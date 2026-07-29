Un barrio porteño sumará una nueva plaza: reconvertirán un predio ferroviario en un inmenso espacio verde

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la puesta en marcha de un ambicioso proyecto urbanístico en el barrio de San Cristóbal, destinado a mitigar el histórico déficit de espacios verdes en la zona. El plan consiste en la transformación de una antigua estación de tranvías, construida originalmente en 1904, en un nuevo parque público de 13.550 metros cuadrados que beneficiará directamente a más de 20.000 vecinos. La iniciativa no solo busca ganar terreno para el esparcimiento, sino también preservar el legado histórico del transporte porteño.

La antigua estación de tranvías en desuso en San Cristóbal ocupa un gran espacio que será reconvertido Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La intervención, según detalló la administración local, contempla la recuperación de la fachada de ladrillos del edificio ferroviario y la reutilización de sus estructuras metálicas originales, que serán adaptadas como pérgolas en el diseño del paisaje. El proyecto integra una amplia variedad de propuestas: contará con una importante superficie de césped, nuevo arbolado, un patio de juegos con pisos de caucho, una cancha deportiva y un área de calistenia equipada con postas aeróbicas. Asimismo, se incorporará un espacio cultural semicubierto diseñado para albergar actividades artísticas y exposiciones de esculturas de la Ciudad.

Además de los usos recreativos, el plan incluye una renovación integral del entorno urbano en toda la manzana, con mejoras significativas en iluminación, seguridad, accesibilidad y conectividad peatonal para favorecer el tránsito en el sector.

Además de la recuperación de la fachada, habrá una renovación integral del entorno urbano en toda la manzana Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La historia del predio, ubicado entre las calles Matheu, Alberti, Constitución y la avenida Pavón, está profundamente ligada al desarrollo del transporte porteño. Funcionó originalmente para el tranvía Metropolitano, que integró una red que a principios del siglo XX superaba los 250 kilómetros.

Tras el cese del sistema tranviario en 1963, el sitio cumplió diversas funciones, desde terminal de trolebuses y depósitos de utilería televisiva hasta oficinas administrativas de Subterráneos de Buenos Aires. La ejecución de la obra, que busca integrar este hito en la memoria barrial con las necesidades actuales de los vecinos, cuenta con un plazo estimado de 14 meses y prevé su inauguración para el segundo semestre de 2027.