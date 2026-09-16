Un donante de órganos le salvó la vida: ahora se casará con su hermano.

WASHINGTON.- Noah Waters tenía unos 6 años cuando conoció a Brooklyn Dotson, de 3, en su casa de Kentucky. La familia de ella invitó a la de él para agradecerles por haberle salvado la vida.

Noah era tan chico que no entendía del todo la situación ni cómo funcionaba la donación de órganos. Todavía atravesaba el duelo por la muerte de su hermano mayor y jamás habría imaginado que, décadas después, la pequeña niña que recibió el hígado de su hermano se convertiría en su esposa.

Brooklyn, que hoy tiene 24 años, nació con una enfermedad genética que hizo necesario un trasplante de hígado cuando tenía 1 año. Permaneció durante meses en lista de espera mientras su situación se agravaba cada vez más.

“Le dieron a Brooke tres días de vida si no recibía un trasplante”, dijo su madre, Ashley Baker, al explicar que su hija nació con deficiencia de alfa-1 antitripsina.

Poco después de la Navidad de 2003, cuando tenía 19 meses, apareció un hígado compatible. Pero el milagro para su familia surgió de la tragedia de la familia Waters.

Michael Waters tenía 10 años cuando fue atropellado por un auto y murió cerca de su casa en Dayton, Ohio. Tenía una discapacidad auditiva y ese día estaba jugando en la casa de un amigo. Su madre, Tina Poteet, cree que no escuchó el vehículo acercarse cuando cruzó la calle.

Poteet contó que Michael era un chico excepcionalmente generoso y que con frecuencia regalaba su almuerzo a otros chicos que no tenían suficiente para comer.

“Era difícil seguirle el ritmo a todo lo que Michael regalaba”, dijo Poteet. “Ni siquiera puedo decirte cuántas camperas le compré”.

Durante años pensó que las perdía, pero en el funeral descubrió que las había regalado a chicos que las necesitaban.

Dos años antes de morir, Michael había aprendido sobre la donación de órganos y les dijo a sus padres que, si alguna vez le ocurría algo, quería que donaran sus órganos.

“Fue el regalo de Michael”, dijo Poteet. “Eso fue lo que hizo más fácil la decisión aquella noche en el hospital. Sabíamos lo que él quería”.

Pocos meses después de la muerte de Michael, Poteet se comunicó con Life Connection of Ohio para saber más sobre las personas que habían recibido sus órganos. Resultó que Baker también la estaba buscando. Las dos madres intercambiaron cartas sobre sus hijos y organizaron un encuentro. La historia fue difundida originalmente por la estación local LEX18.

“Brooklyn tendría dos o tres años cuando la conocimos”, recordó Poteet. “Era tan linda... Tan chiquita, habladora y alegre”.

Las dos familias mantuvieron el contacto. Brooklyn y su madre hacían el viaje de cinco horas hasta Ohio por lo menos una vez al año. Noah y Brooklyn se hicieron amigos enseguida, y ella recuerda que los padres de Noah siempre la trataron como si fuera parte de la familia. Su madre hizo lo mismo con él.

“Yo pensaba que él la quería desde que eran muy chicos”, dijo Poteet sobre su hijo, que hoy tiene 27 años.

Cuando Brooklyn cursaba el primer año de la escuela secundaria sufrió una obstrucción hepática y tuvo que volver al Hospital Infantil de Cincinnati para otra cirugía. Noah manejó desde Dayton apenas se enteró y pasó horas sentado al lado de su cama.

“Siempre hacía chistes y me hacía reír”, recordó Brooklyn. “Es una persona muy dulce”.

Los dos siguieron en contacto cuando ella comenzó a estudiar asesoramiento en Lindsey Wilson College, en Kentucky. Noah inició una carrera como gerente de proyectos en una empresa de gas natural en Ohio. Ambos tuvieron otras relaciones y Noah tiene un hijo de 8 años de una relación anterior. Aun así, siguieron siendo grandes amigos y, en algunos momentos, hacían videollamadas durante ocho horas por día.

En la primavera de 2025, Noah se enteró a través de familiares de que Brooklyn estaba enamorada de él.

“Pensé: ‘No puede ser’”, recordó.

Ese mismo fin de semana manejó desde Ohio hasta Kentucky para decirle que él también había tenido sentimientos por ella durante años.

Quizás por toda la historia compartida, dicen, la relación se volvió seria casi de inmediato. Ella se mudó a Ohio para estar con él en julio del año pasado. Comparten cinco perros y cuidan al hijo de Noah parte del tiempo. Brooklyn cuenta que una de las cosas que más le gusta de él es verlo actuar como padre.

En la Nochebuena de 2025 salieron a cenar en Columbus, Ohio, y él la sorprendió con una propuesta de casamiento.

“Había planeado algo grande y elaborado, cómo lo iba a hacer y todo lo que iba a decir, pero no me salió”, contó Noah. “Simplemente le dije que la amaba y le pregunté si quería casarse conmigo”.

Ella respondió que sí y comenzaron a organizar la boda, que se celebrará este mes en el patio de una familia amiga.

“Se suponía que iba a ser algo pequeño e íntimo, pero creció y creció”, contó Brooklyn. Ahora esperan a más de 100 invitados. “Estoy muy emocionada”.

La salud de Brooklyn fue buena durante los últimos años y continúa realizándose controles médicos regulares para asegurarse de que el hígado funcione correctamente.

Noah recordó que siempre estuvo muy unido a su hermano mayor, aunque entre ellos había cinco años de diferencia.

“Era un hermano mayor muy protector”, dijo.

Noah nació con dificultades auditivas, igual que Michael, y cuando era chico se sometió a cirugías para mejorar su audición. Cuenta que Michael lo acompañaba durante la recuperación.

“Me enseñó a andar en bicicleta. Todas esas cosas que hacen los hermanos mayores”, recordó.

Poteet dijo que piensa en Michael todos los días y agregó: “No hay una forma feliz de contar esta historia”.

Noah espera que difundir la historia familiar anime a otras personas a considerar la donación de órganos.

“No sabés a quién podés ayudar”, dijo.

Muchos de los órganos de Michael fueron donados, incluidos el corazón, los riñones y los pulmones. Poteet mantuvo el contacto con varios de los receptores. Uno de ellos, Freddy Pérez, el hombre que recibió el corazón de Michael, estará entre los invitados a la boda.

“Me siento increíblemente bendecido por haber recibido una nueva oportunidad de vivir muchos años más gracias a la decisión valiente y desinteresada de Michael de convertirse en donante de órganos”, dijo Pérez.

Poteet aseguró que está agradecida de que Michael haya podido ayudar a tantas personas, incluida quien pronto será su nuera.

“Creo que entre ellos había algo especial y que lo descubrieron cuando eran chicos”, dijo sobre Brooklyn y Noah. “Eran dos chicos muy puros. Siempre fueron muy cariñosos el uno con el otro”.