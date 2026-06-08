Un abogado murió tras caer al vacío mientras entrenaba en un gimnasio de Bahía Blanca

Juan Roberto Cafasso, abogado, empresario y exdirector del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, murió el sábado tras sufrir una caída de más de cinco metros mientras realizaba actividad física en un gimnasio de esa ciudad bonaerense. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y analiza si el establecimiento cumplía con las condiciones de seguridad exigidas.

Según reconstruyó el portal local La Brújula 24, el letrado, de 69 años, entrenaba en un máquina elíptica ubicada en un entrepiso del centro deportivo. En un momento, interrumpió su rutina y bajó de la máquina para buscar un objeto.

El abogado y exdirector del Puerto de Bahía Blanca, Roberto Cafasso, murió mientras ejercitaba en un gimnasio

De acuerdo con las primeras versiones, Cafasso se apoyó sobre un banner plástico colocado en el sector, sin advertir que detrás no existía una estructura firme que pudiera sostener su peso. Como consecuencia, perdió el equilibrio y cayó al vacío hacia una oficina interna del gimnasio, desde una altura superior a los cinco metros.

Tras el accidente, una ambulancia y personal médico acudieron de inmediato al lugar. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación practicadas por los profesionales de la salud, el abogado murió en el establecimiento a raíz de las graves lesiones sufridas.

Cafasso se apoyó sobre un banner plástico colocado en un sector del gimnasio y cayó desde cinco metros de altura

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Cristian Aguilar. En las primeras horas posteriores al hecho, la Fiscalía ordenó la clausura preventiva del gimnasio, dispuso peritajes de Policía Científica y solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia completa del accidente.

Por estas horas, los investigadores aguardan el resultado de la autopsia, una prueba considerada clave para avanzar en la reconstrucción y determinar con precisión la mecánica del hecho. Además, se busca establecer si existieron fallas o irregularidades vinculadas a las medidas de seguridad del lugar donde ocurrió la caída.

El abogado y exdirector del Puerto de Bahía Blanca, Roberto Cafasso, murió mientras ejercitaba en un gimnasio

En paralelo, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, ordenó una investigación administrativa interna para analizar el expediente de habilitación del gimnasio y reconstruir la cronología de los controles realizados sobre el establecimiento.

La medida municipal se suma a las actuaciones judiciales ya iniciadas y apunta a esclarecer si el local cumplía con las normativas vigentes al momento del accidente. Con los resultados de los peritajes técnicos y el informe forense, la Justicia intentará determinar eventuales responsabilidades.

Quién era Juan Roberto Cafasso

Cafasso era una figura reconocida en el ámbito jurídico y portuario de Bahía Blanca. Abogado de profesión, mantuvo durante años una estrecha vinculación con el sector privado ligado a la actividad portuaria y agroexportadora.

Integró el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca en representación de los concesionarios y permisionarios portuarios, cargo desde el cual participó en distintos proyectos vinculados al desarrollo de la infraestructura y la actividad logística de la terminal.

El comunicado del Puerto de Bahía Blanca por la muerte de Juan Roberto Cafasso Captura de Pantalla

Su mandato como director concluyó tras la renovación del organismo realizada en 2023. No obstante, continuó ligado al ámbito portuario y empresarial. Al momento de su fallecimiento, se desempeñaba como vicepresidente de la entidad en representación de Viterra, firma agroexportadora que forma parte de Bunge, una de las principales compañías globales del sector de agronegocios y alimentos.

“Lamentamos con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Juan Roberto Cafasso. Durante más de seis años formó parte de nuestro Directorio, dejando una huella imborrable a partir de su compromiso, su calidez humana y su dedicación al crecimiento de nuestro Puerto.Quienes compartimos este camino con él vamos a recordarlo no solo por su profesionalismo, sino también por su calidad como persona.Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor”, escribió el puerto de Bahía Blanca en sus redes sociales.