Un día en Recoleta

Recoleta tiene la rara virtud de lucirse sin esfuerzo. Entre palacetes de aire parisino, plazas con árboles centenarios y cafés donde la mañana se toma su tiempo, el barrio se presta para caminar con paso tranquilo. Es que incluso quienes lo habitan tienen siempre algo nuevo por descubrir. A continuación, un día perfecto en este barrio amado por locales y turistas por igual.

La mañana arranca en Borja, un café de especialidad que nació con una idea clara: servir buen café a una ciudad que cada vez lo toma más en serio. En la vidriera conviven el roll de canela y el alfajor de almendras, dos infaltables de la casa, y para quienes llegan con hambre de verdad también hay wraps, ensaladas y sándwiches.

Con el café ya resuelto, el recorrido puede seguir con un poco de shopping. La Martina surgió en Buenos Aires en 1985 para equipar a jugadores de polo y terminó convirtiéndose en uno de los sellos argentinos con más presencia en el mundo. Hoy viste a equipos de polo de distintos países y conserva esa elegancia deportiva de los clubes de campo, con cortes clásicos que van bien tanto en una tarde de caminata como en un fin de semana lejos de la ciudad.

De la moda se pasa con naturalidad al diseño en Monoblock, un espacio con aire de galería donde agendas, cuadernos, láminas, juegos y objetos cotidianos llevan la firma de artistas locales e internacionales. La curaduría es de sus creadores, Vik Arrieta y Pablo Galuppo, y la propuesta fue distinguida con el premio Puro Diseño.

Cuando empieza a caer la tarde, el recorrido baja el volumen y se mete en la sala oscura de Cinépolis. Un estreno, un clásico para ver en pareja o una película elegida entre amigos alcanzan para desconectar del ritmo de la calle, con el pochoclo de rigor de por medio.

Y tras los títulos, la noche se cierra en Milión. En esta mansión de estilo neoclásico francés la coctelería, la cocina y el arte comparten cada ambiente. Abajo hay tapas para compartir y un jardín que se disfruta con una copa en la mano, y arriba esperan el salón comedor, la terraza con vista al jardín y una barra con vinos, espumantes y tragos que van de lo clásico a lo experimental. El cierre de oro para un gran día en Recoleta.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

De paseo

Borja Specialty Coffee

20% todos los días

La Martina

20% todos los días y 10% acumulable con promociones todos los días

Monoblock

15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online y presencial de lunes a viernes

Cinépolis

2x1 en compra online de entradas 2D, 3D y Monster Screen todos los días

Milión

20% en almuerzos y cenas y en café y patisserie y 3x2 para socios BLACK en la vinoteca de Tienda Milión, todos los días