Un concejal de San Isidro deberá pagar $12 millones por abusar de una empleada

Alberto Montes, concejal de San Isidro por La Libertad Avanza, deberá pagar $12 millones por abusar sexualmente de una empleada en un episodio que quedó registrado por una cámara de seguridad. La víctima hizo la denuncia en el año 2023 y la Justicia logró un acuerdo entre las partes en mayo de este año.

El hecho ocurrió el 8 de octubre de 2023 cerca de las 5 de la mañana en la base de la Dirección Municipal de Tránsito de Boulogne, donde Montes trabajaba de inspector antes de asumir como concejal en diciembre de ese mismo año.

En la filmación de seguridad se ve al hombre entrar a la oficina, acercarse por la espalda a su compañera y tocarle la cola, ante lo cual la mujer reaccionó de inmediato con un pequeño golpe, en expresión de rechazo.

El momento de la agresión del concejal en una oficina pública

Según informó el medio local Zona Norte, la denunciante, cuya identidad está bajo reserva, habría llegado a un acuerdo en el aspecto civil con el agresor el 14 de mayo de este año por $12 millones.

Ese monto se dividió en un plan de pagos: un primer desembolso de $3 millones, dos cuotas de $2 millones y cinco cuotas finales de $1 millón. De todas formas, este entendimiento económico no cierra el frente judicial para el dirigente, ya que la causa penal continúa abierta.

La investigación se encuentra bajo la carátula de abuso sexual en el Juzgado Correccional N°5, donde los abogados de Montes pidieron que lo sobresean, pero la justicia rechazó la presentación. El expediente pasó a la Sala 2 por una apelación de la defensa y el proceso marcha hacia un juicio oral que se realizaría en octubre.

El bloque de Fuerza Patria busca remover de su cargo al concejal, aunque por el momento no tiene los votos que se necesitan para avanzar. En el recinto local, el oficialismo del intendente Ramón Lanús junto a sus aliados suman 14 de los 24 concejales.

“Cuando una mujer denuncia haber sido víctima de abuso, de violencia, el Estado, el Intendente, no puede mirar para otro lado, y nosotros, como representantes del pueblo, tampoco. No podemos pedirles a las vecinas de San Isidro que confíen en las instituciones si se protegen entre sí”, sostuvo al respecto Estefanía Rivadulla, del Frente Renovador, según el medio citado.

“No podemos hablar de transparencia, de valores y de respeto mientras elegimos el silencio frente a hechos que conmocionan a toda la comunidad. La política no puede convertirse en un refugio de impunidad”, agregó Rivadulla.

Por otro lado, algunos referentes de la oposición habrían puesto la mirada sobre los ingresos de Montes para afrontar la deuda. La dieta neta que cobra por mes es de unos 2 millones de pesos y, por ley, no puede realizar otra actividad comercial en paralelo si mantiene ese sueldo público.