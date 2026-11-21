Un futbolista murió y otro resultó herido este viernes tras ser alcanzados por un rayo durante un partido amistoso en un club de Formosa.

El episodio ocurrió en el predio del Club Sportivo Patria, en la capital de la provincia, mientras se desarrollaba una práctica previa a un encuentro previsto para el fin de semana.

La víctima fue identificada como Iván Miers, de 34 años, futbolista formoseño con trayectoria en distintos clubes de la provincia y pasos recientes por el fútbol cordobés. En el mismo incidente resultó herido Juan Romero, quien permanece internado en el Hospital Central de Formosa con pronóstico reservado.

El futbolista murió luego de ser alcanzado por un rayo

Según trascendió, el rayo impactó en la cancha mientras el plantel de Sportivo Patria disputaba un encuentro amistoso ante un combinado de futbolistas de distintos clubes locales, una práctica organizada como parte de la preparación del conjunto formoseño para una final que le permitiría buscar el ascenso al Torneo Argentino.

Según contó el director técnico de Sportivo Patria, Juan Carlos Hermosí, al diario local La Mañana las condiciones climáticas cambiaron de manera repentina cuando los jugadores realizaban la entrada en calor.

Alrededor de las 15 comenzó a nublarse, cayeron algunas gotas y, segundos después, se produjo el impacto del rayo en el campo de juego. La descarga afectó a otros jugadores presentes que se encontraban cerca de Miers y Romero.

Tras el hecho, ambos fueron trasladados de urgencia en vehículos particulares al Hospital Central de Formosa. Según relató Hermosí, Romero recuperó la conciencia durante el trayecto y logró reaccionar antes de llegar al centro de salud. Miers, en cambio, ingresó en estado crítico y murió más tarde, pese a los esfuerzos del personal sanitario por reanimarlo.

Club Sportivo Patria despidió al futbolista en Instagram

Miers era un futbolista conocido en el ámbito local y había construido una extensa trayectoria en distintas instituciones de Formosa. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de San Martín, San Lorenzo y Villa del Rosario, entre otros equipos.

Tras conocerse la muerte del futbolista, distintas instituciones expresaron sus condolencias. Deportivo Silvio Pellico difundió un mensaje en el que señaló: “Elevamos una oración por su eterno descanso y acompañamos de corazón a toda su familia y seres queridos en este difícil momento. Que en paz descanses, Iván”.

Sportivo Patria también emitió un comunicado para despedirlo. “Acompañamos de corazón a sus familiares, amigos, compañeros y a toda la comunidad deportiva en este difícil momento. No hay palabras para expresar tanta tristeza. Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos nuestras fuerzas a todos sus seres queridos”, expresó el club.