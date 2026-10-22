Un cardiólogo explicó por qué cada vez hay más más infartos en la Argentina y remarcó la importancia de saber hacer RCP

En una nueva edición de su columna, el médico Jorge Tartaglione advirtió sobre el aumento de casos de muertes por infartos en la Argentina y remarcó la importancia de saber realizar reanimaciones.

“La vida cotidiana hace que la primera causa de muerte en nuestro país sea el corazón y esto es lo que nos está pasando en la Argentina. No logramos bajar la cantidad de personas que se mueren por accidentes, por enfermedades cardíacas”, sostuvo el especialista y enseguida agregó: “Eso tiene una consecuencia directa porque llegamos tarde, llegamos tarde”.

El profesional señaló que seis de cada diez pacientes llegan a los centros de salud fuera del tiempo óptimo, el cual comprende la primera hora desde el inicio de los síntomas. “Si yo llego a tiempo, este hermoso corazón llega bien, llega sano; se tapa la arteria y se muere parte del músculo. Si llego tarde, se muere la mitad del corazón”, explicó el cardiólogo.

Dolor en el pecho: cuando consultar

Ante este contexto, los especialistas insisten en la detección temprana y la importancia del entrenamiento en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para reducir las tasas de mortalidad evitables.

Dolores en el pecho

Tartaglione remarcó que los síntomas suelen ser ignorados o subestimados. En los hombres, el aviso es una fuerte opresión en el pecho, que puede irradiarse al brazo o la mandíbula. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la manifestación clínica varía significativamente. “El dolor es diferente; vos me vas a venir y te vas a agarrar acá y me vas a decir, tengo una sensación de angustia. Pero acá en el cuerno, el corazón, pero no es esa pata de elefante que tienen los hombres”, advirtió el especialista.

Además, recomendó prestar especial atención a signos como sudores fríos y falta de aire, condiciones que también deben alertar a pacientes con diabetes.

El especialista indicó que a menudo los síntomas pasan desapercibidos Freepik

Para optimizar las posibilidades de supervivencia, el experto recomendó un protocolo claro ante un dolor en el pecho. Si una persona experimenta un dolor en el pecho, debe evitar manejar bajo cualquier circunstancia, ya que esto aumenta el riesgo de accidentes. En su lugar, el paciente debe sentarse y contactar de inmediato al sistema de emergencia local.

“Llama al 107. El 911 es para la policía. El 107 es para salud”, aclaró. Sobre la medicación preventiva, como el uso de aspirinas, el médico pidió prudencia y subrayó que solo debe utilizarse si el personal de salud lo indica explícitamente en el momento del evento.

El cardiólogo concluyó que la educación de la sociedad sobre la técnica de RCP resulta vital en lugares de alta concurrencia donde ocurren gran cantidad de muertes súbitas. “No asustarse, sino consultar; siempre más vale tener una consulta de más que después arrepentirnos”, concluyó el profesional.