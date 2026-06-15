Un cóctel “muy complicado” sepultó el turismo y el consumo de la costa durante el feriado largo

MAR DEL PLATA.― Más que este último fin de semana, lo que aquí realmente empieza a resultar largo es el año, en especial para los comerciantes y operadores turísticos de la costa atlántica. Tras una temporada estival de rendimiento muy modesto, el sector tampoco ha visto movimientos importantes de arribo de viajeros durante los feriados extendidos de la primera mitad de 2026.

Carnaval marcó un breve pero celebrado pico; Semana Santa perdió fuerza respecto a sus números históricos, y esta fecha, que solía aportar un último impulso antes de las vacaciones de invierno, tiene más que nunca sabor a poco. Un relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calificó este fin de semana largo como el “menos movido del año”, tanto aquí como en todo el país.

Los comensales prefirieron restaurantes con vista al mar Mauro V. Rizzi

En la costa argentina, los últimos días estuvieron marcados por una ocupación hotelera muy baja, reservas mínimas de propiedades y restaurantes escasos de comensales. Los paseos, en tanto, se vieron algo más concurridos este lunes, que amaneció fresco pero se mantuvo soleado, a diferencia del último sábado, que fue lluvioso, y del domingo, que fue tan gris como frío.

No dista demasiado de lo que se había visto en los fines de semana largos anteriores de este primer semestre. El acumulado de resultados desfavorables tiene a maltraer a los sectores que más dependen del turismo en Mar del Plata: la hotelería y la gastronomía. Representantes de ambos rubros coinciden en la preocupación. Sostienen que los números no cierran: el aumento en los gastos coincide con la falta de turistas.

Un relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calificó este fin de semana largo como el “menos movido del año” Mauro V. Rizzi

“Los últimos feriados fueron muy flojos y la ocupación de alojamiento no ha superado el 50%”, advirtió esta semana Pablo Santín, secretario general de la seccional Mar del Plata de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra). Y las consecuencias, dijo, no solo se vislumbran, sino que duelen: “En los últimos dos meses cerraron o anunciaron su cierre 40 establecimientos, con pérdida de unos 400 puestos de trabajo”, aseguró. Lo que todos advierten a primera vista es que hay una reducción importante en el ritmo de consumo. El golpe se empieza a sentir cada vez más fuerte en las distintas aristas del sector.

El impacto se percibió incluso en la programación de actividades que ofreció Mar del Plata durante este fin de semana. En la grilla, hubo solo un par de espectáculos y obras de teatro más que las que suele haber los fines de semana cortos.

El movimiento durante los turnos de almuerzo y cena fue modesto Mauro V. Rizzi

“Entre domingo y este lunes, con mejor clima, se trabajó un poquito más y tiene que ver con gente de la zona que viene, pasea, come algo rico y se vuelve en el día”, explicó el titular de un reconocido restaurante de Playa Grande. “Desde Carnaval que no sumamos personal de refuerzo”, apuntó. Por allí se vieron, al mediodía y al atardecer, pequeñas multitudes caminando abrigadas bajo el sol.

A la hora de consumir, los comensales prefirieron espacios cubiertos con vista al mar. El movimiento durante los turnos de almuerzo y cena, sin embargo, fue modesto, señalan gastronómicos consultados. “A los fines de semana largo les faltan fuerza”, ratifica Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, quien insistió en que la situación del sector es “muy compleja”.

Hoy, los turistas disfrutaron de una jornadaa pleno sol y buenas temperaturas Mauro V. Rizzi

Este martes harán un último y final relevamiento de la dinámica que tuvo el fin de semana largo que se despide. Sin embargo, adelanta, los primeros indicadores no son alentadores: las reservas previas en hotelería rondaron el 35% de la oferta de servicios que tiene el sector. Ese indicador pudo llegar a tener una leve mejoría por arribos espontáneos.

Szkrohal explica que, ante la falta de huéspedes que se observó en los últimos fines de semana largos, hay hoteles del segmento de menor categoría que directamente ya no abren. En tanto, señala que muchos restaurantes y bares tuvieron recaudaciones apenas por encima de un fin de semana común y, en esta oportunidad, por debajo de los anteriores tres que se sucedieron durante el primer cuatrimestre de 2026.

Qué hay detrás

“Es por el clima, el Mundial y la escasez de recursos en el bolsillo”, resume Szkrohal a la hora de buscar explicaciones. Así refiere a estos últimos tres días, que fueron de menor a mayor en términos de buen tiempo: desde los fuertes chaparrones del sábado hasta el cielo diáfano del lunes. El referente del sector turístico suma a la ecuación la prioridad que hoy tiene el fútbol y su principal cita internacional, y también la economía, que sigue sin ayudar.

“Es por el clima, el Mundial y la escasez de recursos en el bolsillo”, resume Szkrohal Mauro V. Rizzi

De acuerdo al informe de CAME, entre el último viernes y este lunes no se llegó al millón de turistas en los distintos destinos del país. Registraron 993.683 viajeros, que implicaron un movimiento económico directo de $216.649 millones. En Carnaval, el mejor momento del año, se habían movilizado más de 3 millones de viajeros. Mientras que en el último fin de semana extendido, en mayo, fueron unos 1.440.000, casi un 50% más que en estos días.

En otras localidades de la costa atlántica y cercanías, como es el caso de Tandil, coinciden también en la escasez de arribo de turistas. La ocupación en alojamiento marcó techos del 50% y un promedio de estadía de dos noches.