Un alumno de sexto año de secundario en la ciudad bonaerense de Tandil agredió brutalmente a su profesor de música. El hecho, ocurrido el lunes en el tradicional Colegio San José, se habría desencadenado en un contexto de desorden y tensión dentro del aula.

Según informaron los portales locales El Eco y ABC Hoy, la agresión se produjo luego de una discusión originada por un teléfono celular que cayó al piso y resultó dañado durante una actividad grupal, lo que derivó en un fuerte reclamo al docente. La pelea habría escalado y acabado con la agresión al profesor.

Un alumno le fracturó la mandíbula a su profesor de música y los gremios convocaron a un paro

De acuerdo a los informes preliminares, el docente sufrió una fractura en la mandíbula y permanece internado.

Un video difundido en redes sociales exhibió un clima de tensión en el aula previo a la agresión. En las imágenes, que muestran un contexto de descontrol, se observa a un estudiante arrojar una silla en medio de la clase. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre eventuales sanciones disciplinarias o medidas institucionales de la escuela.

Horas más tarde, la institución se pronunció sobre el hecho de violencia en su cuenta de Instagram: “La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. Gastón estamos con vos. Violencia cero”.

Paro y marcha docente

Ante la gravedad del ataque, el Frente de Unidad Docente Bonaerense de Tandil resolvió convocar a un paro distrital con movilización para el miércoles 3 de junio bajo la consigna de exigir condiciones seguras para los trabajadores de la educación.

Según se informó a través de un afiche difundido por las organizaciones gremiales que integran el frente, la concentración se realizará a las 10 en la Plaza del Tanque.

La convocatoria de Tandil SUTEBA

“Ante el suceso de público conocimiento, mañana llamamos a PARO DISTRITAL y marchamos. Un compañero docente sufrió agresión en un colegio de nuestra localidad tandilense”, se lee en la publicación de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) en Instagram.

Entre los principales reclamos, el FUDB señaló la importancia de “cuidar a quienes educan y trabajan”, exigir “respeto, dignidad y seguridad” para docentes y auxiliares y expresar “solidaridad con nuestros compañeros agredidos”.