Un alumno de 17 años atacó a su profesor en Tandil y le fracturó la mandíbula de una trompada

El profesor de música de una escuela secundaria de la ciudad bonaerense de Tandil fue golpeado en el rostro por un alumno de sexto año y sufrió múltiples fracturas que obligaron a una intervención quirúrgica. El ataque ocurrió luego de que el docente interviniera en una pelea entre estudiantes, durante la cual uno de los adolescentes arrojó una silla contra otro compañero.

Parte de la secuencia quedó registrada en un video grabado por un testigo dentro del aula. Aunque el episodio ocurrió el lunes cerca de las 11, las imágenes comenzaron a viralizarse en las últimas horas. Todo sucedió en el Colegio San José, donde una discusión entre alumnos escaló cuando uno de ellos tomó una silla y la lanzó con violencia hacia el sector donde se encontraban otros estudiantes.

En medio del clima de tensión, el docente Gastón Maximiliano Valdez intentó ordenar el aula y reacomodar los pupitres. Según las primeras reconstrucciones, durante esa intervención un teléfono celular cayó al piso y se rompió accidentalmente. “Me tienen recansado. Cálmense un poco”, se lo escucha decir en el video mientras buscaba controlar la situación.

Un estudiante de 17 años golpeó en la cara a un docente luego de que el profesor interviniera en una pelea entre adolescentes en la que un joven le arrojó una silla a otro.

Casi de manera inmediata y sin que mediara una discusión previa, uno de los alumnos le propinó un golpe de puño en el rostro, lo que derivó en la fractura de su mandíbula y de uno de los pómulos, indicaron las fuentes consultadas por LA NACION. Valdez tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones de gravedad y permanecía internado en el Sanatorio Tandil.

Horas más tarde, la institución se pronunció sobre el hecho de violencia en su cuenta de Instagram: “La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. Gastón, estamos con vos. Violencia cero”.

A raíz del hecho, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a un paro que se llevó a cabo este miércoles. El gremio expresó su solidaridad con el profesor y reclamó medidas para garantizar condiciones seguras de trabajo y una adecuada convivencia dentro de las escuelas.

El padre del docente atacado, en tanto, presentó una denuncia en la Comisaría 1.ª de Tandil. La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 12 de esa ciudad, que interviene en una causa por lesiones graves.