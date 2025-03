Quién era Lucila Nieva, la joven de 22 años que encontraron muerta en Estados Unidos

Una joven de 22 años, identificada como Lucila Nahir Nieva, fue hallada muerta el jueves en una base militar en la ciudad de Houston, Estados Unidos. La familia de la mujer oriunda de la provincia de Tucumán había denunciado que perdieron contacto y tras ello la Policía abrió una investigación dado que sospechan de su esposo, un ciudadano estadounidense que quedó detenido, por femicidio.

Nieva era muy activa en redes sociales y mostraba su vida en el país al que se mudó en junio del año pasado. Al hablar de su mudanza, escribió en su cuenta de Instagram: “Poner tu vida en unas maletas para viajar sola, lejos de tus amigos y familia, sin saber qué vendrá por delante, es complicado, pero es una complicación que tomaría una y otra vez. Uno tiene que aprender a crecer y dejar su huella por más complicado que sea. Cuando realmente quieres conseguir algo, tienes que dejar cosas atrás. ¡Este mundo es tan grande que sería un delito quedarse en un solo lugar toda la vida!”.

La joven se radicó en Houston, Texas, para trabajar. De acuerdo a sus historias destacadas en redes sociales, al poco tiempo conoció a su pareja, Robert Sullivan, un joven estadounidense que en 2022 había ingresado al Ejército. Ambos se casaron a los pocos meses y, según compartía, tenía buena relación con la familia de su esposo, de quien ella tomó su apellido tras la boda.

Lucila Nahir Nieva.

Ella también subía fotos con amigas que se había hecho en Estados Unidos, de las salidas con su pareja y de distintos viajes por la zona que realizó, como la visita a un acuario, a un lago y a un parques de diversiones. Ambos tenían como mascotas un gato y un perro.

Lucila Nieva junto a Sullivan

El caso

El hallazgo tuvo lugar este jueves. Desde entonces las autoridades trabajan para averiguar qué pasó. “Respecto al caso de la ciudadana Lucila Nahir Nieva, nacida en la provincia de Tucumán y recientemente fallecida en Texas, desde el Consulado General de la República en la ciudad de Houston se está trabajando, en el ámbito de sus competencias, en toda asistencia consular requerida en estos casos. A su vez, la familia se encuentra en constante comunicación con la Dirección de Argentinos en el Exterior, área competente en materia de asistencia a familiares de fallecidos en el exterior y que se encuentren en la república”, comunicaron desde el consulado de Houston.

Desde el entorno familiar de la joven indicaron que no quieren hablar públicamente hasta que no se confirmen la circunstancias de los sucedido. Según trascendió, Nieva habría perdido comunicación con su familia durante el fin de semana, debido a que no se contactó en ningún momento, lo que alertó a su círculo cercano, que vive en San Miguel de Tucumán.

Investigan la muerte de una joven tucumana en Houston: retuvieron a su pareja

Mientras se tramita la repatriación de los restos, desde el gobierno de Tucumán se pusieron a disposición de la familia e intervinieron en la agilización de trámites, además de contención. “Estamos en contacto permanente con la familia”, señalaron desde el Ministerio de Salud provincial, comandado por Luis Medina Ruiz.

