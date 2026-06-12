Un elogiado estudio mostró el potencial de 18 posturas de yoga para mejorar la salud física y mental de pacientes oncológicos

Un estudio que siguió a rajatabla las reglas del método científico demostró que un programa estructurado de 4 semanas llamado “Yoga para supervivientes de cáncer” (YOCAS, por su sigla en inglés) mejora las alteraciones del ánimo, la fatiga, la ansiedad y el insomnio en quienes atraviesan o han atravesado un tratamiento oncológico. Son muchas las personas con cáncer que sobreviven a la enfermedad, pero no sin dificultades: hasta el 95% de ellos experimentan insomnio o alteraciones del sueño y más de la mitad inestabilidad del ánimo, ansiedad o fatiga, aun años después de los tratamientos.

La investigación fue presentada durante la última conferencia anual de la Asociación Americana de Oncología Clínica (ASCO, por su sigla en inglés), realizada en Chicago, a la que asistió LA NACION. “No existe un tratamiento no farmacológico que sea estándar de cuidado para las personas con cáncer y que actúe favorablemente contra estos 4 efectos colaterales habituales de los tratamientos. Las alteraciones del ánimo y el insomnio interfieren en la vida y actividades diarias de los pacientes; muchos de ellos los sufren todos a la vez”, explicó la autora principal de la investigación, Yori Choi, del Centro Médico Rochester de la Universidad de Nueva York. En ese mismo hospital, en 2003, fue presentado el Programa YOCAS, creado por expertos de esa institución.

La postura Sukhasana es parte del calentamiento para lubricar las articulaciones rígidas sin exigir equilibrio corporal Canva

“Este estudio confirma que el yoga es una herramienta probada para abordar distintos síntomas relacionados con el cáncer y mejorar la calidad de vida”, expresó Julie Gralow, directora médica de ASCO. El ensayo de Choi, financiado por el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, se diferencia de otros que han analizado el Programa YOCAS en oncología porque se trata de un trabajo clínico multicéntrico aleatorizado y controlado de Fase III, con pacientes reales, que cubrió 39 estados norteamericanos y reclutó a más de 400 pacientes.

El 75% eran mujeres recuperadas de cáncer de mama. No podían participar quienes tuvieran diagnóstico de apnea, cáncer metastásico o hubieran practicado yoga en los últimos 3 meses. La mayoría de los trabajos sobre yoga en sobrevivientes de cáncer, puntualizó Choi, fueron ensayos de fase I o II.

El clásico Adho Mukha Svanasana (Perro mirando hacia abajo) se realiza con un par de modificaciones Shutterstock

La investigación tuvo dos objetivos centrales: evaluar el efecto de YOCAS en las alteraciones del ánimo, la fatiga y la ansiedad y explicar si esas mejoras podrían impactar positivamente en los problemas de sueño. El 25% de los pacientes reportó mejoras en sus alteraciones del ánimo y una proporción similar en la ansiedad y la fatiga. Esas mejorías, a su vez, repercutieron en forma directa sobre la disminución del insomnio. “Son efectos interrelacionados —ilustró la doctora Choi—. Si mejora uno, mejora el otro”.

Cómo es el programa

El plan consiste en 4 semanas de posturas de yoga suave y restaurativo, técnicas de respiración y mindfulness (la práctica de la atención plena), en 2 sesiones semanales de 75 minutos cada una con un instructor certificado, más -al menos- 30 minutos semanales de práctica adicional en el hogar.

Las posturas realizadas son 18 y se pueden utilizar elementos —ladrillos, cintos, sillas, bolsters, mantas— para facilitar su realización. El próximo paso, aseguraron los investigadores, es una plataforma online y una app para crear versiones digitales del Programa para adolescentes, adultos jóvenes, poblaciones rurales y otros grupos considerados población de riesgo.

El plan incluye la Janu Sirsasana (Postura de la cabeza a la rodilla), un estiramiento asimétrico flexionando una sola pierna considerada excelente para abrir caderas de manera suave fizkes - Shutterstock

“Los oncólogos clínicos deberían sumar la recomendación del YOCAS como parte del cuidado de sus pacientes”, sintetizó la autora de la investigación. Actualmente, incorporar algún tipo de ejercicio físico es parte del estándar de cuidado en el cáncer. La Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) cuenta con una subcomisión dedicada a investigar y promover el ejercicio físico estructurado en los pacientes a lo largo de las distintas etapas de la enfermedad”, afirmó Ana María Airoldi, oncóloga argentina que coordina esa subcomisión.

