectivo de Jurisdicción Nacional y en los trenes, a la vez que se sostendrá la Tarifa Social a más de 5.3 millones de personas que pagan el boleto con un descuento del 55% en todo el país ”.

Cuáles son las líneas de CABA que dejarán de recibir subsidios

Las siguientes son las líneas de colectivos que ya no recibirán ayuda estatal:

4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132, 151.

Por otro lado, en los servicios del AMBA -que son de jurisdicción nacional- el Estado seguirá asumiendo los costos de las compensaciones en subsidios. Se trata de 103 líneas del AMBA y 10 líneas en el interior del país, que seguirán siendo administradas por el Gobierno Nacional:

Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.

En el interior del país

Línea 906 Santa Fe - Paraná; Línea 907 Santa Fe - Paraná; Línea 902 Chaco - Corrientes; Línea 904 Chaco - Corrientes; Línea 908 Viedma - Patagones; Línea 911 Neuquén - Río Negro; Línea 912 Apóstoles - Colonia Liebig; Línea 914 Neuquén - Río Negro; Línea 915 Buenos Aires - Santa Fe; TP 249 Buenos Aires - Santa Fe.

