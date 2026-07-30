Un grupo de periodistas había viajado en el helicóptero que cayó un día antes del accidente: el video desde el interior

Un día antes del accidente aéreo en el que murieron siete personas en San Juan, el helicóptero siniestrado había sido utilizado para realizar un vuelo de demostración con periodistas de distintos medios de la provincia. Las imágenes registradas durante aquella actividad cobraron relevancia tras conocerse el episodio ocurrido este miércoles.

La experiencia se desarrolló el martes 28 de julio en una capacitación sobre el combate de incendios forestales. Durante la recorrida, brigadistas, bomberos y pilotos especializados explicaron a los trabajadores de prensa cómo se coordinan las tareas y qué maniobras se realizan desde el aire ante este tipo de emergencias.

Entre quienes participaron se encontraba la periodista sanjuanina Marisa Gil Morales, quien publicó en su cuenta de Instagram una filmación realizada desde el interior del helicóptero mientras sobrevolaba la zona. En las imágenes se observa a varias personas dentro de la aeronave y a algunos de los pasajeros tomando fotografías y grabando el recorrido.

Un día antes del accidente, varios periodistas pudieron filmar desde el interior de la aeronave (Fuente: Instagram Marisa Gil Morales)

“Esos héroes anónimos que arriesgan su vida para sofocar incendios nos enseñaron cómo se hacen las maniobras desde un súper helicóptero. Una experiencia increíble”, escribió la comunicadora al compartir el video.

Durante el vuelo, según informó SanJuan8, el piloto explicó en tiempo real el funcionamiento del sistema de combate aéreo del fuego y las maniobras que se ejecutan durante los operativos. La capacitación se había iniciado en el Aeroclub de Pocito y tenía como objetivo que brigadistas, bomberos y pilotos compartieran técnicas y procedimientos para unificar los protocolos de actuación frente a incendios forestales.

El helicóptero era un Bell 412EP, matrícula LV-KGR, perteneciente a la empresa JasFly y contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La aeronave involucrada es un Bell 412EP biturbina, que realizó su primer vuelo en 2010 y fue matriculado en la Argentina en 2022

Este miércoles, esa misma aeronave se dirigía hacia La Rioja cuando sufrió una emergencia y cayó en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto. El Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió a las 10.30 la activación del transmisor de emergencia del helicóptero. La última señal la ubicó cerca del límite entre San Juan y La Rioja y, luego de un amplio operativo, los restos fueron encontrados alrededor de las 13 en el campo Caballo Anca, un área deshabitada y de difícil acceso terrestre.

El gobernador Marcelo Orrego confirmó posteriormente que ninguno de los siete ocupantes había sobrevivido. Las víctimas fueron Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos; Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y los brigadistas de la AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.