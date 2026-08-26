Un adolescente de 13 años murió electrocutado en una escuela de Misiones

Un joven de 13 años murió este domingo tras recibir una descarga eléctrica en el predio de una escuela de Misiones. El fallecimiento ocurrió en la Escuela N.º 463 “Ingeniero Francisco Devoto”, situada en el paraje El Pesado, en la localidad de San Antonio.

El menor se encontraba acompañado por una prima de 14 años y, por causas que todavía se intentan determinar, habría subido al techo del establecimiento donde sufrió la descarga, que lo dejó tendido sobre la estructura, según informó el medio local Misiones Online.

El menor fue trasladado a un hospital, donde sese verificó que ya no tenía signos vitales Misiones Online

El adolescente fue trasladado de urgencia al hospital local. Sin embargo, ingresó sin signos vitales y el médico que lo recibió confirmó su muerte.

El informe elaborado después del fallecimiento indicó que el joven presentaba lesiones en las manos y en los miembros inferiores compatibles con una electrocución. Luego, el cuerpo fue entregado a sus familiares para que puedan llevar a cabo el velatorio y el posterior entierro del cuerpo.

La Justicia ordenó preservar el establecimiento educativo y dispuso una custodia policial para evitar que se alterara el lugar donde ocurrió el hecho. La medida apunta a conservar la escena hasta que se completen las pericias destinadas a determinar de qué manera se produjo la muerte del joven.

En tanto, continúan las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte del adolescente.

Otro incidente en una institución educativa: un alumno llevó un arma a la escuela y disparó adentro de un aula

Este martes, LA NACION informó sobre otro episodio ocurrido en una institución educativa. Un estudiante de 14 años llevó un revólver a la Escuela Congreso, ubicada en la calle Congreso al 648, en San Miguel de Tucumán, y efectuó un disparo dentro de un aula. El hecho se produjo cerca de las 14.30, mientras el adolescente manipulaba el arma. El proyectil impactó contra una de las paredes y no provocó heridos entre los alumnos ni el personal del establecimiento.

Tras lo ocurrido, las autoridades escolares alertaron a efectivos policiales que circulaban por la zona y el adolescente se entregó voluntariamente ante los agentes. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Criminal I, conducida por Gerardo Arch, que inició una investigación para determinar cómo obtuvo el revólver, a quién pertenecía y de qué manera logró ingresarlo a la escuela.

La escuela queda sobre calle Congreso, en San Miguel de Tucumán Captura

La fiscalía ordenó la intervención de la División Criminalística y el secuestro del arma de fuego, la vaina servida y el proyectil. También dispuso que se tomara una exposición al profesor del alumno y al vicerrector de la institución.

Arch resolvió que no se adoptaran medidas privativas de la libertad contra el menor y ordenó que fuera trasladado junto con su madre, de 31 años, al Centro de Admisión y Derivación. Luego, el adolescente regresaría bajo la tutela de su progenitora.

Por su parte, la dirección de la escuela informó que los estudiantes se encontraban en “buenas condiciones de salud” y que recibieron contención del personal docente. Además, indicó que se aplicaron los protocolos correspondientes y que las autoridades trabajan junto con los equipos de Supervisión y del Ministerio de Educación. La institución también solicitó el acompañamiento de las familias y confirmó que este miércoles las clases continuarán con normalidad.