Habló el hermano de María Belén Zerda, la argentina que desapareció en Cancún: “Es todo mentira, mi hermana no tiene esquizofrenia”

María Belén Zerda, una argentina de 38 años, fue vista por última vez el 6 de abril en Cancún, México, donde residía temporalmente en un departamento alquilado. La denuncia por su desaparición fue radicada el 10 de abril ante la policía del estado de Quintana Roo. Desde entonces, se activó el protocolo de búsqueda Alba, mecanismo oficial mexicano para casos de mujeres desaparecidas, y comenzaron los rastrillajes en la zona selvática donde testigos aseguran haberla visto por última vez.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó oficialmente que, hasta el momento, no hay indicios de que Zerda haya sido víctima de un delito, y descartó la hipótesis de un secuestro. En su cuenta oficial de X, el organismo sostuvo que testigos señalaron que la mujer padece esquizofrenia y que, durante un supuesto episodio de esa enfermedad, habría ingresado corriendo a una zona de selva. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la familia.

“Ignorantes, manipuladores, mentirosos. Explicame cómo una persona con esquizofrenia viaja sola de Argentina a México. Mi hermana no está enferma. Ella es muy sana y se cuida mucho. Ella no hace mucho que había viajado”, escribió Guillermo Zerda, hermano de María Belén, durante la madrugada de hoy en sus redes sociales.

En diálogo con LA NACION, Guillermo agregó: “Estamos muy mal, estamos pasando un momento muy difícil. Tengo a mi mamá destrozada. Mi hermana hace como dos años que está viviendo en México. En ese tiempo estuvo en diferentes lugares, entre ellos Ciudad de México y Cancún. Para el 20 de diciembre viajó a la Argentina, se quedó con nosotros, compartimos las fiestas en familia y después regresó a México. Hace menos de un mes que volvió, aproximadamente hace dos semanas y media. Mi hermana no tiene ningún problema de salud”.

En una historia publicada durante la madrugada, Guillermo Zerda cuestionó las versiones que vinculan la desaparición de su hermana con un problema de salud mental

Según describió, María Belén lleva una vida saludable desde muy chica. “Es una mujer que entrena, hace deportes desde los siete años, se cuida en las comidas, no come grasa, cuida su cuerpo, su alimentación. Ella si tiene dolor de cabeza no toma ni una pastilla. Es todo mentira lo que se está diciendo. Es una mentira enorme, no entiendo por qué”, afirmó.

Guillermo relató que la familia tuvo comunicación con María Belén los días 5 y 6 de abril. “Mandó un mail diciendo que le habían hackeado todas las cuentas, entre otras cosas que no puedo decir por tema de investigación. Nosotros tenemos audios, todo, pero por el tema de investigación no podemos mostrar ni decir por ahora”, sostuvo. También señaló: “Lo último que sabemos es que allanaron el departamento de la última persona que estuvo con ella, que es una amiga”.

Tras la desaparición de una mujer de nacionalidad argentina, ocurrida el 6 de abril de este año, en el municipio de Benito Juárez, la #FGEQuintanaRoo continúa las investigaciones para dar con su paradero. (1/3) pic.twitter.com/q6XlJRcubD — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) April 16, 2025

La Fiscalía de Quintana Roo difundió una serie de publicaciones en redes sociales en las que señaló: “Las primeras investigaciones descartan que haya sido víctima de una privación ilegal de la libertad, ya que, según testigos, la mujer padece de esquizofrenia y fue durante un episodio de esta enfermedad que corrió hacia un área selvática”.

Guillermo respondió a esto: “Lo que sí quiero es desmentir la información falsa que se está diciendo: mi hermana no es una persona que esté mal de salud. Mi hermana no tiene esquizofrenia. Es mentira. No entiendo por qué dicen eso. Una persona con una condición así no puede viajar sola de un país a otro. Mi hermana está mejor que nosotros y está viva”.

El operativo de búsqueda se concentra en una zona de selva espesa en Benito Juárez, un área de difícil acceso. En el lugar trabajan brigadas con drones, perros rastreadores y equipos con experiencia en rescates en áreas agrestes. La visibilidad está reducida por la vegetación, y el ingreso con vehículos es limitado, lo que obliga a los rescatistas a hacer recorridas a pie.

La Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Quintana Roo se incorporó en los últimos días al operativo, que se mantiene activo sin interrupciones desde la denuncia. Los rastrillajes abarcan la zona donde testigos afirman haberla visto por última vez y zonas aledañas. Aunque no se registraron hallazgos hasta el momento, las autoridades mexicanas señalaron que continúan evaluando todas las hipótesis.

Zerda mide 1,70 metros, es de tez clara, tiene el cabello largo, lacio y rubio, y un lunar en el tobillo izquierdo. Al momento de su desaparición vestía una blusa sin mangas de color negro tipo top, un short claro y zuecos de goma blancos con detalles en verde. Desde que se radicó la denuncia, sus allegados comenzaron a compartir su imagen en redes sociales para colaborar con la búsqueda. Las publicaciones fueron acompañadas por mensajes que apelan a la difusión masiva del caso. “Me ayudan a compartir, es una amiga”, escribió María Espinoza. “Cualquier ayuda sirve. Es amiga y parte de la familia”, publicó Nicolás Musso en su cuenta personal.

Afiche de búsqueda difundido por la Fiscalía de Quintana Roo con los datos físicos y la última vestimenta conocida de María Belén Zerda, la turista argentina desaparecida en Cancún el 6 de abril

Por la activación del protocolo Alba, la Fiscalía solicitó colaboración ciudadana y publicó un cartel con los datos físicos de la mujer. En paralelo, medios locales como Sipse.com reportaron que el departamento donde se alojaba presentaba signos de abandono. Según esas publicaciones, se hallaron papeles en el suelo, un teléfono envuelto en cinta y notas escritas a mano que podrían haber sido redactadas por Zerda. Las autoridades no confirmaron oficialmente el contenido ni el origen de esos elementos.

Desde Argentina, la Cancillería informó a LA NACION que sigue el caso a través de su Dirección de Argentinos en el Exterior, en articulación con el Consulado en Playa del Carmen. “La Dirección de Argentinos en el Exterior se encuentra trabajando activamente en coordinación con el Consulado en Playa del Carmen, desde donde se están llevando adelante todas las gestiones necesarias junto a las autoridades locales y se mantiene contacto permanente con la familia”, indicaron fuentes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores a este medio.

La familia de María Belén espera novedades desde Buenos Aires y mantiene el seguimiento de la causa. “Estamos pendientes de todo. Tratamos de mantener la calma y confiar. Solo pedimos que sigan buscándola y que se diga la verdad sobre quién es mi hermana”, concluyó Guillermo.

