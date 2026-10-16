Tres hombres cayeron de una lancha al río Paraná y están desaparecidos

Tres hombres permanecen desaparecidos luego de haber caído desde una lancha al río Paraná en Santa Fe, mientras un cuarto pasajero logró nadar hasta un puerto y salvar su vida. Por el hecho se desplegó en la zona un un gran operativo de rescate.

El pasado jueves por la noche, cerca de las 21.40, los cuatro hombres se trasladaban en lancha cerca del límite entre San Lorenzo y Fray Luis Beltrán, de regreso de una isla que se encuentra frente al Club Náutico Fray Luis Beltrán, en la zona de quinta Zelaya, cuando un fuerte oleaje causó que perdieran el control de la embarcación, que empezó a hundirse por la popa, reportó el medio local La Capital.

Nadie presenció el incidente, por lo que la noticia no se conoció hasta que llegó un llamado al 911 que alertaba por una persona que pedía auxilio en la zona de Quinta Zelaya, reportó Aire de Santa Fe.

Fue entonces que personal de Prefectura Naval comenzó la búsqueda a lo largo del río y sectores de la costa. Los pescadores de la zona le comunicaron al personal que habían visto a la distancia movimientos extraños en el agua.

El Club Náutico Fray Luis Beltrán, de donde partieron los cuatro hombres en lancha Google Maps

Los efectivos hallaron a un hombre, identificado como Rogelio Cabrera, de 61 años, a la altura del kilómetro 432 del río, en los muelles de la empresa Puerto BG.

Cuando fue rescatado relató que viajaba junto a otros tres hombres, todos oriundos de la localidad de San Lorenzo, y que fueron identificados como Ezequiel Estegelman, Héctor Flores y Gustavo Muñoz.

La zona del Puerto donde fue hallado el único rescatado de la embarcación Google Maps

Cabrera recibió asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y fue trasladado al Hospital Granaderos a Caballo, donde quedó bajo atención médica. Allí profundizó su testimonio e insistió que el incidente ocurrió luego de que perdieran el control de la lancha y los cuatro cayeran al agua.

La búsqueda

Prefectura despliega un operativo junto con unidades guardacostas de la Policía de Santa Fe para localizar a los desaparecidos. También intervienen buzos de la Estación de Salvamento Rosario, y el personal puso un cordón preventivo a lo largo de la costa para delimitar la zona del incidente.

Las tareas de búsqueda incluyeron movimientos en el sector de la ribera de Capitán Bermúdez, a la altura de avenida de las Américas.

En paralelo, se emitió un aviso a los navegantes que transitan en la zona. La Fiscalía Federal Descentralizada de San Lorenzo, a cargo de Agustín Mori, ordenó continuar con la búsqueda y las actuaciones correspondientes.

El procedimiento prosiguió durante la mañana de este viernes, aunque sin novedades sobre el paradero de los desaparecidos.