Un estudio halló indicios de por qué un cáncer en aumento entre menores de 50 resulta más difícil de tratar en los jóvenes

WASHINGTON.– El aumento del cáncer colorrectal en pacientes menores de 50 años sigue desconcertando a los investigadores, que todavía intentan determinar por qué en las personas más jóvenes el cáncer es más agresivo y conlleva un peor pronóstico incluso con un tratamiento más intensivo.

Un estudio publicado en Nature Medicine la semana pasada arrojó luz sobre una posible respuesta: los tumores en las personas más jóvenes son diferentes a nivel celular y muestran rasgos que podrían explicar por qué son más resistentes al tratamiento y también más propensos a hacer metástasis y propagarse por todo el cuerpo.

Los investigadores analizaron 189 muestras congeladas de tumores de cáncer colorrectal tomadas en personas desde sus 20 hasta sus 90 años para elaborar el estudio que, según los expertos, podría presentar objetivos para futuras investigaciones y nuevos tratamientos.

“Todavía queda mucho trabajo por hacer”, señaló Kimmie Ng, directora del Centro de Cáncer Colorrectal de Inicio Temprano en el Instituto Oncológico Dana-Farber y coautora senior del estudio. “Pero en los últimos años hemos tenido más información que nunca... Y creo que nuestros pacientes se sienten reconfortados de que haya esperanza aquí para comprender en el futuro su enfermedad”, agregó.

En menores de 50 años, el cáncer colorrectal a menudo se diagnostica en una etapa más avanzada PonyWang - E+

Si bien la incidencia y la mortalidad del cáncer colorrectal disminuyó en Estados Unidos en las últimas décadas gracias a las mejoras en la detección y el tratamiento, las razones detrás de un aumento significativo de la enfermedad entre las personas menores de 50 años permanecen como un misterio.

“La gran pregunta en este campo fue: ‘¿Por qué está aumentando?’”, indicó Ana Anderson, directora del programa contra el cáncer en el Instituto Gene Lay del Hospital Brigham and Women y también coautora senior del estudio. “Y, en segundo lugar: ‘¿Es una enfermedad diferente?’”.

Existen diferencias preocupantes entre los pacientes más jóvenes con cáncer colorrectal y sus pares de mayor edad: en el caso de las personas menores de 50 años, a menudo se diagnostica en una etapa más avanzada cuando ya se ha propagado a otras partes del cuerpo.

Aunque los datos son variados, algunos estudios también sugieren que el cáncer colorrectal de inicio temprano puede ser más agresivo y que los pacientes más jóvenes evolucionan peor que los mayores a pesar de estar más sanos y poder recibir un tratamiento más intensivo (otros estudios afirman que los resultados son similares entre pacientes jóvenes y mayores).

Para elaborar el nuevo estudio los investigadores recurrieron a un banco biológico de muestras de tumores congelados del Instituto Oncológico Dana-Farber. En conjunto, estas presentan un continuo de células de cáncer colorrectal en personas de distintas edades. Hallaron grandes diferencias.

El aumento del cáncer colorrectal en pacientes menores de 50 años sigue desconcertando a los investigadores Getty Images

El mayor cambio que observaron los investigadores fue una mayor presencia de células estromales que componen una capa de tejido conectivo, que forma un andamio alrededor de los tumores en los pacientes más jóvenes con cáncer colorrectal. Las células estromales pueden influir en el crecimiento de un tumor y protegerlo de las células inmunitarias o de los fármacos. En otros tipos de cáncer se las vinculó con la resistencia a la quimioterapia.

“Esto puede ser potencialmente una explicación de por qué los pacientes más jóvenes [con cáncer colorrectal] pueden responder menos al tratamiento”, expresó Ng.

Los científicos también identificaron decenas de genes que se expresaban de forma diferente en los tumores de los pacientes más jóvenes y los de mayor edad. Algunos de esos genes están asociados con la propensión del cáncer a hacer metástasis y propagarse, lo que quizás explique por qué el cáncer colorrectal de inicio temprano es más agresivo, mientras que otros tienen funciones que aún se desconocen.

Heinz-Josef Lenz, profesor de medicina y biología del cáncer en Keck Medicine de la Universidad del Sur de California, que no participó en la investigación, afirmó que los hallazgos son prometedores. Sin embargo, advirtió que el estudio no demuestra que las diferencias en los tumores cancerosos los hayan vuelto más agresivos o resistentes.

“Esa es la pregunta que falta”, sostuvo Lenz.

Ng y Anderson manifestaron que esperaban que el artículo impulse una mayor investigación sobre los rasgos únicos de los tumores cancerosos de inicio temprano y cómo tratarlos. Algunos estudios ya analizaron atacar a las células estromales como una vía para tratar otros tipos de cáncer.

A partir de los resultados de este estudio, otros trabajos posteriores podrían probar nuevos tratamientos Dmytro Zinkevych

“Por lo general, tratamos a los pacientes más jóvenes de la misma manera que tratamos a los pacientes mayores”, aclaró Ng. “Nuestra esperanza es que al hacer un seguimiento de estos hallazgos, estos puedan ser potencialmente blancos terapéuticos para un enfoque de tratamiento de mayor precisión en el futuro para nuestros pacientes jóvenes”, explicó.

Rachel Issaka, directora del programa de detección de cáncer colorrectal en el Centro Oncológico Fred Hutchinson, que tampoco participó en el estudio, declaró que comprender las diferencias celulares en el cáncer colorrectal de inicio temprano podría eventualmente brindarnos más información sobre las células precancerosas y cómo mejorar la detección de la enfermedad.

“Creo que este es un paso muy importante, y esperemos que nos acerque más a ese objetivo”, concluyó Issaka.