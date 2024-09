Un DJ argentino murió tras caer de un tercer piso en Ibiza e investigan si fue un accidente o suicidio

Escuchar

Un DJ argentino de 38 años murió el domingo pasado tras caer de un tercer piso de un edificio en el centro de Ibiza, España. El hombre, identificado como Federico Garmendia, era de Paraná, Entre Ríos, y se encontraba en Europa hace varios años. La Policía investiga las causas de su muerte, ya que se desconoce si fue un accidente o un suicidio. Su familia busca recaudar dinero para repatriar sus restos a la Argentina.

La noticia se conoció el lunes, cuando El Diario de Ibiza reportó la muerte que ocurrió en la calle Navarra, en un bloque de viviendas de ses Figueretes, al sur de la ciudad. Según relataron, a las 8 (hora local) varios vecinos del barrio se cruzaron con el cuerpo en la calle tras escuchar un fuerte ruido .

“Yo estaba dentro, en la cocina, cuando escuché afuera el sonido de un golpe muy fuerte”, recordó la una empleada de una cafetería cercana que, además, conocía a Garmendia porque lo veía caminar por el barrio. También comentó que fue extraña la situación: “Ha sido muy raro, porque la persiana que cubre la ventana estaba medio cerrada, en vez de abierta”.

La Policía investiga si se trató de un accidente o un suicidio. Foto: Facebook

Varios vecinos se asomaron para ver que había pasado, incluido un grupo de empleadas de otro café que se encontraba en la esquina. Una mujer que pasaba por ahí llamó a la Policía al ver el cuerpo y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado se trasladó inmediatamente hacia el lugar, donde Garmendia ya se encontraba sin vida. También fueron la Policía Nacional y Local de Ibiza.

Desde entonces, la Policía Científica de la Policía Nacional investiga si la muerte del argentino se trató de un accidente o un suicidio y hablan con testigos y allegados para conocer más sobre Garmendia. También se llevaron varias cajas del departamento del fallecido y realizaron un examen toxicológico para saber si se encontraba bajo la influencia de drogas o alcohol en el momento de la muerte. Todavía esperan los resultados.

Garmendia se encontraba radicado en Europa hace varios años, donde era DJ. Su padre, Alberto Joaquín Garmendia Salas, compartió una publicación en Facebook despidiendo a su hijo. “Lloro y lloro y no voy a parar de llorar, se me fue un pedazo de mi vida, no lo puedo creer y no lo voy a asimilar, duele, mierda que duele. Allá lejos ahí va a ir tu hermana, con la que compartiste los nueve meses de gestación, a buscarte para que quedes en casa. Ay Federico, qué dolor, ¿por qué tanto dolor? Si vos fuiste feliz a tu manera y era lo que me interesaba, yo no sé hasta cuándo voy a soportar este dolor, pero nos volveremos a encontrar y descansaremos en paz. Chau, mi amado hijo, hasta que nos volvamos a encontrar. Me retumba a cada rato el ‘qué haces viejo querido’ que me decías cuando te hablaba”, escribió.

Lo mismo hizo su hermano Joaquín: “El domingo venía volviendo de Tala de visitar a la familia y hablamos de pasar más tiempo juntos y veníamos planeando el viaje para ver el Boca-River en La Bombonera con el viejo y nuestro sobrino, que era tu regalo de cumpleaños para mí. Por eso pensé todo el viaje que ya estaba, que ya era suficiente. Teníamos que hablar. Pero el lunes recibimos el mazazo de que ya no estabas entre nosotros. Y duele mucho hermano... Muchísimo. Nunca sentí un dolor así. Nos quedó una charla y sobre todo un gran abrazo pendiente. No sé si hay un más allá, otro plano o lo que sea. Los dos éramos bastante escépticos con esas cosas. Pero hoy una parte de mí desea fuerte que el destino me dé una oportunidad de verte una vez más y decirte te amo”.

Su familia pide ayuda económica para la repatriación de sus restos a la Argentina. “Mi hermanito, te amo. Y te voy a ir a buscar. Por eso el que quiera y pueda colaborar con su repatriación, estamos entre un costo de 4500 y 7500 euros para traer su cuerpo o cenizas, dependiendo del estado en el que nos lo devuelvan”, escribió su hermano en historias de Facebook. Allí compartieron el alias de Personal Pay de Maia Garmendia y el CVU 0000076500000016568903.

