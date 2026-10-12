Teo Rodríguez Pagano, una luz en la crisis de San Lorenzo: un chico de las inferiores puede tener la fórmula para disfrutar

San Lorenzo es un club que está empantanado en la crisis. Apenas levanta la cabeza con un triunfo o con la cancelación de una deuda, vuelve a perder o a caerle una nueva inhibición que lo frena otra vez desde lo económico. Es una situación cíclica que -espera- en alguna oportunidad lograr el despegue para poder competir de otra manera, como el grande que es. Pero vale la pena usar la referencia de Rubén Darío Insua como ejemplo: desde que se había ido en 2024 y volvió para comenzar su tercera etapa como DT en septiembre pasado, pasaron por el club de Boedo 7 presidentes y 5 entrenadores. Las detonaciones no encuentran paz. Este domingo, 42 minutos antes del comienzo del partido que luego terminaría venciendo a Deportivo Riesta por 1-0, el actual titular Marcelo Culotta debió aclarar que nunca pensó en renunciar y en los pasillos del Nuevo Gasómetro hasta circulaban versiones sobre que un exdirigente había “dateado” a un exfutbolista sobre qué cuenta debía pedirle un embargo al club.

Cuando el equipo salió al campo de juego recibieron insultos casi todos. El clima era demasiado tenso. Y, en ese contexto, había que jugar un partido. Pero hubo un protagonista que le dio una luz de esperanza, que pudo mostrar un camino: Teo Rodríguez Pagano, una figura que le dio más que el gol para conseguir los tres puntos. Y que entregó un mensaje mucho más valioso que los 21 años que cumplió este lunes feriado.

El festejo de Teo Rodríguez Pagano luego de convertir su gol ante Deportivo Riestra Juan Manuel Baez/FOTOBAIRES

El carrilero izquierdo, que armó una jugada individual y con un puntazo soprendió al arquero Arce, le enseñó a cada nivel estructural del Ciclón, desde su humildad y sentimiendo por los colores, que puede haber una salida, que aunque todo esté mal, alguien está dispuesto a sonreír.

Por empezar, se trata de un chico que empezó en San Lorenzo a los 7 y a principios de 2026, cuando muchos podían haberse querido bajar de un barco a la deriva, renovó contrato hasta diciembre de 2028, firmando por una cláusula de rescisión de 25.000.000 de dólares.

El domingo la plata fue lo de menos. Feliz por haber marcado su primer gol en Primera luego de 23 partidos con la camiseta del Ciclón, su sonrisa lo decía todo en las notas finales, esas que se realizan todavía en el campo de juego, con la adrenalina a flor de piel. “Lo soñé toda mi vida. Siempre que venía con mi familia a la cancha y veía los goles que hacían los jugadores, decía ‘ojalá que algún día me toque’. Mañana es mi cumpleaños y me prometí a mí mismo que sería un lindo regalo hacer mi primer gol en Primera. Hoy se dio. Todavía está toda mi familia en la tribuna, somos todos de San Lorenzo. Desde muy chiquito estoy acá y la verdad es que no lo puedo creer”, comenzó diciendo Rodríguez Pagano en declaraciones a ESPN Premium. Y siguió mostrando una venda con algunas anotaciones: “Son vinculadas al orden defensivo, que me ayuda mi viejo. Siempre las tuve. ¿Qué dicen? Las vueltas (el retroceso) al 100% (porque siempre me cuelgo); los perfiles (para estar siempre perfilado); ser agresivo y... disfrutar (con el dibujo agregado de una carita final). Lo hago desde chico: patean una pelota para acá y si el juego se frena, miro la venda, me vuelvo a concentrar rápido y sigo. Me sirve, me ayuda un montón“. Todo dibujado con fibra negra sobre la venda blanca.

🔵🔴 ¡TEO, EL COLGADO! Rodríguez Pagano y un detalle muy especial que lo ayuda dentro de la cancha cuando juega San Lorenzo.



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Y acá vale el principio de lo que debería ser una fórmula para afrontar las situaciones internas del club. ¿Se puede disfrutar con la crisis que están viviendo? “Trato de disfrutar mucho el día a día, a veces en este club está complicado, pero... Para mí es un sueño y un privilegio estar jugando para San Lorenzo y lo disfruto muchísimo, muchísimo”.

