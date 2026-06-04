Como ya sucede en otros municipios del conurbano bonaerense, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, anunció la incorporación de dispositivos de “impacto disuasivo”, también conocidos como armas de baja letalidad, para que usen los oficiales de la Patrulla Municipal.

En una primera etapa, el equipamiento será utilizado por los oficiales de las Brigadas de la Patrulla Municipal y luego se extenderá progresivamente al resto de las unidades de seguridad local.

“Son herramientas clave para incapacitar a delincuentes sin usar armas de fuego, dotando a nuestros oficiales de mayor capacidad de acción”, sostuvo Lanús durante la presentación de las armas no letales, realizada en el Golf de Villa Adelina.

San Isidro incorpora armas de baja letalidad para fortalecer la prevención del delito

Los oficiales que calificaron como operadores y portarán estos dispositivos menos letales fueron entrenados sobre la base de un protocolo específico de actuación y recibieron una capacitación integral, teórica y práctica, para su correcta utilización en servicio de seguridad pública, informaron fuentes municipales.

“Todos fueron evaluados por un gabinete especializado mediante un exigente examen psicotécnico. La formación estuvo a cargo de instructores certificados por Byrna —empresa fabricante de este tipo de dispositivos— que capacitaron a directivos y responsables operativos de la Patrulla Municipal, quienes aprobaron las evaluaciones compuestas de ejercicios prácticos de tiro y resolución de escenarios de intervención en situaciones de riesgo", explicó la Municipalidad de San Isidro en un comunicado de prensa.

El entrenamiento incluyó contenidos teóricos vinculados al uso racional y progresivo de la fuerza, protocolos de actuación, evaluación de amenazas y resolución de conflictos, además de prácticas de tiro, manipulación segura y ejercicios en escenarios urbanos simulados.

Se trata de dispositivos de letalidad reducida que utilizan proyectiles de impacto cinético y orgánico para prevención, control y reducción de riesgos.

Pueden disparar proyectiles sólidos de impacto cinético y cargadores con un compuesto disuasivo orgánico que, al fragmentarse, libera una sustancia irritante similar al gas pimienta. Tanto las pistolas como las carabinas son de color naranja para facilitar su identificación y poseen un alcance operativo aproximado de 20 metros.

“El objetivo es minimizar daños tanto para los vecinos como para los oficiales y los propios agresores”, dijeron fuentes municipales.