Impactante incendio de un ferry frente a una isla griega: evacuaron a 29 personas

Un impactante incendio se registró en la mañana de este viernes en un ferry que se trasladaba por el mar Egeo, frente a la isla griega de Mykonos, y por el que 29 personas debieron ser evacuadas, aunque sin heridos ni víctimas fatales.

El episodio ocurrió a las 8.57 hora local (2.57 en el país) en el ‘Blue Carrier 2′ cuando, por motivos que aún se investigaban, el fuego se desató al interior de la embarcación.

A bordo del vehículo, que transportaba 166 camiones y 29 autos, viajaban 28 tripulantes y un conductor. Según informó la empresa a cargo, Attica Ferries, todos se hallaban en “buen estado de salud” luego del siniestro.

El incendio en el ferry

La compañía señaló que el incendio se produjo mientras el ‘Blue Carrier 2′ navegaba “en la zona marítima al norte de Mykonos, realizando una ruta programada”.

“Se activaron de inmediato los procedimientos de seguridad del buque para extinguir el fuego y se informó a las autoridades competentes. Se llevó a cabo una evacuación organizada del buque de acuerdo con los procedimientos para garantizar la seguridad de las personas a bordo”, consignó.

Posteriormente, informó que contrató a empresas especializadas para que “tomen todas las medidas necesarias en materia de protección del medio ambiente y gestión del estado del buque”.

El ferry pertenece a la empresa Blue Star Ferries Blue Star Ferries

Por su parte, la Federación Marítima Panhelénica, principal sindicato que agrupa a los marítimos griegos, indicó en un comunicado que las causas del incendio serán investigadas y felicitó a las personas que iban a bordo por haber apagado las llamas.

“Debemos reconocer y felicitar al capitán, a los oficiales y a la tripulación, quienes realizaron un esfuerzo sobrehumano, arriesgando sus vidas para extinguir el fuego. Lo más importante es que actuaron de manera ejemplar, siguiendo todas las normas para la protección de la vida humana en el mar para que no hubiera víctimas”, señaló.

Uno de los videos compartidos en redes sociales

Por otro lado, como parte de la operación para combatir el fuego, los bomberos griegos enviaron cuatro unidades marítimas a la zona del incendio. Las lanchas llegaron desde Siros, Lavrio y El Pireo, según consignó el medio local Greek City Times.

A su vez, también hubo un despliegue de un helicóptero y aviones de vigilancia, que tuvieron como objetivo proporcionarle imágenes de la situación en vivo a las autoridades correspondientes.

El ferry pertenece a la empresa Blue Star Ferries, subsidiaria de Attica Group. Se trata de una compañía que ofrece principalmente viajes turísticos entre las distintas islas de Grecia.