Fue el primer gol del futbolista en un equipo que le cuesta horrores convertir, ya que el Ciclón apenas señaló 5 tantos en el Clausura. Y cada festejo lo trata de hacer valer. Si hasta sirvió para el primer festejo de Insua en su tercera etapa como DT. El Gallego fue una especie de líder espiritual en su segundo ciclo: porque allí también dominaba el caos, pero él se las había arreglado para generar unidad y, así, con un trabajo de hormiga, conseguió puntos que lo llevaron a participar de la Copa Libertadores.

Rodríguez Pagano nació el 12 de octubre de 2005, mide 1m78 y es un producto de las divisiones inferiores de San Lorenzo. Nunca tuvo garantizado el puesto de lateral y un par de errores le significaron un retroceso en su carrera. Pero nunca bajó los brazos ni pensó con oportunismo para irse ante el primer colectivo que pasara. En el esquema de Insua, con tres centrales, se mueve como carrilero por la izquierda; ataca mejor de lo que defiende pero sigue trabajando para ser mejor. El DT, que en otros partidos pudo haber preferido a Mathias De Ritis, lo elogió luego del partido: “Teo (Rodríguez Pagano) hizo un gran partido más allá del gol, estoy conforme con su partido. Mejoró mucho la técnica y se entrena bien. Me pone contento que haya hecho el gol y que sirva para ganar”.

El gol de Rodríguez Pagano a Riestra

En las inferiores, en un esquema 4-2-3-1 jugaba de volante/ extremo y ahora lo hace como carrilero o lateral (si el entrenador decide jugar con línea de cuatro). Pero donde lo para ahora Insua lo acerca al área rival. Primero tuvo el deseo y la voluntad de regalarse un gol, y luego generó la acción individual en la que resolvió con un puntazo al palo derecho de Arce.

Su trayectoria en San Lorenzo abarca dos etapas formativas: la primera, desde 2012 hasta 2019, cuando se unió al Fútbol Infantil con tan solo 7 años. Tras un intervalo, regresó al club en 2022, donde comenzó a consolidarse en su categoría, llegando a integrarse en Reserva bajo la conducción de Pipi Romagnoli. También fue convocado por Diego Placente para integrar la selección Sub 20. “Es verdad que los sueños se cumplen. Gracias a todos mis compañeros y a toda la gente que nos vino a ver, a seguir trabajando”, escribió Rodríguez Pagano en sus redes sociales.

Teo Rodríguez Pagano en un entrenamiento con la selección Sub 20 en el predio de Ezeiza y con Messi observándolo detrás Instagram

Mientras siguen los problemas, porque un jugador que pasó sin pena ni gloria por San Lorenzo como Francisco Fydriszewski, delantero incorporado durante el mandato de Moretti (una presidencia llena de polémicas), hace unos días solicitó un embargo preventivo desde Francia sobre la venta de Orlando Gill a Lille (el delantero que picó un penal de manera irresponsable en Mendoza ante Godoy Cruz y disputó sólo 92 minutos con la camiseta azulgrana divididos en cuatro partidos) realizó un reclamo inicial por 1.468.504,32 dólares, pero la justicia francesa autorizó que fuera solamente por el capital adeudado, US$ 800.000), como detalla en este informe Gonzalo Orellano para LA NACION. O porque se resolvió que Guillermo Franco, el manager que había asumido hace poco, se vaya; los cambios de timón en el banco, de Gustavo Álvarez a Néstor Gorosito mientras la pretemporada la hizo Walter Perazzo y ahora con Insua nuevamente al mando, también generan confusión en los futbolistas y no colaboran con miradas optimistas.

San Lorenzo se muestra tan debilitado institucionalmente (por responsabilidad de varias conducciones) que hace unos días cedió a préstamo a Matías Reali a Independiente Rivadavia, jugador que el Ciclón había comprado a mediados de 2024. Hace poco tuvo que malvender a dos juveniles a Defensa y Justicia (Santiago Sosa y Agustín Hausch). Es complejo conformar un plantel de jerarquía sin poder económico, es difícil encontrar estabilidad política si las deudas ahogan cualquier intento de solución. Pero en medio de las dificultades y los reclamos de los hinchas, aparece la felicidad de Teo Rodríguez Pagano, un jugador con perfil bajo, que está desde los 7 años en el club y que se anota antes de salir a jugar cada partido que, entre otras cosas, debe “disfrutar”.