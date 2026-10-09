Un acceso clave a la Ciudad cerrará durante 24 horas por una obra en el fin de semana largo

La autopista Dellepiane permanecerá cerrada durante 24 horas este fin de semana largo por el montaje de una nueva pasarela peatonal sobre la calle Zinny, en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Además, el domingo habrá cortes y restricciones de tránsito en distintas autopistas y avenidas por la realización del Gran Fondo Argentina, una competencia de ciclismo que reunirá a más de 3500 participantes. El operativo sobre Dellepiane comenzará a las 7 del sábado y se extenderá hasta las 7 del domingo.

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, la restricción afectará ambas manos de la autopista y forma parte del plan de renovación integral que Autopistas Urbanas (AUSA) lleva adelante sobre ese corredor.

El mapa muestra los cortes y desvíos previstos en la autopista Dellepiane durante el fin de semana, cuando se realizará el montaje de una nueva pasarela peatonal sobre la calle Zinny AUSA

En sentido al centro, el corte abarcará el tramo comprendido entre la avenida Argentina (Larrazábal) y la avenida Lacarra. Los vehículos serán desviados por la colectora Sur.

En sentido a la provincia de Buenos Aires, la interrupción se extenderá desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Piedra Buena. Por ese motivo, quienes circulen por la 25 de Mayo serán derivados hacia la autopista Perito Moreno. Como alternativa, también podrán continuar por la avenida General Paz y la autopista Riccheri.

A partir de las 16 del sábado se habilitará el tramo de Dellepiane comprendido entre avenida Argentina y Piedra Buena, aunque continuará vigente el desvío desde la autopista 25 de Mayo hacia la Perito Moreno.

Además del operativo sobre la autopista Dellepiane, el tránsito también se verá afectado el domingo por la cuarta edición del Gran Fondo Argentina, una competencia de ciclismo de ruta amateur que reunirá a más de 3500 participantes.

El recorrido del Gran Fondo Buenos Aires atravesará avenidas y autopistas porteñas con cortes temporales y sucesivos durante la competencia que se disputará el domingo GCBA

La prueba tendrá dos recorridos, de 46 y 129 kilómetros, y comenzará a las 6 en el Parque Sarmiento, en Saavedra, donde también estará ubicada la llegada. Para su desarrollo se dispondrán cortes y restricciones de tránsito sobre algunas de las principales avenidas y autopistas porteñas.

Los ciclistas recorrerán la avenida General Paz, Cantilo, Lugones, Paseo del Bajo, la avenida 9 de Julio Sur, la autopista 25 de Mayo y la autopista Perito Moreno. Los cortes serán dinámicos y se irán liberando a medida que avance la competencia.

Desde la organización explicaron que el objetivo es recrear las condiciones de las grandes pruebas internacionales de ciclismo de ruta, con corredores completamente liberados del tránsito vehicular.

Más de 3500 ciclistas participarán este domingo de una nueva edición del Gran Fondo Buenos Aires, una competencia que recorrerá avenidas y autopistas porteñas con cortes temporales de tránsito GCBA

Parte de lo recaudado por las inscripciones será destinado, a través de Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que concurren a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.

Las tareas se realizarán durante el fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural, período en el que suele disminuir el tránsito en comparación con un fin de semana habitual. Según indicaron desde la Ciudad, se trata de una ventana que permite desarrollar un operativo de gran complejidad con menor impacto sobre la circulación.

El operativo incluye el izado y posicionamiento de una de las estructuras de hormigón que formarán parte de la nueva pasarela peatonal sobre la calle Zinny AUSA

La obra en Dellepiane

Durante el operativo se montarán las vigas principales de la nueva pasarela peatonal situada sobre Zinny. Para esa tarea se utilizarán dos grúas de gran porte que izarán estructuras de 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 150 toneladas cada una.

Los trabajos también incluirán el desmontaje de la antigua pasarela situada a la altura de Albariño, que será reemplazada por una nueva estructura que quedará habilitada durante el fin de semana.

Así montan una pasarela de 150 toneladas sobre Dellepiane

Las nuevas pasarelas forman parte del proyecto que transformará a Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad. Según AUSA, las estructuras ofrecen mejores condiciones de accesibilidad, mayor altura para evitar choques con camiones y conexión con las futuras estaciones del Metrobús que se construyen en el centro de la autopista.

La intervención sobre Dellepiane incluye además nuevas colectoras, mejoras en accesos y egresos, un corredor exclusivo para colectivos y la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros.