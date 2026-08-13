Un adolescente de 15 años aprendía a manejar en una camioneta sin patente y chocó contra un auto en La Matanza

Un hombre que le enseñaba a manejar a su hijo de 15 años en La Matanza chocó contra otro auto mientras circulaban en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente visible. El hecho ocurrió esta semana, cuando ambos transitaban por la noche por una calle del centro de esa localidad.

Al advertir la irregularidad, el conductor del otro vehículo y su acompañante —que viajaban en un Citroën C3 negro— grabaron la situación y protestaron a los gritos. En el video se observa al adolescente al volante de la camioneta y a su padre en el asiento del acompañante.

Según relató el conductor del Citroën, la Amarok retrocedió y chocó contra su vehículo mientras ambos esperaban en un semáforo en rojo, pese a que había tocado la bocina para advertirle.

Le enseñaba a manejar a su hijo sin patente y chocaron contra otro auto

Poco después, los ocupantes del C3 se acercaron a la camioneta para intercambiar la documentación de ambos vehículos. Fue entonces cuando advirtieron que quien estaba al volante era un adolescente y presumieron que no contaba con licencia de conducir. También notaron que la Amarok no tenía ninguna patente visible.

“Mirá, encima no tenés patente. Tenés la patente tapada, hijo de puta. Tenés la patente tapada y está manejando un pendejo que ni registro debe tener. No tiene ni registro”, se escucha decir a la mujer que viajaba en el auto negro.

El padre del menor descendió de la camioneta para intentar calmar la situación y hablar con los otros involucrados, aunque la discusión continuó. “Le está enseñando a manejar al pendejo. Que traiga el registro”, insistió la mujer.

En el video se ve como el joven estaba al volante de la Amarok

Ante el revuelo, un agente de la Policía se acercó al lugar para intervenir. “Venía a dos por hora. Cuando cruzó, se me paró, le dio para atrás, le toqué la bocina y siguió para atrás. Decile que baje el de la camioneta y me dé el registro”, le describió el conductor del Citroën al efectivo.

Durante todo el video, el adolescente permaneció dentro de la camioneta, intentó ocultarse cuando era filmado y no entregó documentación. Por el momento, no se conoció cómo continuó la escena ni si hubo una intervención posterior de las autoridades.

Quienes pueden manejar según la Ley de Tránsito

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Artículo 11) establece las siguientes edades mínimas para obtener la Licencia Nacional de Conducir en la Argentina:

A los 16 años: ciclomotores de hasta 50 cc. Condición: no pueden llevar acompañantes.

ciclomotores de hasta 50 cc. no pueden llevar acompañantes. A los 17 años: Automóviles y camionetas de uso particular (Clase B) y motocicletas de baja cilindrada (hasta 150 cc).

Automóviles y camionetas de uso particular (Clase B) y motocicletas de baja cilindrada (hasta 150 cc). A los 21 años: Licencias profesionales para transporte de carga, pasajeros o emergencias (Clases C, D y E).

La edad mínima para sacar la licencia para autos es de 17 años

Además, para obtener la licencia a los 16 o 17 años es indispensable contar con la autorización legal explícita de los padres, tutores o representantes legales y realizar el curso de formación vial obligatorio.

Durante los primeros seis meses, la normativa establece la condición de principiante, lo que impide circular por zonas céntricas, autopistas o semiautopistas y obliga a llevar visible el cartel identificatorio en el vehículo.

Los jóvenes que quieran aprender a manejar pueden hacerlo en cualquier escuela de conducción habilitada por la jurisdicción local. Asimismo, el establecimiento debe estar habilitado por la ANSV.