Y sumó: “Existen diseños sólidos y datos que tienen implicancia directa sobre la práctica clínica. El ejercicio físico ya no es un complemento del tratamiento oncológico. Es parte de ese tratamiento”.

Las 18 posturas

Posturas sentadas (enfoque en respiración y columna)

Sirven como calentamiento para lubricar las articulaciones rígidas sin exigir equilibrio corporal.

Sukhasana (Postura Fácil): Sentado de piernas cruzadas sobre una manta para alinear la pelvis y comenzar el pranayama (respiración consciente).

Sentado de piernas cruzadas sobre una manta para alinear la pelvis y comenzar el pranayama (respiración consciente). Marjaryasana / Bitilasana (Gato-Vaca) : Movimiento fluido de la columna para liberar la tensión acumulada en la espalda y los hombros.

: Movimiento fluido de la columna para liberar la tensión acumulada en la espalda y los hombros. Paschimottanasana (Estiramiento de la columna hacia adelante): Sentado con las piernas extendidas, usando el cinto alrededor de los pies para no forzar la espalda baja.

Sentado con las piernas extendidas, usando el cinto alrededor de los pies para no forzar la espalda baja. Janu Sirsasana (Postura de la cabeza a la rodilla): Estiramiento asimétrico flexionando una sola pierna, excelente para abrir caderas suavemente.

Estiramiento asimétrico flexionando una sola pierna, excelente para abrir caderas suavemente. Ardha Matsyendrasana (Torsión espinal sentada): Rotación del torso de baja intensidad para estimular el sistema digestivo y flexibilizar las vértebras.

Posturas de pie (fuerza y estabilidad)

Fueron diseñadas para contrarrestar la debilidad muscular generada por la toxicidad de las terapias químicas.

Tadasana (Postura de la Montaña) : Enraizamiento básico para corregir la postura, ganar equilibrio y trabajar la atención plena en el eje del cuerpo.

: Enraizamiento básico para corregir la postura, ganar equilibrio y trabajar la atención plena en el eje del cuerpo. Uttanasana (Flexión profunda al frente) : Se realiza modificada, colocando las manos sobre los bloques de yoga para evitar mareos o sobreesfuerzo lumbar.

: Se realiza modificada, colocando las manos sobre los bloques de yoga para evitar mareos o sobreesfuerzo lumbar. Virabhadrasana I y II (Guerrero I y II) : Variaciones de estocadas suaves con apoyo de una silla si es necesario, enfocadas en fortalecer las piernas.

: Variaciones de estocadas suaves con apoyo de una silla si es necesario, enfocadas en fortalecer las piernas. Vrikshasana (Postura del Árbol) : Trabajo de equilibrio estático con la opción de apoyar una mano en la pared para evitar caídas.

: Trabajo de equilibrio estático con la opción de apoyar una mano en la pared para evitar caídas. Trikonasana (Postura del Triángulo): Apertura lateral del torso apoyando la mano baja sólidamente sobre un bloque de espuma.

Posturas de transición y flexión (apertura de pecho)

Son consideradas cruciales para sobrevivientes de cáncer de mama, ya que ayudan a recuperar la movilidad de la zona pectoral y axilar tras las cirugías.

Adho Mukha Svanasana (Perro mirando hacia abajo) : Estiramiento integral modificado (a menudo apoyando las manos en bloques o en una silla) para restar peso a las muñecas.

: Estiramiento integral modificado (a menudo apoyando las manos en bloques o en una silla) para restar peso a las muñecas. Bhujangasana (Postura de la Esfinge o Cobra Suave) : Boca abajo, arqueando levemente el pecho apoyando los antebrazos en el mat para abrir los pulmones de forma segura.

: Boca abajo, arqueando levemente el pecho apoyando los antebrazos en el mat para abrir los pulmones de forma segura. Balasana (Postura del Niño): Postura de descanso intermedio con las rodillas separadas y la frente apoyada sobre un bloque o manta.

Posturas supinas y restaurativas (relajación profunda y sueño)

Se realizan acostado boca arriba en el mat, promoviendo la desactivación del sistema nervioso para combatir directamente el insomnio.