LA NACION

Trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este jueves 7 de agosto

Es posible conocer si el sistema ferroviario tiene cancelaciones, demoras o si su recorrido se hace con normalidad; a continuación el funcionamiento de cada ramal

  • icono tiempo de lectura5 minutos de lectura'
LA NACION
Así funcionan los trenes hoy
Así funcionan los trenes hoyricardo-pristupluk-11511

Miles de personas se trasladan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por medio del sistema ferroviario y muchos están pendientes del funcionamiento de los trenes día a día para asegurarse de llegar a su destino a tiempo. Es así que puede surgir la duda sobre el estado del servicio de hoy, jueves 7 de agosto, de los trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa.

Respecto de los ferrocarriles, cabe recordar que algunas de las líneas tienen recorrido limitado o demoras porque se llevan a cabo obras, como es el caso del tren Mitre.

Renovación de las vías del tren Mitre
Renovación de las vías del tren Mitre

Las obras comprendidas en la Emergencia Ferroviaria continuarán desarrollándose en horario nocturno y se estableció un nuevo cronograma de afectaciones que se llevará adelante en entre el sábado 9 de agosto y el lunes 18. En ese período, el ramal Tigre estará interrumpido, mientras que el Mitre y Suárez tendrán recorrido limitado.

Estado de trenes: cómo funcionan en el AMBA este jueves 7 de agosto

A continuación, el estado de cada una de las líneas de trenes y sus ramales hoy, de acuerdo a Trenes Argentinos:

Tren Roca

El estado del tren Roca hoy
El estado del tren Roca hoy

En el ramal Bosques vía Quilmes, hay recorrido limitado entre Plaza Constitución y Berazategui, por obras en zona de vías, hasta el 31 de agosto. Lo mismo ocurre con el ramal La Plata, que circula entre Pza. Constitución y Tolosa.

  • Constitución - Alejandro Korn: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.
  • Constitución - Bosques Q: tiene circulación limitada entre Constitución y Berazategui por obras.
  • Constitución - Bosques T: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.
  • Constitución - Ezeiza: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.
  • Constitución - La Plata: funciona limitado entre Constitución y Tolosa por obras.
  • Constitución - Lobos: el servicio de Cañuelas - Lobos se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos.
  • Temperley - Haedo: el tren que viaja desde Haedo hacia Temperley tiene cancelaciones.
  • Alejandro Korn - Chascomús: circula con frecuencia habitual.
  • Tren Universitario: circula con frecuencia habitual.

Tren Sarmiento

En el Tren Sarmiento, en el ramal Once - Moreno se modificaron, hasta el viernes 8 de agosto, los horarios del primer y último tren por obras en vías.

Además, el ramal Merlo - Lobos circula con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías. Por su parte, el ramal Moreno - Mercedes tiene un cronograma especial, también por la misma razón.

El paso a nivel General Juan Martín de Pueyrredón, entre las estaciones Morón y Haedo, se encuentra cerrado por obras. Como alternativa los vehículos pueden utilizar los cruces de las calles Belgrano y Gral. Miguel de Azcuénaga.

  • Once - Moreno: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
  • Moreno - Mercedes: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
  • Merlo - Lobos: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.

Tren Mitre

El servicio de los ramales Tigre, José León Suárez y Bmé. Mitre circula con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras de renovación de vías.

Desde el sábado 9 y hasta el domingo 17 de agosto el servicio Retiro - Tigre estará interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre. Por su parte, en ese período los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre no saldrán ni llegarán a Retiro. Circularán con recorrido limitado entre Belgrano R y J. L. Suárez / Bmé. Mitre por la obra de modernización del ingreso de trenes a la estación Retiro.

Desde el sábado 9/8 hasta el domingo 17/8 el servicio Retiro - Tigre estará interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre.

  • Retiro - Tigre: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
  • Retiro - J. L. Suárez: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
  • Retiro - Bmé. Mitre: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
  • Villa Ballester - Zárate: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
  • Victoria - Capilla del Señor: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.

San Martín

Así funciona hoy el tren San Martín
Así funciona hoy el tren San MartínWikipedia

Se encuentra cerrado el paso a nivel vehicular de la ruta 197, entre las estaciones José C. Paz y Sol y Verde, por obras de renovación.

  • Retiro - Pilar / Dr. Cabred: circula con su frecuencia habitual.

Belgrano Sur

El servicio Tapiales - M.C.G. Belgrano circula con un nuevo cronograma de horarios. Los trenes desde M.C.G. Belgrano extienden su recorrido hasta la estación Villa Madero y los trenes hacia M.C.G. Belgrano salen desde la estación Tapiales.

En tanto, el servicio de del tren turístico entre Tomás Jofré y Mercedes se encuentra interrumpido. Lo mismo ocurre con el servicio de Puente Alsina - Aldo Bonzi por razones de seguridad operacional.

  • Dr. A. Sáenz - González Catán / Dr. A. Sáenz - Marinos del Crucero Gral. Belgrano: el servicio circula con su frecuencia habitual.
  • González Catán - Lozano: el servicio circula con su frecuencia habitual.
  • Tomás Jofré - Mercedes: servicio interrumpido.
  • Puente Alsina - Aldo Bonzi: servicio interrumpido por razones de seguridad operacional.

Tren de la Costa

El servicio de este ramal no tiene modificaciones.

  • Av. Maipú - Delta: circula con su frecuencia habitual.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
  1. Debieron frenar la operatoria del puerto por la presencia de ballenas
    1

    Mar del Plata: debieron frenar la operatoria del puerto por la presencia de ballenas

  2. La Anmat prohibió la comercialización de productos cosméticos, médicos y de limpieza
    2

    La Anmat prohibió la comercialización de productos cosméticos, médicos y de limpieza

  3. Así estará el clima en el AMBA en agosto, septiembre y octubre
    3

    Pronostican anomalías: así estará el clima en el AMBA en agosto, septiembre y octubre

  4. La decisión de los padres del bebé que recibió fentanilo contaminado y lucha por su vida
    4

    “Nuestro hijo no se merecía esto”: la decisión de los padres del bebé que recibió fentanilo contaminado y lucha por su vida

Cargando banners ...